લગ્નમાં થઈ રહ્યું છે મોડું અથવા લગ્નજીવનમાં આવે છે સમસ્યાઓ, 19 તારીખે કરો આ ખાસ ઉપાયો, મળશે પરિણામ !
Marriage Problems: હિન્દુ ધર્મમાં, ફુલેરા બીજને શુભ પ્રસંગો માટે શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે, કારણ કે આ દિવસે કોઈ અશુભ સમય નથી હોતો. ફુલેરા બીજ પર કરવામાં આવેલા શુભ કાર્યો કાયમી પરિણામો આપે છે. આ દિવસ લગ્ન અથવા વૈવાહિક સમસ્યાઓના ઉકેલ માટે ખૂબ અસરકારક માનવામાં આવે છે.
Marriage Problems: ફુલેરા બીજ એ ફાલ્ગુન મહિનાના શુક્લ પક્ષ (વધાવવાનો સમય)ના બીજા દિવસે ઉજવવામાં આવતો ખૂબ જ શુભ અને ફળદાયી તહેવાર છે. તે રાધા અને કૃષ્ણના પ્રેમાળ પ્રેમ અને તેમના દૈવી જોડાણનું પ્રતીક છે. આ દિવસે, મથુરા અને વૃંદાવન સહિત ઉત્તર ભારતના મંદિરોને વિસ્તૃત ફૂલોની સજાવટ, કીર્તન અને ઉજવણીઓથી શણગારવામાં આવે છે.
હિન્દુ ધર્મમાં, આ તિથિને શુભ પ્રસંગો માટે શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે, કારણ કે આ દિવસે કોઈ અશુભ સમય નથી હોતો. ફુલેરા બીજ પર કરવામાં આવેલા દરેક શુભ કાર્યો કાયમી પરિણામો આપે છે. આ દિવસ લગ્ન અથવા વૈવાહિક સમસ્યાઓના ઉકેલ માટે ખૂબ જ અસરકારક માનવામાં આવે છે. 2026માં, ફુલેરા બીજ ગુરુવાર, 19 ફેબ્રુઆરીના રોજ ઉજવવામાં આવશે.
ફુલેરા બીજનું ધાર્મિક મહત્વ
ફુલેરા બીજને ફૂલોનો તહેવાર પણ કહેવામાં આવે છે. આ દિવસે રાધા અને કૃષ્ણની વિશેષ પૂજા પ્રેમ, વૈવાહિક સુખ અને સંવાદિતામાં વધારો કરે છે. દંતકથા છે કે રાધા અને કૃષ્ણ આ દિવસે એકબીજાને ફૂલોથી શણગારે છે. તેથી, પૂજા અને ફૂલો અર્પણ કરવાથી ખાસ ફળ મળે છે.
લગ્નમાં વિલંબ અથવા વૈવાહિક મતભેદનો સામનો કરી રહેલા યુગલો આ દિવસે રાધા અને કૃષ્ણની પૂજા કરે તો ઝડપી પરિણામોની અપેક્ષા રાખી શકે છે. આ તિથિ ભગવાન વિષ્ણુને ખૂબ પ્રિય છે, તેથી પીળા ફૂલોનો ઉપયોગ શુભ માનવામાં આવે છે.
લગ્નમાં વિલંબ દૂર કરવાના ઉપાયો
જો ઘણા પ્રયત્નો છતાં લગ્નમાં વિલંબ થાય છે અથવા સંબંધો તૂટી રહ્યા છે, તો ફુલેરા બીજ પર રાધાને ખાસ મેકઅપ વસ્તુઓ અર્પણ કરો. લાલ સ્કાર્ફ, સિંદૂર, કાજલ, મહેંદી, બંગડીઓ અને પીળા ફૂલો અર્પણ કરો. રાધા અને કૃષ્ણ દંપતીને પીળા કપડાં પહેરાવીને પૂજા કરો. ચણાના લોટના લાડુ અથવા માખણ અને ખાંડની કેન્ડી અર્પણ કરો. આમ કરવાથી, રાધા અને કૃષ્ણના આશીર્વાદથી, લગ્નની શરૂઆત થાય છે. આ દિવસે ગાયને લીલું ઘાસ અને ગોળ ખવડાવવાથી પણ લગ્ન વહેલા થાય છે.
વૈવાહિક મતભેદ દૂર કરવાના ઉપાયો
જો તમારા લગ્નજીવનમાં સતત ઝઘડા કે મૂંઝવણ રહેતી હોય, તો પતિ-પત્નીએ ફુલેરા બીજ પર રાધા અને કૃષ્ણની સાથે પૂજા કરવી જોઈએ. હાથ જોડીને રાધાને ખેસ અને કૃષ્ણને પીળો કપડું અર્પણ કરો. પીળા ફૂલોની માળા અર્પણ કરો અને "ઓમ ક્લીમ કૃષ્ણાય નમઃ" મંત્રનો જાપ કરો. પૂજાના અંતે, એકબીજાને મીઠાઈઓ ખવડાવવી. આમ કરવાથી, રાધા અને કૃષ્ણના આશીર્વાદથી પ્રેમ વધે છે અને મતભેદ દૂર થાય છે. ઘરમાં પીળી રંગોળી બનાવીને સકારાત્મક ઉર્જા પણ વધારી શકાય છે.
ગાય અને મોરની સેવા કરવાથી રાધા અને કૃષ્ણ થાય છે પ્રસન્ન
ભગવાન કૃષ્ણને ગાય અને મોર ખૂબ જ પ્રિય છે. ફુલેરા બીજ પર ગાયને લીલું ઘાસ, ગોળ અને રોટલી ખવડાવો. મોરને અનાજ અથવા ફળ અર્પણ કરો. આ સેવા કરવાથી રાધા અને કૃષ્ણ તરફથી ખાસ આશીર્વાદ મળે છે. વૈવાહિક જીવન સ્થિર બને છે અને પ્રેમ સંબંધો મજબૂત બને છે. શક્ય હોય તો, આ દિવસે ગાયના આશ્રયસ્થાનમાં દાન કરો અથવા ગાયોની સેવા કરવા માટે સમય ફાળવો. આ પ્રથા પ્રેમ અને સુમેળ માટે ખૂબ અસરકારક છે.
ફુલેરા બીજ પર આ સરળ ઉપાયો કરવાથી રાધા અને કૃષ્ણના આશીર્વાદ મળે છે. લગ્નમાં વિલંબ અથવા વૈવાહિક સમસ્યાઓ દૂર થાય છે. આ દિવસે ભક્તિભાવથી પૂજા અને સેવા કરો.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
