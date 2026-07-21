/આ રાશિઓનું ખુલશે કિસ્મતનું તાળું, આગામી ચાર મહિનામાં મળશે છપ્પરફાડ ધનલાભ અને સફળતા!

ચાતુર્માસ 25 જુલાઈ 2026થી શરૂ થઈને 20 નવેમ્બર 2026 સુધી રહેશે. 25 જુલાઈના રોજ દેવશયની એકાદશી છે અને 20 નવેમ્બરે દેવઉઠી એકાદશી છે. આ સમય દરમિયાન ભગવાન વિષ્ણુ યોગનિન્દ્રામાં રહેશે, પરંતુ 5 રાશિઓ એવી છે જેમના પર ભરપૂર કૃપા વરસાવતા રહેશે. એટલે કે ધાર્મિક દ્રષ્ટિએ તો આ સમય ખાસ છે જે પરંતુ આ સમય દરમિયાન ગ્રહોની ચાલ જ્યોતિષની દ્રષ્ટિએ પણ આ 4 મહિનાને ખાસમખાસ બનાવી રહી છે.
શનિ, ગુરુ અને સૂર્ય જેવા મુખ્ય ગ્રહોની શુભ સ્થિતિને કારણે ચાતુર્માસનો આ સમય 5 રાશિના જાતકો માટે શુભ ફળદાયી રહી શકે છે. આ લોકોના જીવનને નવી દિશા મળી શકે છે કે નવી શરૂઆત થઈ શકે છે. ખુશીઓ, ધન-સંપત્તિ વધશે, મોટી સફળતાના યોગ છે. ચાતુર્માસ કોને ફળશે તે ખાસ જાણો.
વૃષભ રાશિ
કર્ક રાશિ
તુલા રાશિ
ધનુ રાશિ
મીન રાશિ
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)