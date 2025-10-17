Dhanteras 2025: ધનતેરસ લક્ષ્મી પૂજા મુહૂર્ત, જાણો પૂજા પદ્ધતિ અને ઉપાયો
Dhanteras 2025: ધનતેરસનો તહેવાર દર વર્ષે કાર્તિક કૃષ્ણ પક્ષની ત્રયોદશી તિથિએ ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસે ધનવંતરી સોનાના વાસણ સાથે પ્રગટ થયા હતા. આ વર્ષે ધનતેરસ 18 ઓક્ટોબર 2025 શનિવારના રોજ છે.
ધનતેરસનો તહેવાર દર વર્ષે કાર્તિક કૃષ્ણ પક્ષની ત્રયોદશી તિથિએ ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસે ધનવંતરી સોનાના વાસણ સાથે પ્રગટ થયા હતા. આ વર્ષે ધનતેરસ 18 ઓક્ટોબર 2025 શનિવારના રોજ છે. ધનતેરસ પર સોનું, ચાંદી અને નવા વાસણો ખરીદવાની પરંપરા છે. એવું કહેવાય છે કે આ દિવસે ખરીદી કરવાથી સંપત્તિમાં 13 ગણો વધારો થાય છે. એવી માન્યતા છે કે જે કોઈ ધનતેરસ પર ખરીદી કરે છે તેના ઘરમાં સુખ અને સમૃદ્ધિ આવે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે ધનતેરસના દિવસે ખરીદેલી વસ્તુઓ ઘણા વર્ષો સુધી શુભ ફળ આપે છે. જ્યોતિષી ચિરાગ દારૂવાલા દ્વારા ધનતેરસ પૂજા મુહૂર્ત.
ધનતેરસ લક્ષ્મી પૂજા મુહૂર્ત
ધનતેરસના પવિત્ર તહેવાર પર ભગવાન ગણેશ, દેવી લક્ષ્મી અને ભગવાન કુબેરની પૂજા થાય છે. કુબેર અને ધનવંતરીની એકસાથે પૂજા કરો. આ દિવસે ફક્ત સોનું, ચાંદી, પિત્તળ અથવા સ્ટીલ ખરીદો. ધનતેરસના દિવસે લોખંડ કે પ્લાસ્ટિકની વસ્તુઓ ખરીદવાનું ટાળો. ધનતેરસના દિવસે જરૂરિયાતમંદોને દાન કરવાથી ખાસ ફાયદો થશે.
ધનતેરસ પૂજા મુહૂર્ત 2025 - સાંજે 07:16 થી રાત્રે 08:20
ધનતેરસ 2025 પૂજા પદ્ધતિ
ધનતેરસની સાંજે, કુબેર અને ધન્વંતરિની સ્થાપના ઉત્તર દિશામાં કરો. બંનેની સામે ઘીનો એકતરફી દીવો પ્રગટાવો. કુબેરને સફેદ મીઠાઈ અને ધન્વંતરિને પીળી મીઠાઈ અર્પણ કરો. સૌપ્રથમ “ૐ હ્રીં કુબેરાય નમઃ” ("ॐ ह्रीं कुबेराय नमः) નો જાપ કરો. પછી “ધન્વંતરિ સ્તોત્ર” નો પાઠ કરો અને પ્રસાદ ગ્રહણ કરો. દિવાળીના દિવસે, કુબેરને ધનના સ્થાન પર રાખો અને પૂજા સ્થાન પર ધન્વંતરિ સ્થાપિત કરો.
ધનતેરસ પર ખરીદીનું મહત્વ
ધનતેરસના શુભ મુહૂર્તમાં વાસણો અને સોના-ચાંદી ઉપરાંત, વાહનો, રિયલ એસ્ટેટના સોદા, વૈભવી વસ્તુઓ અને અન્ય ઘરગથ્થુ વસ્તુઓ ખરીદવાને શુભ માનવામાં આવે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે ધનતેરસના દિવસે ખરીદેલી મિલકત તેર ગણી વધી જાય છે.
ધનતેરસ પર શું ખરીદવું?
- સોના-ચાંદી ઉપરાંત, ધનતેરસના દિવસે વાસણો, વાહનો અને કુબેર યંત્ર ખરીદવાનું પણ શુભ માનવામાં આવે છે.
- ધનતેરસ પર સાવરણી ખરીદવી પણ શુભ માનવામાં આવે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ દિવસે સાવરણી ખરીદવાથી દેવી લક્ષ્મીનો આશીર્વાદ મળે છે.
- જો તમે ધનતેરસના દિવસે કોઈ મોંઘી વસ્તુઓ ખરીદી શકતા નથી, તો ચોક્કસ ઘરે આખા ધાણા લાવો. માતા લક્ષ્મી આનાથી પ્રસન્ન થાય છે.
- એવું માનવામાં આવે છે કે ક્યારેય પૈસાની કમી રહેતી નથી અને આ સિવાય તમે ગોમતી ચક્ર પણ ખરીદી શકો છો.
ધનતેરસ પર આ ઉપાયો કરો
- ધનતેરસ પર ભગવાન ધનવંતરી, માતા લક્ષ્મી, કુબેર અને ભગવાન ગણેશની પૂજા કરો.
- ધનતેરસના દિવસે ઘરની અંદર અને બહાર દીવા પ્રગટાવીને રોગો મટાડી શકાય છે.
- દાન કરવાથી પાછલા જન્મના પાપ ધોવાઈ જાય છે. ધનતેરસ પર દાન કરવાનું વિશેષ મહત્વ છે.
- જો તમે આ દિવસે સૂર્યાસ્ત પહેલાં દાન કરો છો, તો તમને પૈસાની કમીનો સામનો કરવો પડશે નહીં. જોકે, આ દિવસે સફેદ કાપડ, ચોખા, ખાંડ વગેરેનું દાન ન કરવું જોઈએ.
- ધનતેરસ પર પ્રાણીઓની પૂજા કરવાથી આર્થિક સમસ્યાઓ દૂર થાય છે.
