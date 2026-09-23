/શ્રાદ્ધ શરૂ થાય તે પહેલા જ પુરા કરી લો આ કામ, નહીં તો 15 દિવસ જોવી પડશે રાહ, જાણો

Shraadh Rituals: આ વર્ષે, પિતૃ પક્ષ 26 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ શરૂ થાય છે અને 10 ઓક્ટોબર, સર્વ પિતૃ અમાવસ્યાના દિવસે સમાપ્ત થશે. જો કે, કેટલાક કેલેન્ડરમાં 27 સપ્ટેમ્બરના રોજ પિતૃ પક્ષની શરૂઆત પણ માનવામાં આવે છે. પિતૃ પક્ષ શરૂ થાય તે પહેલાં, આ 15 દિવસોમાં પ્રતિબંધિત કાર્યો પૂર્ણ કરો જેથી પછીથી સમસ્યાઓ ટાળી શકાય. આનું કારણ એ છે કે હિન્દુ પરિવારો સામાન્ય રીતે માને છે કે તેમના પૂર્વજોના આદરમાં પિતૃ પક્ષ દરમિયાન શુભ કાર્યો ન કરવા જોઈએ. વધુમાં, શ્રાદ્ધ કરનારાઓ માટે પણ અમુક કાર્યો પ્રતિબંધિત છે.
જો કે, ક્યારેક બધા કાર્યો બાકી રાખવા શક્ય નથી. આવી સ્થિતિમાં, કેટલાક જ્યોતિષીઓ પિતૃ પક્ષ શરૂ થાય તે પહેલાં પ્રતીકાત્મક રીતે તે કાર્યો શરૂ કરવાની અને પિતૃ પક્ષ દરમિયાન ચાલુ રાખવાની સલાહ આપે છે.
26 સપ્ટેમ્બર પહેલા આ કાર્યો કરો પુરા
સગાઈ/લગ્નની તૈયારીઓ અથવા ચર્ચાઓ: પરિવારના સભ્યની સગાઈ અથવા લગ્ન વિશે ચર્ચા કરતા પરિવારોએ ગણેશ ઉત્સવ દરમિયાન ચર્ચા કરવી જોઈએ અથવા તૈયારીઓ શરૂ કરવી જોઈએ. જો કે, ઘણા ધાર્મિક ગ્રંથો પિતૃ પક્ષ દરમિયાન આ કાર્યોને અયોગ્ય માને છે. નહિંતર, આ કાર્યો ફક્ત નવરાત્રિ દરમિયાન જ હાથ ધરી શકાય છે. ઘણા પરિવારો એવું પણ માને છે કે તેઓ ગણેશ ઉત્સવ દરમિયાન શુભ કાર્યો શરૂ કરે છે અને પછી પિતૃ પક્ષ દરમિયાન તેને ચાલુ રાખે છે.
ઘર બાંધકામ: જો તમે બાંધકામ શરૂ કરવા માંગતા હો, તો ગણેશ ઉત્સવ દરમિયાન ભૂમિપૂજન કરો. પછી પિતૃ પક્ષ દરમિયાન કાર્ય ચાલુ રાખી શકાય છે, પરંતુ પિતૃ પક્ષ દરમિયાન કોઈપણ કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો.
ગૃહનિર્માણ: જો તમે નવા ઘરમાં રહેવા જવા માંગતા હો, તો પિતૃ પક્ષ શરૂ થાય તે પહેલાં તે કરવું શ્રેષ્ઠ છે. નહિંતર, નવરાત્રિ સુધી રાહ જુઓ.
રીનોવેશન અને રંગકામ: જે લોકો દિવાળી પહેલા પોતાના ઘરનું રીનોવેશન કે રંગકામ કરવા માંગે છે, અને આ કામમાં ઘણો સમય લાગશે, તેમણે પિતૃ પક્ષ પહેલા પ્રતીકાત્મક રીતે થોડું કામ કરીને શરૂઆત કરવી જોઈએ. આ કિસ્સામાં, તેઓ પિતૃ પક્ષ દરમિયાન કામ ચાલુ રાખી શકે છે.
નવું કામ અથવા બિઝનેસ શરૂ કરવો: પિતૃ પક્ષ પહેલા અથવા નવરાત્રિ શરૂ થાય ત્યારે આ 15 દિવસ પછી કરો.
વાળ કાપવા: પિતૃ પક્ષ દરમિયાન વાળ ન કપાવવાની માન્યતા છે. તેથી, આ પિતૃ પક્ષ પહેલા કરવું જોઈએ, ખાસ કરીને એવા પરિવારના સભ્યો માટે જે પિતૃ પક્ષ દરમિયાન તેમના પૂર્વજો માટે શ્રાદ્ધ, તર્પણ અથવા પિંડદાન કરશે.
ખરીદી: જો તમે તમારા ઘર માટે મોંઘી કે વૈભવી વસ્તુઓ, ઘરેણાં વગેરે ખરીદવા માંગતા હો, તો પિતૃ પક્ષ પહેલા ખરીદવું શ્રેષ્ઠ છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)