ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritualકિસ્મત બદલનાર રત્ન: આ 2 રાશિઓ માટે કોઈ ચમત્કારથી ઓછું નહીં, 30 દિવસમાં દેખાવા લાગશે અસર !

કિસ્મત બદલનાર રત્ન: આ 2 રાશિઓ માટે કોઈ ચમત્કારથી ઓછું નહીં, 30 દિવસમાં દેખાવા લાગશે અસર !

Time Changing Gemstone: આજે, અમે તમને એક ખાસ રત્ન વિશે જણાવીશું જે તમારા ભાગ્યને બદલી નાખે છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, આ રત્ન પહેરવાથી તમારા કારકિર્દીમાં સકારાત્મક પરિણામો મળે છે. ચાલો જાણીએ કે તે કયું રત્ન છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 21, 2026, 03:35 PM IST
  • આજે, અમે તમને એક ખાસ રત્ન વિશે જણાવીશું જે તમારા ભાગ્યને બદલી નાખે છે.
  • જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, આ રત્ન પહેરવાથી તમારા કારકિર્દીમાં સકારાત્મક પરિણામો મળે છે. 
  • એવું કહેવાય છે કે આ રત્ન સુખ, સમૃદ્ધિ અને જ્ઞાનમાં વધારો કરે છે. 

કિસ્મત બદલનાર રત્ન: આ 2 રાશિઓ માટે કોઈ ચમત્કારથી ઓછું નહીં, 30 દિવસમાં દેખાવા લાગશે અસર !

Time Changing Gemstone: આજે આપણે જે ચમત્કારિક રત્ન વિશે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ તેને "રત્નોનો રાજા" પણ કહેવામાં આવે છે. આ રત્ન દેવતાઓના ગુરુ સાથે સંકળાયેલો માનવામાં આવે છે. આ જ કારણ છે કે આ રત્ન પહેરવાથી કુંડળીમાં ગુરુનું સ્થાન મજબૂત બને છે. એવું કહેવાય છે કે જો આ રત્ન કોઈને અનુકૂળ આવે છે, તો તે 30 દિવસમાં પોતાનો જાદુ બતાવવાનું શરૂ કરે છે. ચાલો જાણીએ કે તે કયો રત્ન છે.

આ રત્ન સાબિત થાય છે ગેમ-ચેન્જર

અહીં આપણે પોખરાજ રત્ન વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ. એવું કહેવાય છે કે આ રત્ન સુખ, સમૃદ્ધિ અને જ્ઞાનમાં વધારો કરે છે. વધુમાં, વૈવાહિક સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહેલા લોકો માટે તે શુભ માનવામાં આવે છે. જો તે તેમના માટે અનુકૂળ આવે, તો તે ગેમ-ચેન્જર સાબિત થાય છે.

આ 2 રાશિઓ માટે એક વરદાન

પોખરાજ રત્ન ધન અને મીન રાશિ માટે વરદાન સાબિત થઈ શકે છે, કારણ કે આ બે રાશિઓના પ્રમુખ દેવતા ગુરુને આ બે રાશિઓનો શાસક કહેવામાં આવે છે. એવું કહેવાય છે કે જો આ રાશિના લોકો આ શુભ રત્ન પહેરે છે, તો તેમની કારકિર્દીમાં અવરોધો દૂર થવા લાગે છે. વધુમાં, પ્રગતિના નવા રસ્તા ખુલે છે. આ રત્ન ધન અને મીન રાશિના લોકોને પ્રમોશન અને નાણાકીય લાભ પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરે છે.

30 દિવસમાં બતાવવાનું શરૂ કરે છે ચમત્કાર !

એવું કહેવાય છે કે જો પોખરાજ તમને અનુકૂળ આવે છે, તો તે 30 દિવસમાં પોતાનો જાદુ બતાવવાનું શરૂ કરે છે. આ રત્ન પહેરવાથી આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલશે અને તમારી સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. જો લગ્નમાં વિલંબ થાય છે, તો આ રત્ન પહેરવાથી ફાયદાકારક બની શકે છે. આ રત્ન નિર્ણય લેવાની ક્ષમતાને પણ મજબૂત બનાવે છે.

પોખરાજ પહેરવાના નિયમો

પોખરાજ હંમેશા સોના અથવા પિત્તળમાં સ્થાપિત પહેરવો જોઈએ.

ગુરુવાર તેને પહેરવા માટે શુભ દિવસ છે.

તેને જમણા હાથની તર્જની આંગળી પર પહેરવું જોઈએ.

આ રત્ન પહેરતા પહેલા, તેને ગંગાજળ અને કાચા દૂધથી ધોઈને શુદ્ધ કરવાનું ભૂલશો નહીં.

મહત્વપૂર્ણ નોંધ: પોખરાજ એક ખૂબ જ શક્તિશાળી રત્ન છે, તેથી તેને પહેરતા પહેલા તમારી કુંડળી અનુભવી જ્યોતિષીને બતાવવાનું ભૂલશો નહીં.

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

