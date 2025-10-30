Tulsi Vivah: દેવઉઠી એકાદશીના દિવસે તુલસીના માંજર તોડવા કે નહીં ? જાણો તુલસી પૂજા સંબંધિત સૌથી મહત્વનો નિયમ
Dev Uthani Ekadashi 2025: દેવઉઠી એકાદશીના દિવસે તુલસી પૂજાનો વિશેષ નિયમ છે. આ દિવસે તુલસીની વિશેષ પૂજા અર્ચના કરવામાં આવે છે. તો ચાલો જાણીએ આ દિવસે તુલસીના માંજર તોડવા જોઈએ કે નહીં ?
Dev Uthani Ekadashi 2025: દેવઉઠી એકાદશી જેને દેવ પ્રબોધિની એકાદશી પણ કહેવાય છે આ દિવસે તુલસી પૂજાનું વિશેષ મહત્વ છે. દેવઉઠી એકાદશીના દિવસે ભગવાન વિષ્ણુ ચાર માસની યોગ નિંદ્રામાંથી જાગે છે. આ દિવસે તુલસી વિવાહ પણ કરવામાં આવે છે અને ત્યાર પછી લગ્નની સીઝન શરૂ થાય છે. આ દિવસે તુલસી પૂજાનું પણ વિશેષ મહત્વ છે. ઘણા લોકો આ દિવસે તુલસી વિવાહ પણ કરાવતા હોય છે તેથી આ દિવસે કેટલાક નિયમોનું પાલન કરવું પણ જરૂરી છે.
આ વર્ષે દેવ ઉઠી એકાદશી 1 નવેમ્બર 2025 ના રોજ ઉજવવામાં આવશે એકાદશીની તિથિનો પ્રારંભ 1 નવેમ્બરે સવારે 9.11 મિનિટથી થશે જે 2 નવેમ્બરે સવારે 7.31 મિનિટે સમાપ્ત થશે. તેથી એકાદશી 1 નવેમ્બરે ઉજવાશે.
ધર્મશાસ્ત્ર અનુસાર દેવઉઠી એકાદશીના દિવસે તુલસીના પાન કે તુલસીના માંજર તોડવા વર્જિત હોય છે. આ દિવસે તુલસીના માંજરને કોઈપણ સ્થિતિમાં તોડવા નહીં. જો તુલસીના પાન પૂજા માટે ઉતારવાના હોય તો એકાદશી પહેલા તોડી લેવા. આ સંબંધમાં ધાર્મિક માન્યતા એવી છે કે આ દિવસે સ્વયં શ્રીહરિ વિષ્ણુ તુલસીના છોડમાં જાગે છે અને પૂજા સમયે તુલસી સ્વરૂપે પૂજાય છે. તેથી આ દિવસે તુલસીના પાન કે તુલસીના માંજર તોડવા અશુભ ગણાય છે. આ દિવસે તુલસીના માંજર કે પાન તોડો તો અંગ ભંગ જેવો દોષ લાગે છે.
દેવઉઠી એકાદશીના દિવસે ભગવાનની પૂજામાં તુલસીના પાનનો ઉપયોગ કરવાનો હોય તો એકાદશી પહેલા જ પાન તોડી લેવા પહેલાથી તોડેલા પાનનો ઉપયોગ એકાદશીની પૂજામાં કરી શકાય છે. એકાદશીના દિવસે સૂર્યાસ્ત પછી તુલસીના સ્પર્શ કરવો નહીં. રાતના સમયે તુલસી પાસે દીવો કરવો અત્યંત શુભ ગણાય છે. દેવઉઠી એકાદશીના દિવસે ભગવાન વિષ્ણુ અને તુલસી માતાના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરવા સવારે સ્નાન કરીને તુલસીજીમાં ગંગાજળ અથવા સ્વચ્છ જળ અર્પણ કરવું અને તુલસીની 11 અથવા 21 પરિક્રમા કરવી.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
