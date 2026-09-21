/દિવસ-રાત બરાબર 12-12 કલાકના હશે, 23 સપ્ટેમ્બરે ધરતી પર અનોખી ખગોળીય ઘટના, પછી સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્તના સમયમાં થશે ફેરફાર

23 સપ્ટેમ્બરે ધરતી પર ખગોળીય ઘટના જોવા મળશે, જ્યારે દિવસ અને રાતનો સમયગાળો બરોબર હશે. તેના આગામી દિવસે શરદ ઋતુની સાથે હવામાન બદલાવા લાગશે અને દિવસ નાનો અને રાત મોટી થવા લાગશે. આ દિવસે પૃથ્વિ પર દિવસ અને રાત બંને 12-12 કલાકના હશે. ખગોળીય શાસ્ત્રમાં તેને ઓટમ ઈક્વીનોક્સ (Autumnal Equinox) કહેવાય છે. 23 સપ્ટેમ્બર બાદ ઉત્તરી ગોળાર્ધ (ભારત પણ) માં રાત ધીમે-ધીમે લાંબી અને દિવસ નાના થવા લાગે છે અને ગુલાબી ઠંડીની એન્ટ્રી થવા લાગે છે.
શરદ વિષુવ શું હોય છે
નાસાના રિપોર્ટ અનુસાર ધરતી પોતાની ધુરી પર 23.5 ડિગ્રીના એંગલ પર ઝુકેલી હોવાની સાથે સૂર્યના ચક્કર લગાવે છે. સામાન્ય દિવસોમાં પૃથ્વીના ઝુકાવને કારણે ક્યારેય ઉત્તરી ગોળાર્ધ સૂરજ તરફ વધુ ઝુકાવ હોય છે. તેનાથી ગરમીના દિવસ મોટા હોય છે. ક્યારેક દક્ષિણી ગોળાર્ધ સૂર્યની નજીક હોય છે. વર્ષમાં માત્ર બે દિવસ 21 માર્ચે વસંત ઋતુ દરમિયાન (Vernal Equinox) અને પછી 23 સપ્ટેમ્બરે શરદ વિષુવની ખગોળીય ઘટના થાય છે. જ્યારે સૂર્યના કિરણો સીધા પૃથ્વીની ભૂમધ્ય રેખા પર એકદમ સીધા પડે છે. તેનાથી પૂર્વીના બંને હિસ્સા પર સૂર્યોનો પ્રકાશ બરાબર વિભાજીત થાય છે. તેનાથી ધરતી પર દિવસ અને રાતનો સમય બરાબર થઈ જાય છે.
શિયાળામાં દિવસ નાના અને રાત લાંબી કેમ
આ દિવસો બાદ સૂર્ય દક્ષિણી ગોળાર્ધ તરફ એટલે કે દક્ષિણાયન થઈ જાય છે. દિવસ નાના અને રાત લાંબી થવા લાગે છે, કારણ કે ઉત્તરી ગોળાર્ધમાં સૂર્યના કિરણો તીરછા પડવા લાગે છે. સાંજ જલ્દી એટલે કે સૂર્યાસ્ત જલ્દી થાય છે. દિવસના અંજવાળાનો સમય ઘટવાની સાથે રાત સતત લાંબી થતી જશે. આ હવામાનનું ચક્ર 21-22 ડિસેમ્બર (વર્ષનો સૌથી નાનો દિવસ) સુધી ચાલતો રહે છે.
ચોમાસાની વિદાય ક્યારે
આ સાથે ભારત સહિત ઉત્તરી ગોળાર્ધના દેશોમાં ચોમાસા અને ભેજવાળા વાતાવરણની વિદાય થવા લાગે છે. સવાર અને સાંજે હળવી ઠંડીનો અનુભવ થવા લાગે છે. શરદ વિષુવના સૌથી નજીકના પૂર્ણિમાના ચંદ્રને ખગોળવિજ્ઞાની હાર્વેસ્ટ મૂન કહે છે. આ દરમિયાન આકાશમાં ચંદ્ર વધુ ચમકતો અને લાલિમા માટે જોવા મળે છે.
શું 23 સપ્ટેમ્બરે દિવસ અને રાત 12-12 કલાકના હોય છે?
ખરેખર આ દિવસે પણ રાતની તુલનામાં દિવસનો સમયગાળો 6થી 15 મિનિટ વધુ હોય છે. હકીકતમાં પૃથ્વીના વાયુમંડળ સૂર્યની રોશનીમાં એક લેન્સની જેમ થોડો વાળે છે. તેનાથી સૂર્ય વાસ્તવિક રૂપથી ક્ષિતિજથી ઉપર આવવાની થોડી મિનિટો પહેલા જ દેખાય છે અને ડૂબ્યા બાદ પણ થોડા સમય સુધી દેખાતો રહે છે. સૂર્યોદય ત્યારે માનવામાં આવે છે, જ્યારે સૂર્યનની ઉપરી ડિસ્કનો પ્રથમ કિનારો ક્ષિતિજ પર દેખાય છે, ન કે જ્યારે તેનો કેન્દ્ર ઉપર આવે છે. જે દિવસે ખરેખર દિવસ અને રાત બરાબર 12 કલાકના હોય છે, તેને ખગોળશાસ્ત્રમાં વિષુવના થોડા દિવસ બાદ આવે છે.