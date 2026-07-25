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Chaturmas 2026: આજથી ચાતુર્માસનો પ્રારંભ, શ્રીહરીની યોગનિદ્રા સમયે આ 5 નિયમો અપનાવો

Chaturmas 2026: દેવશયની એકાદશીની ઉજવણી સાથે જ આજથી ચાતુર્માસનો પ્રારંભ થયો છે. વર્ષ દરમિયાન આવતા આ 4 મહિના અત્યંત ખાસ હોય છે. એટલા માટે જ આ 4 મહિનામાં કેટલાક કામ કરવાથી બચવું જોઈએ. તો ચાલો તમને જણાવીએ ચાતુર્માસમાં શું કરવું અને શું ન કરવું ?
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 25, 2026, 07:59 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 07:59 AM IST
Chaturmas 2026: આજથી ચાતુર્માસનો પ્રારંભ, શ્રીહરીની યોગનિદ્રા સમયે આ 5 નિયમો અપનાવો
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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