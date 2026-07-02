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Chaturmas 2026: ક્યારથી શરૂ થશે પવિત્ર ચાતુર્માસ ? જાણો 4 મહિના માટેના મહત્વના ધાર્મિક નિયમો

Chaturmas 2026 Date: જુલાઈ મહિનામાં જ પવિત્ર ચાતુર્માસનો પ્રારંભ થવાનો છે. ચાતુર્માસના ચાર મહિના ભગવાન વિષ્ણુ યોગ નિદ્રામાં જાય છે. જ્યારથી દેવ પોઢે છે ત્યારથી કેટલાક નિયમો પણ લાગુ થઈ જાય છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ આ વર્ષે ચાતુર્માસ ક્યારથી શરુ થશે અને આ 4 મહિનાના મહત્વના ધાર્મિક નિયમો કયા છે ?
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 02, 2026, 08:11 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 08:11 PM IST
Chaturmas 2026: ક્યારથી શરૂ થશે પવિત્ર ચાતુર્માસ ? જાણો 4 મહિના માટેના મહત્વના ધાર્મિક નિયમો
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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