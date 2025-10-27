Chhath Puja 2025: ગ્રહોના રાજાને પ્રિય છે આ રાશિઓ, આગામી 2 દિવસ કરાવશે બંપર લાભ, ધનના ઢગલે ઢગલા!
Suryadev Favourite Rashi: આજે છઠ પૂજાનો ત્રીજો દિવસ છે અને આ દિવસે ડૂબતા સૂરજને અર્ધ્ય આપવામાં આવે છે. આ સાથે જ આ દિવસ સૂર્યદેવતાની ઉપાસના માટે ખુબ લાભકારી ગણાય છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ સૂર્યદેવતાને 3 રાશિઓ ખુબ પ્રિય છે અને આ રાશિઓ પર સૂર્યદેવતાની હંમેશા વિશેષ કૃપા રહે છે.
દર કારતક માસની શુકલ પક્ષની ચતુર્થીથી છઠ પર્વની શરૂઆત થાય છે તથા સપ્તમી તિથિ પર તેનું ઉગતા સૂર્યને અર્ધ્ય આપવાની સાથે સમાપન થાય છે. આ વર્ષે છઠનું પર્વ 25 ઓક્ટોબરથી શરૂ થયું છે. આ તહેવાર પર સૂર્યદેવ અને છઠીમૈયાની ઉપાસના કરાય છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ સૂર્યદેવતાની પણ કેટલીક પ્રિય રાશિઓ છે જેમના પર તેમની હંમેશા કૃપા રહે છે. જાણો કઈ રાશિઓ પર તેમને પ્રિય છે અને કોનું ભાગ્ય સોના જેવું ચમકશે.
1. મેષ રાશિ
મેષ રાશિ સૂર્યની ઉચ્ચ રાશિ ગણાય છે. આથી સૂર્ય દવતા આ રાશિ પર ખાસ કૃપા રાખે છે. આ રાશિના લોકો સાહસિક, ઈમાનદાર અને જોશથી ભરેલા હોય છે. જ્યારે સૂર્ય મજબૂત હોય તો આ લોકો નેતૃત્વમાં ચમક દેખાડે છે અને જલદી ઓળખ બનાવે છે. કરિયરમાં ઝડપથી આગળ વધે છે. આ લોકો કોઈ પણ કામ શરૂ કરવામાં વિલંબ કરતા નથી. પરંતુ ક્યારેક તેઓ ગુસ્સામાં ખોટો નિર્ણય પણ લઈ લે છે. જો રોજ સવારે સૂર્યને અર્ધ્ય આપે તો તેઓ પોતાની ઉર્જાને સકારાત્મક દિશામાં વાળી શકે છે.
2. સિંહ રાશિ
સૂર્ય દેવની સૌથી ખાસ રાશિ સિંહ છે. કારણ કે આ સૂર્યની પોતાની જ રાશિ છે. આ રાશિના લોકો જન્મજાત આત્મવિશ્વાસુ, ઉર્જાવાન અને નેતૃત્વ કરનારા હોય છે. જ્યાં જાય ત્યાં બધાનું ધ્યાન પોતાની તરફ ખેંચતા હોય છે. સૂર્યની કૃપાથી તેમને માન સન્માન અને પદ પ્રતિષ્ઠા જલદી મળે છે. કરિયરમાં આ લોકો લીડર હોય છે. તેમનું વ્યક્તિત્વ મજબૂત હોય છે અને અવાજમાં આત્મવિશ્વાસ ઝળકે છે. જો ક્યારેય સૂર્ય નબળો પડે તો આ લોકો થાક જેવી મુશ્કેલીઓ મહેસૂસ કરે છે. આથી સિંહ રાશિવાળાએ રોજ સવારે સૂર્યને નમસ્કાર અને જળ ચડાવવાની આદત પાડવી જોઈએ.
3. ધનુ રાશિ
ધનુ રાશિ ઉપર પણ સૂર્યદેવની વિશેષ દ્રષ્ટિ હોવાનું કહેવાય છે. કારણ કે આ અગ્નિ તત્વની રાશિ છે અને આ રાશિના લોકો સાચા, ધાર્મિક અને ઉર્જાવાન હોય છે. સૂર્યની કૃપાથી તેમના જીવનમાં ભાગ્ય હંમેશા સાથ આપે છે. શિક્ષણ, લેખન, પ્રશાસન, કે વિદેશ સંલગ્ન નોકરીઓમાં તેઓ ખુબ આગળ વધે છે. તેમની અંદર આત્મવિશ્વાસ તેમને બીજાથી અલગ બનાવે છે. જ્યારે સૂર્ય મજબૂત હોય તો ધનુ રાશિવાળા લોકોને અચાનક નામના, યશ, અને તકો મળે છે. પરંતુ જો સૂર્ય નબળો હોય તો આત્મવિશ્વાસમાં કમી અને દિશામાં ભ્રમ આવી શકે છે. આથી તેમણે સૂર્યનો મંત્ર 'ऊं घृणि सूर्याय नमः' નો જાપ કરવો જોઈએ.
સૂર્યદેવનું મહત્વ
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં સૂર્યદેવને તમામ ગ્રહોના રાજા અને પિતા ગણવામાં આવે છે. સૂર્યદેવ શક્તિ, આત્મવિશ્વાસ અને સફળતાના દેવતા ગણાય છે. જેમની કુંડળીમાં સૂર્ય મજબૂત હોય તેવા લોકો આત્મવિશ્વાસુ, નેતૃત્વ કરનારા અને જીવનમાં સન્માન મેળવે છે. કેટલીક રાશિઓ પર સૂર્યદેવની ખાસ કૃપા રહે છે જેમની ચમક બીજા કરતા અલગ હોય છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
