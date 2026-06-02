/દેવગુરુ બૃહસ્પતિને પ્રિય છે આ 3 રાશિઓ, ઓક્ટોબર સુધી થયા કરશે પૈસાના ઢગલે ઢગલા! માન-સન્માન વધશે

દેવગુરુ બૃહસ્પતિ અતિચારી અવસ્થામાં છે અને આજે પોતાની ઉચ્ચ રાશિ કર્કમાં ગોચર કરી રહ્યા છે. ગુરુનું પોતાની ઉચ્ચ રાશિમાં ગોચર ખુબ મહત્વપૂર્ણ અને અનેક રાશિઓ માટે ભાગ્ય પલટી નાખનારું રહી શકે છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં દેવગુરુ બૃહસ્પતિને સૌભાગ્ય, સુખ, બુદ્ધિ, જ્ઞાન, ધર્મ અને ધનના કારક ગ્રહ ગણવામાં આવે છે. નવગ્રહોમાં ગુરુ સૌથી કલ્યાણકારી અને શુભ ફળ આપનારા ગ્રહ ગણવામાં આવે છે. આમ તો દેવગુરુ તમામ પર સરખી કૃપા વરસાવે છે પરંતુ જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ એવી કેટલીક રાશિઓ છે જેમના પર દેવગુરુ હંમેશા મહેરબાન રહે છે. જાણો તે રાશિવાળાને ગુરુનું આ ગોચર શું લાભ કરાવી શકે છે.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિએ દેવગુરુ બૃહસ્પતિની ઉચ્ચ રાશિ ગણાય છે. આ ગોચર કર્કમાં જ થઈ રહ્યું છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ જ્યારે કોઈ ગ્રહ પોતાની ઉચ્ચ રાશિમાં હોય ત્યારે તે પોતાનું સર્વશ્રેષ્ઠ, શક્તિશાળી અને શુભ ફળ આપે છે. આજે થનારું આ ગોચર કર્ક રાશિના જાતકો માટે વરદાનથી કમ નહીં હોય. તેમના વ્યવહારમાં નિખાર આવશે, સમાજમાં માન સન્માન વધશે અને લાંબા સમયથી અટકેલા કામો પાર પડી શકે છે.
દેવગુરુની કાયમી કૃપા- આ રાશિના લોકો ખુબ જ બુદ્ધિશાળી અને સંવેદનશીલ હોય છે. ઉચ્ચ ગુરુના પ્રભાવના કારણે તેમના જીવનમાં જમીન, મકાન, વાહન સુખ સરળતાથી મળે છે. તેમની નિર્ણય ક્ષમતા ખુબ સટીક હોય છે. કરિયરમાં સારા પડાવ પાર કરે છે.
ધનુ રાશિ
દેવગુરુ બૃહસ્પતિની બીજી જો સૌથી પ્રિય રાશિ કોઈ હોય તો તે ધનુ છે. ધનુ રાશિના સ્વામી દેવગુરુ પોતે છે. જેના કારણે આ રાશિના જાતકો પર ગુરુની અસીમ કૃપા હંમેશા રહે છે. આ રાશિના જાતકો માટે ધન લાભ અને પ્રગતિના માર્ગ ખુલશે. આધ્યાત્મિક કાર્યોમાં રસ વધશે અને ભાગ્યનો પૂરેપૂરો સાથ મળશે.
રાશિ પર કાયમી કૃપા- આ રાશિના લોકો સ્વભાવથી ખુબ જ આશાવાદી, જ્ઞાની અને ધાર્મિક પ્રવૃત્તિના હોય છે. ગુરુના પ્રભાવથી ધનુ રાશિવાળા લોકો જીવનમાં આવનારી મોટામાં મોટી મુશ્કેલીને પણ પોતાની સમજદારીથી પાર કરે છે. શિક્ષણ, કન્સલ્ટન્સી અને લીડરશીપના ક્ષેત્રમાં તેઓ હંમેશા આગળ રહે છે.
મીન રાશિ
મીન પણ દેવગુરુ બૃહસ્પતિના સ્વામિત્વવાળી રાશિ છે. આથી આ રાશિ ઉપર પણ દેવગુરુ ખુબ મહેરબાન રહે છે. આ ગોચર મીન રાશિના જાતકો માટે સંતાન સુખ, ઉચ્ચ શક્ષણ અને પ્રેમ સંબંધોના મામલે ખુબ શુભ પરિણામ લાવશે. કાર્યક્ષેત્રે તમારી યોજનાઓને સફળતા મળશે.
દેવગુરુની કાયમી કૃપા- મીન રાશિના જાતકો ખુબ ભાવુક, શાંત અને આધ્યાત્મિક હોય છે. ગુરુની મહેરબાનીથી તેમની આંતરિક સમજ ખુબ મજબૂત હોય છે. તેમના જીવનમાં ધન ધાન્યની ક્યારેય કમી હોતી નથી અને સંકટના સમયે તેમને હંમેશા દૈવીય મદદ મળી રહે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)