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દિવસ-રાત બરાબર 12-12 કલાકના હશે, 23 સપ્ટેમ્બરે ધરતી પર અનોખી ખગોળીય ઘટના, પછી સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્તના સમયમાં થશે ફેરફાર

બ્રહ્માંડમાં 23 સપ્ટેમ્બરે અદ્ભુત ખગોળીય ઘટના બનવાની છે. તે દિવસે દિવસ અને રાતનો સમય બરાબર હોય છે. ત્યારબાદ શિયાળો શરૂ થતાં દિવસ નાના અને રાત લાંબી થવા લાગે છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 21, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 03:22 PM IST
દિવસ-રાત બરાબર 12-12 કલાકના હશે, 23 સપ્ટેમ્બરે ધરતી પર અનોખી ખગોળીય ઘટના, પછી સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્તના સમયમાં થશે ફેરફાર

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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