ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritual

આ 5 રાશિઓના નામે રહેવાનો છે ડિસેમ્બર, જાણો આવતા મહિનાની લકી રાશિઓ !

December Lucky Zodiac Signs: જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર ડિસેમ્બર મહિનો ખાસ રહેવાનો છે. વર્ષના અંતિમ દિવસોમાં ગ્રહોની સ્થિતિ એવી છે કે કેટલીક રાશિઓને મોટા લાભ અને નવા માર્ગો મળી શકે છે. 
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 24, 2025, 09:15 PM IST

December Lucky Zodiac Signs: ડિસેમ્બર મહિનામાં આ રાશિના લોકોને કારકિર્દીથી લઈને નાણાકીય પરિસ્થિતિ સુધી ઘણા ક્ષેત્રોમાં ગતિ અને સકારાત્મકતા વધશે. ચાલો જાણીએ કે ડિસેમ્બરમાં કઈ રાશિઓ ભાગ્યશાળી રહેશે.

મિથુન રાશિ.

ડિસેમ્બરની શરૂઆતથી, મિથુન રાશિ માટે સમય અનુકૂળ રહેશે. નોકરી કરતા લોકો નવી તકો, પ્રમોશન અથવા પગારમાં વધારો થવાની અપેક્ષા રાખી શકે છે. વ્યવસાયમાં નવા કરાર મળી શકે છે. અટકેલા પૈસા પાછા મળવાની પણ શક્યતા છે. સંબંધોમાં પણ સુધારો આવશે.

તુલા રાશિ

ડિસેમ્બરમાં તુલા રાશિ સારા નસીબનો આનંદ માણશે. વિદેશ સંબંધિત કામ, મુસાફરી અથવા અભ્યાસ ફાયદાકારક રહેશે. લગ્નજીવનમાં તણાવ ઓછો થશે, અને પ્રેમ સંબંધોમાં પ્રગતિ થઈ શકે છે. નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત થશે, અને રોકાણથી લાભ થશે.

સિંહ રાશિ

ડિસેમ્બર સિંહ રાશિ માટે સન્માન અને પ્રગતિનો મહિનો છે. કામ પર તમારી છબી મજબૂત થશે. તમને કોઈ મોટા પ્રોજેક્ટ અથવા જવાબદારી માટે તક મળી શકે છે. લાંબા સમયથી ચાલી રહેલ પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થશે. ઘરે સારા સમાચાર મળવાની પણ શક્યતા છે.

કુંભ રાશિ

ડિસેમ્બર કુંભ રાશિ માટે નવી શરૂઆતનો સમય છે. સર્જનાત્મક પ્રયાસોમાં સફળતા પ્રાપ્ત થશે. નાણાકીય સ્થિરતા સ્થિર રહેશે, અને આવકમાં વધારો થવાના સંકેતો છે. પરિવારમાં શાંતિ અને ખુશી રહેશે. કોઈ યાત્રા લાભ અથવા નવી ઓળખ લાવી શકે છે.

મીન રાશિ

ડિસેમ્બર મીન રાશિ માટે માનસિક બોજ હળવો કરશે, અને તેમના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. તેમની કારકિર્દીને નવી દિશા મળશે. નોકરી બદલવા માંગતા લોકો માટે સમય અનુકૂળ છે. પરિવારમાં સંવાદિતા વધશે, અને પ્રેમ જીવન મધુર રહેશે.

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
december rashifalDecember monthly horoscopeDecember lucky zodiac signsDecember astrology predictionsDecember HoroscopeRashifal December 2025December 2025 astrologyDecember favorable zodiac signsGujarati Newsspiritual news

