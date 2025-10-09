12 મહિના બાદ સૂર્ય કરશે શુક્રના ઘરમાં પ્રવેશ, આ જાતકોની ધન-સંપત્તિમાં થશે વધારો, ચમકી જશે ભાગ્ય
Sun Planet Transit in Tula: ગ્રહોના રાજા સૂર્ય દેવ તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરવાના છે. સૂર્ય દેવના ગોચરથી ત્રણ રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ મળશે. આ જાતકોના જીવનમાં નવી ઉર્જાનો સંચાર થશે અને ધન-સંપત્તિના મામલામાં લાભ થઈ શકે છે.
Surya Gochar 2025: વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર આ વર્ષે ધનતેરસનો તહેવાર 18 ઓક્ટોબરે છે. તેના એક દિવસ પહેલા 17 ઓક્ટોબરે ગ્રહોના રાજા સૂર્યની ચાલમાં ફેરફાર થવાનો છે. તમને જણાવી દઈએ કે સૂર્ય દેવ તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરવા જઈ રહ્યાં છે. જેનાથી કેટલાક જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. સાથે પદ-પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આવો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે.
ધન રાશિ
તમારા લોકો માટે સૂર્યનું રાશિ પરિવર્તન લાભદાયક સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે સૂર્ય દેશ તમારી રાશિમાં 11મા ભાવમાં ગોચર કરશે. તેથી તમારી આવકમાં વધારો થઈ શકે છે. તમે નવા-નવા સ્ત્રોતથી કમાણી કરી શકો છો. આ સાથે ધન સાથે જોડાયેલી જૂની સમસ્યાથી તમને છુટકારો મળશે. આ સમયે રોકાણથી લાભ થશે. કરિયરના ક્ષેત્રમાં નવી તક મળી શકે છે, જેનાથી પ્રમોશનનો યોગ બની શકે છે. સાથે વેપારમાં લાભની સંભાવના છે. તો તમારી આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થઈ શકે છે.
કર્ક રાશિ
તમારા લોકો માટે સૂર્યનું રાશિ પરિવર્તન અનુકૂળ સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે સૂર્ય તમારી ગોચર કુંડળીથી શુભ અને પ્રોપર્ટીના સ્થાન પર ગોચર કરશે. તેથી આ દરમિયાન તમારી સુખ-સુવિધામાં વધારો થશે. સાથે તમે નવું વાહન કે કોઈ પ્રોપર્ટી ખરીદી શકો છો. સામાજિક કાર્યોમાં માન-પ્રતિષ્ઠા વધશે અને તમારી પ્રગતિ થશે. વેપારમાં નવી તક મળશે અને અટવાયેલા પ્રોજેક્ટને ગતિ મળી શકે છે. પારિવારિક જીવનમાં લાંબા સમયથી ચાલી રહેલાં વિવાદનો અંત આવી શકે છે. તમારા માતા સાથેના સંબંધો મજબૂત થશે.
તુલા રાશિ
સૂર્ય દેવનું રાશિ પરિવર્તન તુલા રાશિના જાતકો માટે શુભ ફળદાયી સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે સૂર્ય દેવ તમારી રાશિથી લગ્ન ભાવમાં સંચરણ કરી રહ્યાં છે. સાથે સૂર્ય દેવ તમારી રાશિથી આવક અને લાભ સ્થાનના સ્વામી છે. તેથી આ સમયે તમારા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે. સાથે તમને માન-સન્માનની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. તમારા પ્રોફેશનલ જીવનમાં સ્થિરતા અને પ્રગતિ આવશે. જે લોકો નવો વ્યાવસાય શરૂ કરવા ઈચ્છે છે તેના માટે આ સમય ઉત્તમ રહેશે. કંપનીઓમાં ઉચ્ચ પદો પર કાર્યરત લોકોને નેતૃત્વની નવી તક મળી શકે છે. કુંવારા લોકો માટે લગ્નનો પ્રસ્તાવ આવી શકે છે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
