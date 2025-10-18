ધનતેરસ પર નથી ખરીદી શકતા સોના-ચાંદી? આ 7 વસ્તુ ખરીદો, માતા લક્ષ્મીની અઢળક કૃપા થશે, દુર્ભાગ્ય દૂર રહેશે
Dhanteras 2025: આજે એટલે કે 18 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ ધનતેરસનું પર્વ છે. ધનતેરસ પર સોના અને ચાંદી ઉપરાંત કેટલીક અન્ય વસ્તુઓ પણ એવી છે જે ખરીદવાથી માતા લક્ષ્મીના આશીર્વાદની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે.
દીવાળીનો તહેવાર શરૂ થઈ ગયો છે. આજે ધનતેરસનું પર્વ છે. ધનતેરસ ખુબ જ શુભ અને મંગળમય ગણવામાં આવે છે. આ દિવસ પાંચ દિવસના દિપોત્સવની શરૂઆતનું પ્રતિક છે. જે ભાઈબીજના દિવસે પૂરો થાય છે. ધનતેરસના અવસરે માતા લક્ષ્મી, ધનના દેવતા ભગવાન કુબેર અને આયુષ્ય તથા સ્વાસ્થ્યના દેવતા ભગવાન ધનવંતરીની પૂજા અર્ચના થાય છે. એવું કહેવાય છે કે આ દિવસે કરાયેલી પૂજા અને ખરીદી આખું વર્ષ ઘરમાં સમૃદ્ધિ, સૌભાગ્ય અને આરોગ્યના આશીર્વાદ આપે છે.
ધનતેરસના દિવસે સોનું ચાંદી, વાહન, વાસણો, વસ્ત્ર કે નવી વસ્તુઓ ખરીદવી ખુબ શુભ ગણાય છે. ધાર્મિક માન્યતાઓ મુજબ આ દિવસે કઈક નવું ઘરમાં ખરીદીને લાવવાથી માતા લક્ષ્મી અને ભગવાન કુબેર પ્રસન્ન થાય છે અને ઘરમાં ધન, વૈભવ, અને સુખ સમૃદ્ધિનું આગમન થાય છે. જો કોઈ વ્યક્તિ આ દિવસે સોનું કે ચાંદી ખરીદી ન શકે તો ચિંતાની વાત નથી કારણ કે શાસ્ત્રોમાં કેટલીક એવી વસ્તુઓ જણાવી છે જેનાથી ધનતેરસના દિવસે તે ખરીદવાથી પણ એટલું જ શુભ ફળ મળે છે. આ બધી વસ્તુઓ માતા લક્ષ્મી સંલગ્ન ગણાય છે અને તેનું ઘરમાં હોવું ધનવૃદ્ધિ અને સકારાત્મક ઉર્જાનું પ્રતિક ગણાય છે.
ધનતેરસે ખરીદો આ વસ્તુઓ
સોપારી
ધનતેરસના દિવસે સોપારીની ખરીદી પણ શુભ ગણાય છે. તેને બ્રહ્મદેવ, ઈન્દ્રદેવ, વરુણ અને યમદેવની સાથે ગણેશજીની શુભતાનું પ્રતિક ગણવામાં આવે છે. આથી ધનતેરસના દિવસે તેને ખરીદવાથી સુખ સમૃદ્ધિની પ્રાપ્તિ થાય તેવું માનવામાં આવે છે. તેનાથી સમૃદ્ધિની સાથે સન્માન વધે છે.
પતાસા
ધનતેરસના દિવસે પતાસા ખરીદવાનું પણ શુભ ગણાય છે. મમરાની સાથે પતાસા માતા લક્ષ્મીને ચડાવવાથી તેઓ પ્રસન્ન થાય તેવું મનાય છે. આ સાથે જ દુર્ભાગ્ય દૂર થાય છે.
ઝાડુ
ધનતેરસના દિવસે ઝાડુની ખરીદી શુભ ગણાય છે. કારણ કે ઝાડુનો સંબંધ માતા લક્ષ્મી સાથે જોડવામાં આવે છે. એવું કહેવાય છે કે આ દિવસે ઝાડુની ખરીદી ઘરમાં શુભતા લાવે છે અને દરિદ્રતાનો નાશ કરે છે.
ધાણા
ધનતેરસના દિવસે આખા ધાણા ખરીદવા અત્યંત શુભ ગણાય છે. એવી માન્યતા છે કે આમ કરવાથી માતા લક્ષ્મી પ્રસન્ન થાય છે. દીવાળીના દિવસે માતા લક્ષ્મીને ધાણા અર્પણ કરવાથી આર્થિક તંગી દૂર થાય છે અને ઘરમાં સમૃદ્ધિનો વાસ થાય છે.
ગોમતી ચક્ર
ધનતેરસના દિવસે ગોમતી ચક્ર ખરીદવું અત્યંત શુભ ગણાય છે. એવી માન્યતા છે કે તે સુખ સમૃદ્ધિ, ખુશાલી, ઉત્તમ સ્વાસ્થ્ય અને ધન ધાન્યમાં વધારાનું પ્રતિક છે. દીવાળીના દિવસે માતા લક્ષ્મીને ચડાવીને તેને લાલ કપડાંમાં બાંધી તિજોરીમાં રાખવું શુભ ગણાય છે.
કોડી
ધનતેરસના દિવસે કોડી ખરીદવી શુભ ગણાય છે. એવી માન્યતા છે કે કોડી માતા લક્ષ્મીનું પ્રતિક છે. તેને ખરીદવાથી ધનમાં ઝડપથી વધારો થવાથી સૌભાગ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે.
હળદરની ગાંઠો
ધનતેરસના દિવસે હળદરની ગાંઠો ખરીદવી ખુબ શુભ ગણાય છે. આખી હળદરનો સંબંધ ભગવાન વિષ્ણુ અને માતા લક્ષ્મી સાથે જોડેલો મનાય છે. આ દિવસે માતા લક્ષ્મીને એક હળદરની ગાંઠ અર્પણ કરો અને પછી તેને પીળા કે લાલ કપડાંમાં બાંધીને ઘરમાં ધનના સ્થાન પર રાખી દો. આમ કરવાથી ઘરમાં ધન સમૃદ્ધિ અને શુભતાનો વાસ થાય છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
