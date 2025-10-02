Dhanteras 2025: ધનતેરસ પર ઘરે લાવો આ 5 માંથી કોઈ એક વસ્તુ, ધન-ધાન્યથી ભરેલું રહેશે ઘર
Auspicious Things to buy on Dhanteras 2025: ધનતેરસ પર સોના-ચાંદીની ખરીદી થતી હોય છે પરંતુ સોના સિવાય પણ એવી વસ્તુઓ છે જેને ધનતેરસના દિવસે ખરીદવી શુભ સાબિત થાય છે. આ વસ્તુઓ ઘરમાં લાવવાથી ઘરમાં સમૃદ્ધિ વધે છે.
Auspicious Things to buy on Dhanteras 2025: આસો મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની તેરસની તિથિ પર ધનતેરસ ઉજવાય છે. આ વર્ષે ધનતેરસ 18 ઓક્ટોબર 2025 ના રોજ ઉજવવામાં આવશે. ધનતેરસના દિવસે સોના ચાંદી જેવી વિશેષ વસ્તુઓ ખરીદવાની પરંપરા છે. માન્યતા છે કે ધનતેરસના દિવસે ખરીદેલી વસ્તુથી ઘરમાં સકારાત્મકતા આવે છે અને ધન સંબંધિત પરેશાનીનો અંત થાય છે. જોકે આજના સમયમાં સોના-ચાંદીની ખરીદી દરેક વ્યક્તિ માટે શક્ય નથી. તો ચાલો તમને આજે એવી વસ્તુઓ વિશે પણ જણાવીએ જે ધનતેરસના દિવસે ખરીદવી શુભ ગણાય છે.
ધનતેરસ પર ખરીદવાની શુભ વસ્તુઓ
સોનુ ચાંદી
ધનતેરસના દિવસે સોના અને ચાંદીની ખરીદી કરવી શુભ ગણાય છે. સોનુ માં લક્ષ્મીનું પ્રતીક હોય છે અને ચાંદીના સિક્કા પણ ધનતેરસના દિવસે ખરીદવાની પરંપરા વર્ષોથી છે. ચાંદીના સિક્કા ખરીદવા હોય તો એવો સિક્કો પસંદ કરવો જેના પર માતા લક્ષ્મી અને ભગવાન કુબેરની આકૃતિ અંકિત હોય.
વાસણ
ધનતેરસના દિવસે જુના વાસણને બદલી તાંબા પિત્તળ અથવા ચાંદીના વાસણ ખરીદવાની પણ પરંપરા છે. પિત્તળના વાસણ ખરીદવા સૌથી શુભ ગણાય છે. માન્યતા છે કે પિત્તળનું વાસણ ખરીદવું એટલે સાક્ષાતમાં લક્ષ્મીને ઘરે બોલાવવા.
મમરા અને પતાશા
ધનતેરસના દિવસે મમરા અને પતાશા ખરીદવા પણ અતિ શુભ હોય છે. દિવાળીની રાત્રે થનાર લક્ષ્મી પૂજા માટે આ વસ્તુઓ ધનતેરસના દિવસે જ ખરીદવી જોઈએ. ધનતેરસના દિવસે આ વસ્તુઓ ખરીદવાથી ઘરમાં ધનની ખામી રહેતી નથી.
ગોમતી ચક્ર અને કોડી
ધનતેરસના દિવસે ગોમતી ચક્ર અથવા કોડી પણ ખરીદી શકાય છે. ગોમતી ચક્ર ઘરમાં ખરીદવાથી ધન વધે છે અને બાળકોની સુરક્ષા થાય છે કોડી પણ ઘરમાં લાવવાથી ધનની આવક વધે છે.
સાવરણી ખરીદવી
ધનતેરસના દિવસે સાવરણી ખરીદવી પણ અતિ શુભ ગણાય છે. તેનાથી ઘરમાંથી નકારાત્મકતા દૂર થાય છે. ધનતેરસના દિવસે સાવરણી ખરીદી તેની પૂજા કરીને ઘરમાં રાખવી જોઈએ.
