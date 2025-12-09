Prev
Bad Dreams: સૂતા પહેલા 11 વખત બોલો આ મંત્ર, ખરાબ સપના ક્યારેય નહીં આવે

Mantra For Bad Dreams: ઘણા લોકો એવા હોય છે જેમને રાત્રે ખરાબ સપના વધારે આવતા હોય છે અને આ સપનાના કારણે અડધી રાત્રે ઊંઘ પણ ઊડી જતી હોય. આ સમસ્યાથી છુટકારો કેવી રીતે મેળવવો ચાલો તમને જણાવીએ.
 

Mantra For Bad Dreams: ક્યારેક ખરાબ સપનું આવે અને રાત્રે ઊંઘ ઉડી જાય તે સામાન્ય છે. પરંતુ જો સપના રોજ આવે અથવા એક ને એક ખરાબ સપનું વારંવાર આવતું હોય તો તેની પાછળ નેગેટિવ શક્તિ જવાબદાર હોય શકે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે નકારાત્મક શક્તિ વ્યક્તિને પરેશાન કરતી હોય તો રાત્રે ખરાબ સપના આવે છે. 

જો કોઈ સાથે આવું વારંવાર થતું હોય તો તેનું સમાધાન શિવજીનો એક મંત્ર છે. આજે તમને ભગવાન શિવના એક મંત્ર વિશે જણાવીએ. આ મંત્ર એકદમ સરળ છે. સૂતા પહેલા 11 વખત આ મંત્ર બોલી લેવો અને પછી સુઈ જવું. આ મંત્ર 11 વખત બોલવો જરૂરી છે. તમે 21 કે 108 વખત પણ બોલી શકો છો. મંત્ર બોલતી વખતે મનમાં શિવજીનું ધ્યાન કરવું. આ મંત્ર એટલો પ્રભાવશાળી છે કે તમને પહેલી રાતથી જ ફરક દેખાવા લાગશે. 

મહાદેવનો શક્તિશાળી મંત્ર

ઓમ નમ: શિવાય ગુરુવે ભયહરણાય નમ:

આ મંત્રનો જાપ તમે પથારીમાં સૂતા સૂતા પણ કરી શકો છો. પથારીમાં સુઈ આંખ બંધ કરી મહાદેવનું ધ્યાન કરી આ મંત્ર 11 વખત બોલવો. 11 વખત બોલી લીધા પછી મહાદેવને પ્રાર્થના કરો કે શિવજી મારા ખરાબ સપનાને દુર કરો. 

ભગવાન શિવ ભયહરણ સ્વરુપ છે. તેમના મંત્રના જાપથી ભૂત, પ્રેત, પિશાચ, ખરાબ નજરની અસર ખતમ થઈ જાય છે. રોજ આ મંત્ર બોલવાનું શરુ કરશો એટલે ક્યારેય ખરાબ સપના નહીં આવે અને તમે શાંતિપૂર્વક સુઈ શકશો. આ મંત્રનો જાપ એવા લોકો પણ કરી શકે છે જેમને ગુસ્સો વધારે આવતો હોય, ચિંતા કરતા હોય કે વધારે વિચારવાની આદત હોય. આ મંત્રનો જાપ કરવાથી મનને શાંતિ મળે છે. 

ધાર્મિક માન્યતા છે કે આ મંત્રનો જાપ કરવાથી વ્યક્તિની આસપાસ સુરક્ષા કવચ બની જાય છે. જેના કારણે નકારાત્મક ઊર્જાની અસર વ્યક્તિને થતી નથી. આ મંત્ર બોલવાથી ખરાબ સપના આપવા નથી અને ડર પણ લાગતો નથી. 

