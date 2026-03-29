મહાયુદ્ધનો 'ડેડલી' કોડ: ખામેનેઈ, નેતન્યાહુ, ટ્રમ્પ અને મોદી... શું ડિકોડ થઈ ગયો છે મહાવિનાશનો 'ગુપ્ત નંબર'?
Numerology: ઈરાન-ઈઝરાયેલ યુદ્ધ કે મૂલાંકોનું લોહિયાળ ચક્રવ્યૂહ? જાણો કેવી રીતે ખામેનેઈ, નેતન્યાહુ, મોદી અને ટ્રમ્પની જન્મતારીખો દુનિયાનું ભવિષ્ય લખી રહી છે. શું ડિકોડ થઈ ગયો છે મહાવિનાશનો 'ગુપ્ત નંબર'?
- જાણો ખામેનેઈ, નેતન્યાહુ, ટ્રમ્પ અને મોદીના અંકોનું રહસ્ય
- શું નેતાઓની જન્મતારીખોમાં છુપાયેલું છે ત્રીજું વિશ્વયુદ્ધ?
- અંકશાસ્ત્રની નજરે જાણો કોણ જીતશે આ મહાજંગ?
Numerology: દુનિયાને લાગી રહ્યું છે કે, આ માત્ર મિસાઈલોનું યુદ્ધ છે, પરંતુ તેની પાછળ અંકોનું એક ઊંડું ચક્રવ્યૂહ કામ કરી રહ્યું છે. શું ઈરાનના ખામેનેઈ, ઈઝરાયેલના નેતન્યાહુ, અમેરિકાના ટ્રમ્પ અને ભારતના મોદીની જન્મતારીખો દુનિયાનું ભવિષ્ય નક્કી કરી રહી છે? ચાલો ડિકોડ કરીએ એ 'ડેડલી કોડ' જે મહાવિનાશ તરફ ઈશારો કરી રહ્યો છે.
ખામેનેઈ: નંબર 1ની 'શાહી' જિદ
ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર અલી ખામેનેઈનો મૂલાંક 1 (સ્વામી: સૂર્ય) છે. અંક જ્યોતિષમાં 1 નંબર 'રાજા'નું પ્રતીક છે, જે ક્યારેય નમવાનું જાણતો નથી. સૂર્યની આ પ્રચંડ ઉર્જાએ જ ખામેનેઈને ઈઝરાયેલ સાથે સીધી ટક્કર લેવા માટે ઉશ્કેર્યા છે. તેમના માટે આ યુદ્ધ માત્ર જમીનનું નથી, પરંતુ તેમના અસ્તિત્વ અને 'નંબર 1' ના વર્ચસ્વની લડાઈ બની ગયું છે.
નેતન્યાહુ: નંબર 3ની 'ચાણક્ય' ચાલ
ઈઝરાયેલના પીએમ બેન્જામિન નેતન્યાહુનો મૂલાંક 3 (સ્વામી: ગુરુ) છે. આ નંબર દુનિયાના સૌથી મોટા વ્યૂહરચનાકારોનો હોય છે. નેતન્યાહુ લાગણીમાં આવીને નિર્ણયો નથી લેતા, પરંતુ શતરંજની જેમ દરેક ચાલને માપી-તોલીને ચાલે છે. ગુરુનું આ 'વિઝડમ' તેમને દુશ્મનના દરેક વારનો સચોટ અને ઘાતક જવાબ આપવાની અદભૂત શક્તિ પ્રદાન કરે છે.
નંબર 9: જ્યારે 'મંગળ'નો દારૂગોળો ફાટ્યો
આ આખા યુદ્ધનો સૌથી ખતરનાક ભાગ મૂલાંક 9 (સ્વામી: મંગળ) છે. જ્યોતિષમાં મંગળને યુદ્ધ અને રક્તનો દેવ માનવામાં આવે છે. જ્યારે મૂલાંક 1ની જિદ અને મૂલાંક 3ની કૂટનીતિ સામસામે ટકરાય છે, ત્યારે નંબર 9 એટલે કે સેના અને દારૂગોળો સક્રિય થઈ જાય છે. આ જ એ 'ડેથ ટ્રિગર' છે જેણે દુનિયાને ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધના ઉંબરે લાવીને ઉભી કરી દીધી છે.
નંબર 5નો 'અનપ્રિડિક્ટેબલ' દાવ
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો મૂલાંક 5 (સ્વામી: બુધ) છે, જે વેપાર અને અચાનક થતા ફેરફારોનો કારક છે. 5 નંબરવાળા લોકો કોઈપણ પરિસ્થિતિને પલટવાની ક્ષમતા રાખે છે. શું ટ્રમ્પ પોતાની 'બિઝનેસ માઈન્ડસેટ' અને 'આર્ટ ઓફ ધ ડીલ'થી આ લોહિયાળ ચક્રવ્યૂહને એક ઝટકે તોડી નાખશે? ટ્રમ્પ આ મહાયુદ્ધના સૌથી મોટા 'વાઈલ્ડ કાર્ડ' સાબિત થઈ શકે છે.
મોદી: નંબર 8ની 'શાંતિ' અને ન્યાય
પીએમ નરેન્દ્ર મોદીનો મૂલાંક 8 (સ્વામી: શનિ) છે. શનિ ન્યાય, ધૈર્ય અને સંતુલનનું પ્રતીક છે. જ્યાં બાકીના નંબર આક્રમક થઈ રહ્યા છે, ત્યાં 8 નંબરવાળું નેતૃત્વ પોતાની ઊંડી કૂટનીતિ અને ધૈર્યથી દુનિયાને તબાહીથી બચાવવાની તાકાત રાખે છે. મોદી આ વૈશ્વિક સંકટમાં એક 'બેલેન્સર'ની ભૂમિકા ભજવી રહ્યા છે, જે યુદ્ધની આગને ઠંડી કરી શકે છે.
2026નો 'ફાઈનલ' નિર્ણય
વર્ષ 2026નો કુલ સરવાળો પણ 1 (2+0+2+6=10) આવે છે. અંક જ્યોતિષ અનુસાર, 2026 ફરીથી 'વર્ચસ્વ' અને 'નવા વર્લ્ડ ઓર્ડર'નું વર્ષ હશે. શું મોદી (8) અને ટ્રમ્પ (5)ની જુગલબંધી ખામેનેઈ (1) અને નેતન્યાહુ (3)ના આ લોહિયાળ સંઘર્ષને રોકી શકશે? અંકોનું આ ગણિત ઈશારો કરી રહ્યું છે કે આવનારો સમય ખૂબ જ નિર્ણાયક રહેવાનો છે.
અંક જ્યોતિષનું શતરંજ
અંક જ્યોતિષનું આ શતરંજ જણાવી રહી છે કે આ જંગ માત્ર હથિયારોની નથી, પરંતુ 'નંબરોની અસર' ની પણ છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી બધી જાણકારી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને ધાર્મિક આસ્થાઓ પર આધારિત છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
