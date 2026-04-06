Curly Hair Astrology: કર્લી વાળ હોય તે યુવતીમાં હોય ડિવાઈન પાવર, અત્યંત કોમળ લાગે પણ અંદરથી હોય શક્તિશાળી

ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritualCurly Hair Astrology: કર્લી વાળ હોય તે યુવતીમાં હોય ડિવાઈન પાવર, અત્યંત કોમળ લાગે પણ અંદરથી હોય શક્તિશાળી

Curly Hair Astrology: જે યુવતીના વાળ કર્લી હોય તેની પર્સનાલિટી ખાસ હોય છે. આવી યુવતીઓનો શુક્ર ગ્રહ મજબૂત હોય છે અને તેમનામાં 5 પાવર કુદરતી રીતે હોય છે. તો ચાલો જાણીએ કર્લી વાળ હોય તે યુવતીઓ કઈ કઈ વાતોમાં ખાસ હોય છે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 06, 2026, 01:05 PM IST
  • જે યુવતીના વાળ કર્લી હોય તેની પર્સનાલિટી ખાસ હોય છે.
  • આવી યુવતીઓનો શુક્ર ગ્રહ મજબૂત હોય છે.
  • જો કોઈ યુવતીના વાળ નેચરલી જ કર્લી હોય તો તેણે આ વાત પર ખુશ થવું જોઈએ

Curly Hair Astrology: જો કોઈ યુવતીના વાળ નેચરલી જ કર્લી હોય તો તેણે આ વાત પર ખુશ થવું જોઈએ. સામુદ્રિક શાસ્ત્ર અને જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર જે સ્ત્રીના વાળ કર્લી હોય છે તેમનામાં કુદરતની આપેલી 5 શક્તિઓ હોય છે. કર્લી વાળ હોય તે મહિલાઓ અન્ય મહિલાઓ કરતા ખાસ હોય છે. શાસ્ત્રો અનુસાર જેના વાળ કુદરતી રીતે કર્લી હોય તેનું આભામંડળ સીધા વાળ હોય તેવી યુવતીઓ કરતા વધારે પ્રભાવશાળી હોય છે. કર્લી વાળ હોઈ તેવી યુવતીઓમાં અન્ય 5 ખાસિયતો પણ હોય છે. આ ખાસિયતો કઈ છે ચાલો જાણીએ. 

પાવરફુલ સિક્સ્થ સેન્સ

જે યુવતીના વાળ કર્લી હોય તેને ખોટી વાતોમાં તમે ફસાવી ન શકો. કારણ કે આવી યુવતીઓની સિક્સ્થ સેન્સ પાવરફુલ હોય છે. આવી યુવતીઓ લોકોનો અસલી ચહેરો શું છે અને તેની મીઠી વાતો પાછળ તેના કેવા ઈરાદા છે તેનો અંદાજ લગાવી લેતી હોય છે. અને મોટાભાગે તેમની સિક્સ્થ સેન્સ સામેની વ્યક્તિ માટે સાચી પડે છે. કર્લી હેર હોય તેવી યુવકીઓ લોકોને કહેલી ખોટી વાતો ને ઝડપથી ઓળખી શકે છે. કર્લી વાળ હોય તે યુવતીઓની સિક્સ્થ સેન્સ તેમને જોખમ પહેલાથી જ સતર્ક કરી દે છે. 

ક્રાંતિકારી વિચારો 

જે યુવતીના વાળ કર્લી હોય તેના વિચારો મોટાભાગે ક્રાંતિકારી હોય છે. ક્રાંતિકારી એટલે કે ઝઘડો કરનાર નહીં પરંતુ આવી યુવતીઓ અન્યની જેમ ખોટી વાત કે ખોટા નિયમોને ચૂપચાપ માની નથી લેતી. જો તેને લાગે છે કે કોઈ નિયમ કે સમાજ કોઈ વાત માટે ખોટા છે તો તે એકલી પણ સાહસ કરીને આગળ વધી જાય છે અને વિરોધ કરે છે. 

સ્વભાવમાં મૃદુ અને શક્તિશાળી 

કોમળ સ્વભાવ હોવો અને સાથે જ શક્તિશાળી હોવું તે રેર કોમ્બિનેશન છે. અને જેના વાળ કર્લી હોય તે યુવતીઓ આ કોમ્બિનેશન નું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ હોય છે. કર્લી વાળ હોય તે યુવતી પોતાના પરિવાર અને નજીકના લોકો માટે અત્યંત કોમળ અને મૃદુ હોય છે. અને જ્યારે વાત પોતાના પરિવારની રક્ષા કરવાની આવે તો તેનાથી શક્તિશાળી બીજું કોઈ નથી હોતું તે પરિવાર માટે સુરક્ષા કવચનું કામ કરે છે..

આકર્ષક વ્યક્તિત્વ 

કર્લી વાળ હોય તે યુવતીનો શુક્ર મજબૂત હોય છે. આવી યુવતીઓનું વ્યક્તિત્વ આકર્ષક હોય છે. તેમની સાદગી પણ લોકોના દિલમાં ઉતરી જાય છે. કર્લી વાળ હોય તે યુવતીઓ ખોટો દેખાડો કરતી નથી તેમ છતાં તેમની પર્સનાલિટી બીજાને આકર્ષિત કરે છે. ટોળામાં પણ આવી યુવતીઓ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની જાય છે. કારણ કે તેમના વ્યક્તિત્વમાં કુદરતી રીતે અલગ જ જાદુ હોય છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

About the Author
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

