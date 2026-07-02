/Chaturmas 2026: ક્યારથી શરૂ થશે પવિત્ર ચાતુર્માસ ? જાણો 4 મહિના માટેના મહત્વના ધાર્મિક નિયમો

Chaturmas 2026 Date: આ વર્ષે જુલાઈ મહિનાના અંતે ચાતુર્માસનો પ્રારંભ થવા જઈ રહ્યો છે. આ દૃષ્ટિએ જુલાઈ મહિનો ખાસ રહેવાનો છે. ચાતુર્માસ વર્ષ દરમિયાન આવતો સૌથી મહત્વપૂર્ણ અને પવિત્ર સમય ગણાય છે. આ ચાર મહિના દરમિયાન ભગવાન વિષ્ણુ યોગ નિંદ્રામાં પોઢી જાય છ. તેથી આ ચાર મહિનાના સમય દરમિયાન શુભ કાર્યો પર રોક લાગી જાય છે. ચાતુર્માસ આત્માની શુદ્ધિ, તપ અને સાધના કરવા માટે ઉત્તમ સમય હોય છે.
ચાતુર્માસનું મહત્વ શું છે ?
પૌરાણિક માન્યતા અનુસાર દેવ શયની એકાદશીથી ભગવાન વિષ્ણુ ક્ષીર સાગરમાં શેષનાગની શૈયા પર ચાર મહિના માટે યોગ નિંદ્રામાં જાય છે. આ ચાર મહિના દરમિયાન સૃષ્ટિનું સંચાલન ભગવાન શિવ કરે છે. ચાતુર્માસ દરમ્યાન ભગવાન વિષ્ણુ નિંદ્રાધીન હોય છે તેથી જ તમામ પ્રકારના માંગલિક અને શુભ કાર્ય અટકી જાય છે. ચાતુર્માસ પાઠ, પૂજા અને તપ કરવા માટે સર્વોત્તમ સમય હોય છે. આ સમયે કરેલા જપ, તપ અને દાન-પુણ્યનું અનેક ગણું પુણ્ય મળે છે.
આ વર્ષે ક્યારથી શરૂ થશે ચાતુર્માસ ?
ચાતુર્માસનો પ્રારંભ દેવ શયની એકાદશીથી ગણાય છે. આ વર્ષે દેવ શયની એકાદશી 25 જુલાઈ 2026 અને શનિવારે આવી રહી છે. એટલે ચાતુર્માસનો પ્રારંભ 25 જુલાઈ 2026 થી ગણાશે. ચાતુર્માસ દેવ ઉઠી એકાદશીના રોજ પૂર્ણ થાય છે. આ વર્ષે દેવ ઉઠી એકાદશી 20 નવેમ્બર 2026 થી છે. એટલે કે ચાતુર્માસ 25 જુલાઈથી શરૂ થશે અને 20 નવેમ્બર સુધી રહેશે.
ચાતુર્માસના ચાર મહિના માટેના મહત્વના નિયમો
ચતુર્માસનું ધાર્મિક અને વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણથી વિશેષ મહત્વ છે. ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિકોણથી આ સમયે પોતાની ઇન્દ્રિયો પર નિયંત્રણ રાખી ઈશ્વરની ભક્તિ કરવા માટેનો હોય છે. વૈજ્ઞાનિક મહત્વની વાત કરીએ તો ચાતુર્માસ દરમિયાન વર્ષાઋતુ હોય છે આ સમયે બેક્ટેરિયા અને વાતાવરણમાં ભેજ વધી જાય છે જેના કારણે પાચનશક્તિ ઓછી થઈ જાય છે. તેવામાં ચાતુર્માસ દરમ્યાન સાત્વિક ભોજન કરવું અથવા ઉપવાસ કરવામાં આવે તો શરીર સ્વસ્થ રહે છે.
ચાતુર્માસના ચાર મહિના શું ન ખાવું ?
1. ચાતુર્માસનો પહેલો મહિનો શ્રાવણ મહિનો હોય છે આ સમય દરમિયાન લીલા શાકભાજી ખાવાનું ટાળવું જોઈએ.
2. ચાતુર્માસના બીજા મહિનામાં એટલે કે ભાદરવા મહિનામાં દહીં ખાવાનું ટાળવું જોઈએ.
3. ચાતુર્માસનો ત્રીજો મહિનો આસો મહિનો હોય છે આ સમયે દૂધનું સેવન બંધ કરવું અથવા તો ઓછું કરી દેવું
4. ચાતુર્માસ પૂરો થાય ત્યારે કારતક મહિનો ચાલતો હોય છે. આ મહિનામાં અડદ અને ચણાની દાળનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.. આ ઉપરાંત ચાતુર્માસ દરમ્યાન તામસિક ભોજન કરવાનું ટાળવું.
ચાતુર્માસ દરમ્યાન શું કરવાથી શુભ ફળ મળે ?
- શારીરિક અને માનસિક બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું.
- ચાતુર્માસ દરમિયાન જમીન પર સૂવું.
- કોઈની નિંદા કરવી નહીં ખોટું બોલવું નહીં
- દિવસ દરમિયાન થોડો સમય મૌન રહેવું.
ચાતુર્માસ દરમ્યાન કયા કાર્ય ન કરવા ?
ચાતુર્માસ દરમિયાન લગ્ન, જનોઈ, મુંડન જેવા શુભ કાર્ય કરવાની મનાઈ હોય છે. ચાતુર્માસ દરમ્યાન નવા ઘરમાં પ્રવેશ, ભૂમિ પૂજન કે વાસ્તુપૂજન પણ કરવું નહીં. ચાતુર્માસ દરમ્યાન નવા વ્યવસાયની શરૂઆત કરવાનું પણ ટાળવું.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)