આ 3 રાશિઓને જબરદસ્ત ફાયદા કરાવે છે તાંબાનું કડુ, પહેરવાથી દૂર થાય છે ગ્રહ દોષ, ચમકી જાય છે કિસ્મત !

હોમSpiritualઆ 3 રાશિઓને જબરદસ્ત ફાયદા કરાવે છે તાંબાનું કડુ, પહેરવાથી દૂર થાય છે ગ્રહ દોષ, ચમકી જાય છે કિસ્મત !

Copper Bracelet for Zodiac Signs: આ 3 રાશિના લોકોને તાંબાનું કડું પહેરવાથી જબરદસ્ત ફાયદા થાય છે. સૂર્ય-મંગળના કષ્ટ દૂર થાય છે, ભાગ્ય ચમકે છે અને આત્મવિશ્વાસ વધે છે. જ્યોતિષીય ફાયદાઓ, યોગ્ય પદ્ધતિ અને તાંબાનું કડું પહેરવા માટેની સાવચેતીઓ વિશે જાણો.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: May 03, 2026, 07:06 PM IST
  • જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં ધાતુઓનું વિશેષ મહત્વ છે.
  • તાંબાને સૌથી શુદ્ધ અને સૌથી શક્તિશાળી ધાતુ માનવામાં આવે છે.
  • તાંબાનો સીધો સંબંધ સૂર્ય અને મંગળ સાથે છે.

Copper Bracelet for Zodiac Signs: જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં ધાતુઓનું વિશેષ મહત્વ છે. તાંબાને સૌથી શુદ્ધ અને સૌથી શક્તિશાળી ધાતુ માનવામાં આવે છે. તાંબાનો સીધો સંબંધ સૂર્ય અને મંગળ સાથે છે. તેથી, તાંબાનું કડું પહેરવું માત્ર સ્વાસ્થ્ય માટે સારું નથી પણ ગ્રહોના કષ્ટોને શાંત કરવા અને નસીબ સુધારવા માટે પણ એક અસરકારક રીત છે. ખાસ કરીને ચોક્કસ રાશિના જાતકો માટે, તાંબાનું કડું વરદાન સાબિત થઈ શકે છે.

તાંબાનું કડું કેમ ફાયદાકારક છે?

તાંબા સૂર્યની ઉર્જાને મજબૂત બનાવે છે, વ્યક્તિના આત્મવિશ્વાસ, આદર અને નેતૃત્વ ક્ષમતામાં વધારો કરે છે. તે મંગળના નકારાત્મક પ્રભાવને પણ નિયંત્રિત કરે છે, ક્રોધ, સંઘર્ષ અને નાણાકીય મુશ્કેલીઓ ઘટાડે છે. તાંબા શરીરમાં સકારાત્મક ઉર્જાનું સંચાર કરે છે, ખરાબ નજર સામે રક્ષણ આપે છે અને માનસિક શાંતિ પ્રદાન કરે છે. નિયમિતપણે તાંબાનું કડું પહેરવાથી ઘણા લોકોના ભાગ્યમાં સકારાત્મક ફેરફારો જોવા મળ્યા છે.

આ 3 રાશિઓને સૌથી વધુ ફાયદો થશે

મેષ રાશિ

મેષ રાશિ માટે તાંબાનું કડુ ખાસ કરીને શુભ છે. મંગળ આ રાશિનો શાસક ગ્રહ છે, તેથી તાંબા તેમની હિંમત અને ઉર્જાને બમણી કરે છે. કારકિર્દીના બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થાય છે, અને પ્રમોશન અથવા નવી નોકરીની શક્યતાઓ ઉભી થાય છે. સામાજિક પ્રતિષ્ઠા વધે છે, અને નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત બને છે.

સિંહ રાશિ

સિંહનો શાસક ગ્રહ સૂર્ય છે. તાંબાનું કડુ સૂર્યને મજબૂત બનાવે છે, તેમની નેતૃત્વ ક્ષમતા અને તેજમાં વધારો કરે છે. નાણાકીય લાભ માટે નવા રસ્તા ખુલે છે. સરકારી ક્ષેત્રમાં અથવા ઉચ્ચ હોદ્દા પર રહેલા લોકોને વિશેષ લાભ મળે છે. આત્મવિશ્વાસ અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા પણ વધે છે.

વૃશ્ચિક રાશિ

વૃશ્ચિક રાશિ પર પણ મંગળનો પ્રભાવ હોય છે. તાંબા તેમના મંગળ દોષને શાંત કરે છે અને તેમની હિંમત વધારે છે. કાર્યસ્થળમાં અવરોધો દૂર થાય છે, નાણાકીય સમસ્યાઓ ઓછી થાય છે, અને નવી ઉર્જાનો સંચાર થાય છે. સ્વાસ્થ્ય અને માનસિક શાંતિ પણ જળવાઈ રહે છે.

તાંબાનું કડુ પહેરવાની યોગ્ય રીત

રવિવાર કે મંગળવારે સવારે તાંબાનું કડુ પહેરવી સૌથી શુભ માનવામાં આવે છે. પહેરતા પહેલા, તેને ગંગાજળ અથવા કાચા દૂધમાં બોળીને શુદ્ધ કરો. આ કડુ શુદ્ધ તાંબાની બનેલુ હોવુ જોઈએ અને તેમાં કોઈ જોડાણ ન હોવુ જોઈએ. પુરુષો તેને જમણા હાથે અને સ્ત્રીઓ ડાબા હાથે પહેરી શકે છે.

સાવચેતી અને નિયમો

તમારા તાંબાના કડાને હંમેશા સાફ રાખો. તેને ક્યારેય ગંદુ ન થવા દો. સૂતા પહેલા કે સ્નાન કરતા પહેલા તેને કાઢી નાખો. તાંબાનું કડુ પહેરતી વખતે નકારાત્મક વિચારો ટાળો. જો કડુ તૂટી જાય, તો તેને તરત જ બદલી નાખો.

તાંબાનું કડુ કોઈ સાદી ધાતુ નથી, પરંતુ સૂર્ય અને મંગળની ઉર્જાનું પ્રતીક છે. જો યોગ્ય રાશિવાળા લોકો તેને નિર્ધારિત વિધિઓ અનુસાર પહેરે છે, તો તેઓ ચોક્કસપણે તેમના જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફારો જોશે.

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

