/Dashank Yog 2026: બુધ અને મંગળના મિલનથી બન્યો ચમત્કારી દશાંક યોગ, 19 જુલાઈ સુધી આ 4 રાશિઓ પર થશે રૂપિયાનો વરસાદ!

Dashank Yog 2026: વૈદિક જ્યોતિષમાં ગ્રહોની યુતિ અને તેમની વચ્ચે બનતા વિશેષ કોણ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. ગઈકાલે રાત્રે એટલે કે 16 જુલાઈ 2026ના રોજ અંતરિક્ષમાં આવી જ એક દુર્લભ ખગોળીય ઘટના ઘટી છે. બુદ્ધિના કારક બુધ અને સાહસના દેવતા મંગળ વચ્ચે એક અત્યંત શુભ 'દશાંક યોગ'નું નિર્માણ થયું છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, આ યોગ 4 ભાગ્યશાળી રાશિઓ માટે સોનેરી દિવસો લઈને આવ્યો છે. ખાસ કરીને કરિયર, નવા બિઝનેસ એગ્રીમેન્ટ્સ, ઉચ્ચ શિક્ષણ અને ધનલાભના મામલામાં આના શાનદાર પરિણામો જોવા મળશે.
19 જુલાઈ સુધી રહેશે દશાંક યોગનો પ્રભાવ
દ્રિક પંચાંગ અનુસાર, 16 જુલાઈની રાત્રે 8 વાગ્યાને 27 મિનિટે બુધ અને મંગળ વચ્ચે જ્યારે બરાબર 36 ડિગ્રીનો કોણ બન્યો, ત્યારે આ ચમત્કારી 'દશાંક યોગ'ની શરૂઆત થઈ. આ વિશેષ યોગ 19 જુલાઈ 2026 સુધી સંપૂર્ણપણે પ્રભાવી રહેશે. તો ચાલો જાણીએ કે, 16 જુલાઈએ બનેલા દશાંક યોગથી કઈ રાશિઓને ફાયદો થશે.
વૃષભ રાશિ
જેમ કે મંગળ દેવ તમારી જ રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યા છે, તેથી આ યોગનો સૌથી મોટો ફાયદો તમને મળવા જઈ રહ્યો છે. કાર્યક્ષેત્રમાં તમારો આત્મવિશ્વાસ સાતમા આસમાને રહેશે અને તમારા કડક નિર્ણયો સાચા સાબિત થશે. વ્યાપારિક યાત્રાઓ સફળ રહેશે, નવા ક્લાયન્ટ્સ જોડાશે અને અગાઉ કરેલું રોકાણ હવે મોટો નફો આપશે. નોકરીયાત જાતકોને ઉચ્ચ પદ અથવા કોઈ મોટી ઓથોરિટી મળી શકે છે.
મિથુન રાશિ
તમારી રાશિના સ્વામી બુધ દેવ આ સમયે પોતાની જ રાશિમાં બિરાજમાન છે, જેના કારણે તમારા માટે આ સમય વરદાન સમાન છે. લેખન, મીડિયા, આઈટી, બેન્કિંગ, એન્કરિંગ અને કોમ્યુનિકેશન સેક્ટર સાથે જોડાયેલા જાતકોને કોઈ મોટી ડીલ અથવા એવોર્ડ મળી શકે છે. જે વિદ્યાર્થીઓ કોઈ સરકારી નોકરી કે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યા છે, તેમને કોઈ મોટા સારા સમાચાર મળી શકે છે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે આ યોગ આર્થિક સમૃદ્ધિના નવા દ્વાર ખોલનારો સાબિત થશે. આવકના નવા અને કાયમી સ્ત્રોત બનશે. જો તમારા રૂપિયા ક્યાંક લાંબા સમયથી ફસાયેલા હતા, તો તે આ સમય દરમિયાન પાછા મળી શકે છે. સમાજ અને કોર્પોરેટ સેક્ટરના કેટલાક ખૂબ જ પ્રભાવશાળી લોકો સાથે તમારી મુલાકાત થશે, જે ભવિષ્યમાં પ્રગતિનું કારણ બનશે.
કન્યા રાશિ
કરિયર અને સામાજિક પ્રતિષ્ઠાની દ્રષ્ટિએ કન્યા રાશિના જાતકોને આ યોગના સૌથી શ્રેષ્ઠ પરિણામો મળશે. ઓફિસમાં તમારી સખત મહેનતને ઓળખ મળશે. એપ્રેઝલ, પ્રમોશન અથવા કોઈ મોટી કંપનીમાંથી નોકરીની શાનદાર ઓફર આવી શકે છે. વેપારી વર્ગ આ સમયે પોતાના કામને નવો વિસ્તાર આપી શકે છે. બજારમાં તમારી શાખ અને માન-સન્માન વધશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)