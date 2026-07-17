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Dashank Yog 2026: બુધ અને મંગળના મિલનથી બન્યો ચમત્કારી દશાંક યોગ, 19 જુલાઈ સુધી આ 4 રાશિઓ પર થશે રૂપિયાનો વરસાદ!

Dashank Yog 2026: શું બુધ અને મંગળના દુર્લભ દશાંક યોગ તમારી કિસ્મત ચમકાવવાનો છે? આગામી 19 જુલાઈ સુધી પ્રભાવી રહેનારા આ મહાસંયોગથી 4 રાશિના જાતકોને અટકેલા રૂપિયા પરત મળશે અને નોકરીમાં પ્રમોશનના રસ્તા ખુલશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 17, 2026, 10:35 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 10:35 PM IST
Dashank Yog 2026: બુધ અને મંગળના મિલનથી બન્યો ચમત્કારી દશાંક યોગ, 19 જુલાઈ સુધી આ 4 રાશિઓ પર થશે રૂપિયાનો વરસાદ!
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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