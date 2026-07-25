/Chaturmas 2026: આજથી ચાતુર્માસનો પ્રારંભ, શ્રીહરીની યોગનિદ્રા સમયે આ 5 નિયમો અપનાવો

Chaturmas 2026: 25 જુલાઈ 2026 ના રોજ દેવશયની એકાદશીની ઉજવણી થઈ રહી છે અને આજથી જ ચતુર્માસની શરૂઆત પણ થઈ ગઈ છે. ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર દેવશયની એકાદશીથી ભગવાન વિષ્ણુ ચાર મહિના માટે યોગ નિંદ્રામાં પ્રવેશ કરે છે. જગતના પાલનહાર ભગવાન શ્રી વિષ્ણુ ચાર મહિના માટે યોગ નિંદ્રામાં લીન હોય તે સમય દરમિયાન તમામ પ્રકારના માંગલિક કાર્ય અટકી જાય છે. કહેવામાં આવે છે કે ચાતુર્માસના ચાર મહિના આધ્યાત્મિક સાધના, વ્રત અને પૂજા-પાઠ માટે ઉત્તમ હોય છે. આ ચાર મહિના દરમિયાન કેટલાક નિયમો અપનાવવા જોઈએ.
ચાતુર્માસ દરમ્યાન નકારાત્મકતાથી બચવા માટે અને જીવનમાં સુખ-શાંતિ જાળવી રાખવા માટે કેટલાક નિયમોનું પાલન કરવું જરૂરી છે. કહેવાય છે કે આ નિયમોનું પાલન કરવાથી જીવનમાં આવનારી બાધાઓ દૂર થઈ શકે છે અને જીવન સકારાત્મક અને શાંતિપૂર્ણ રહે છે. આ 5 નિયમો કયા છે જાણીએ.
ચાતુર્માસ દરમ્યાનના આ 5 નિયમનું પાલન કરો
1. ચાતુર્માસ દરમ્યાન લગ્ન, સગાઈ, જનોઈ, મુંડન, નવું ઘર ખરીદવું કે નવા ઘરમાં પ્રવેશ જેવા શુભ અને માંગલિક કાર્ય કરવા નહીં. તેનું કારણ છે કે ભગવાન આ સમય દરમિયાન શયન મુદ્રામાં હોય છે જેથી કોઈ પણ માંગલિક કાર્ય કરો તો તેનું ફળ શુભ મળતું નથી.
2. ચાતુર્માસ દરમ્યાન ખાવા પીવાને લઈને પણ વિશેષ સાવધાની રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ચાતુર્માસ દરમ્યાન લીલા પાનવાળા શાકભાજી, રીંગણા, મુળા અને તામસિક ભોજન કરવાનું ટાળવું. આ ચાર મહિના દરમિયાન સાત્વિક ભોજન લેવાનો નિયમ અપનાવો.
3. ચાતુર્માસ દરમ્યાન કોઈપણ ક્રોધ કરવો, ખોટું બોલવું, અહંકાર કરવો કે કોઈનું અપમાન કરવું નહીં. આ પ્રકારના કાર્યોથી દૂર રહેવું. ચાતુર્માસ દરમ્યાન ઝઘડા અને નકારાત્મક વિચારોથી અને કોઈની નિંદા કરવાથી પણ બચવું.
4. ચાતુર્માસ દરમ્યાન વર્તનમાં સંયમ અને અનુશાસન લાવવું. આ સમય દરમિયાન ભોગ વિલાસનો ત્યાગ કરવો અને અસંયમિત જીવનશૈલીથી દૂર રહી સાત્વિક આચરણ જાળવવું.
5. ચતુર્માસ દરમ્યાન મનમાંથી અહંકાર દૂર કરવા અને સંયમ વધારવા માટે ભોગ વિલાસનો ત્યાગ કરી જમીન પર ચટાઈ પાથરીને સૂવું. ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર આમ કરવાથી મનનો અહંકાર દૂર થાય છે અને જીવનમાં સંયમ વધે છે.
ચતુર્માસ દરમ્યાન શું કરવું ?
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)