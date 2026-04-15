ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritualઆગામી 48 કલાક આ રાશિવાળા માટે ગોલ્ડન ટાઈમ, એક સાથે લક્ષ્મીમાતા અને કુબેર દેવતા થશે મહેરબાન

આગામી 48 કલાક આ રાશિવાળા માટે 'ગોલ્ડન ટાઈમ', એક સાથે લક્ષ્મીમાતા અને કુબેર દેવતા થશે મહેરબાન

Chaturgrahi Yog In Meen: 16મી એપ્રિલના રોજ મીન રાશિમાં મંગળ, બુધ, ચંદ્રમા અને શનિની યુતિ થઈ રહી છે. જેનાથી ચતુર્ગ્રહી યોગ બનશે. આ યોગ કેટલીક રાશિઓ માટે ભાગ્યશાળી રહેશે. અપાર સુધ અપાવી શકે છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 15, 2026, 03:39 PM IST

આગામી 48 કલાક આ રાશિવાળા માટે 'ગોલ્ડન ટાઈમ', એક સાથે લક્ષ્મીમાતા અને કુબેર દેવતા થશે મહેરબાન

આવતી કાલે એક એવો સંયોગ બનવાનો છે કે જે કેટલીક રાશિઓ માટે ખુબ ભાગ્યશાળી રહી શકે છે. આ સંયોગ 48 કલાક માટે રહેશે પરંતુ તેની અસર લાંબા સમય સુધી રહી શકે છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ જ્યારે પણ કોઈ 4 ગ્રહ કોઈ રાશિમાં સાથે ભેગા થાય ત્યારે ચતુર્ગ્રહી યોગનું નિર્માણ થાય છે. આ યોગ કોઈના માટે શુભ સ્થિતિ ઊભી કરે છે તો કોઈના માટે અશુભ. 16 એપ્રિલથી લઈને 17 એપ્રિલ સુધી મીન રાશિમાં ચતુર્ગ્રહી યોગ બની રહ્યો છે જે કેટલીક રાશિઓ માટે લકી સાબિત થઈ શકે છે. આ રાશિઓ પર માતા લક્ષ્મી અને કુબેર દેવતાની અપાર કૃપા રહેશે. 

મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે આ યોગ ખુબ લાભકારી સાબિત થઈ શકે છે. રોકાણથી ખુબ ફાયદો થઈ શકે. આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતા મજબૂત થશે. નોકરીયાતો માટે પ્રમોશનના યોગ બની રહ્યા છે. કોઈ ખાસ વ્યક્તિ સાથે મુલાકાત થઈ શકે છે. જે તમને કરિયરમાં ખુબ લાભ કરાવશે. 

મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે આ યોગ આવકના નવા સ્ત્રોત ઊભા કરશે. આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતા સારી થશે. ખુબ કમાણીના યોગ બની રહ્યા છે. ક્યાંક પૈસા ફસાયેલા હશે તો પાછા મળી શકે છે. વેપારમાં કોઈ મોટી ડીલ થઈ શકે છે. 

સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિવાળાને આ યોગ માન સન્માનમાં વધારો  કરાવશે. ધન ધાન્યની કોઈ કમી રહેશે નહીં. વિદેશ મુસાફરીના યોગ બની રહ્યા છે. ખુબ ધનપ્રાપ્તિના સંકેત છે. પૈતૃક સંપત્તિથી લાભ મળી શકે. 

ધનુ રાશિ
ધનુ રાશિના જાતકોનો ભાગ્યોદય થઈ શકે છે. આ યોગ તમારા માટે કોઈ વરદાનથી કમ નહીં રહે. કાર્યક્ષેત્રે ખુબ પ્રશંસા થઈ શકે છે. પ્રમોશનના યોગ બનશે. કોર્ટ કચેરીના કેસોમાં સફળતા મળી શકે. કોઈ જૂના દેવાથી મુક્તિ મળી શકે. આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતા મજબૂત બની શકે. આવકના અનેક સ્ત્રોત ઊભા થઈ શકે છે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

