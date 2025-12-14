Dhanu Sankranti 2025: ધન સંક્રાંતિમાં ભુલથી પણ ન કરવા આ 5 કામ, સૂર્ય નારાજ થશે તો ગુમાવશો ધન અને પ્રતિષ્ઠા
Dhanu Sankranti 2025: આ વર્ષે ધન સંક્રાંતિનો પ્રારભ 16 ડિસેમ્બરથી થઈ રહ્યો છે. આ દિવસે સૂર્ય દેવની વિશેષ પૂજા કરવાનું વિધાન છે. સાથે જ આ દિવસથી 5 કામ કરવાનું ટાળવું પણ જરૂરી છે. આ કામ કરવામાં આવે તો સૂર્ય નબળો પડે છે અને જીવનમાં ધન સહિતની સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે.
Dhanu Sankranti 2025: હિંદુ ધર્મમાં ધન સંક્રાંતિ વિશેષ ધાર્મિક મહત્વ ધરાવે છે. આ દિવસે સૂર્ય દેવ ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરે છે. ધન સંક્રાંતિ પછી વિશેષ પુણ્ય કાળ શરુ થાય છે. પંચાંગ અનુસાર આ વર્ષે ધન સંક્રાંતિ 16 ડિસેમ્બરથી શરુ થશે. આ દિવસે સ્નાન, દાન કરવા માટે શુભ સમય શરુ થાય છે.
પંચાંગ અનુસાર ધન સંક્રાંતિનો પુણ્ય કાળ સવારે 7.06 મિનિટથી શરુ થશએ અને બપોરે 12.16 મિનિટ સુધી રહેશે. આ દિવસે મહાપુણ્ય કાળ સવારે 7.06 મિનિટથી શરુ થઈ સવારે 8.50 મિનિટ સુધી રહેશે. કહેવાય છે કે ધન સંક્રાતિ પર કરેલા કેટલાક શુભ કાર્યો જીવનમાં સુખ, સમૃદ્ધિ લાવે છે. જ્યારે કેટલાક કાર્યો ધન સંક્રાંતિમાં કરવાથી નકારાત્મક ફળ મળે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ ધન સંક્રાંતિમાં કયા 5 કામ ન કરવા.
ધન સંક્રાંતિ પર ન કરો આ 5 ભુલો
દાન સામગ્રીનું અપમાન
ધનુ સંક્રાંતિ પર દાનનું વિશેષ મહત્વ છે. આ દિવસે અન્ન, વસ્ત્ર, તલ તે ધન દાન કરવાથી શુભ ફળ મળે છે. પરંતુ આ સમય એવો પણ છે જ્યારે દાન પાત્ર સામગ્રીનું અપમાન કરવાથી ઘોર પાપ લાગે છે. અથવા તો દાન કર્યા પછી આપેલી વસ્તુને લઈને મનમાં અફસોસ કે લોભ જાગે તો દાનનું નકારાત્મક ફળ મળે છે.
આળસ અને ક્રોધ
પૌરાણિક માન્યતા અનુસાર ધન સંક્રાંતિમાં આળસ કરવાથી, મોડે સુધી સુવાથી, સ્નાન કર્યા વિના રહેવાથી શુભ ફળ મળતું નથી. આ સાથે જ આ સમય દરમિયાન ક્રોધ, વિવાદ અને કટુ વાણી બોલવાથી પણ બચવું. કારણ કે તેનાથી સકારાત્મકતા નષ્ટ થાય છે.
તામસિક ભોજન
શાસ્ત્રો અનુસાર ધન સંક્રાંતિમાં સાત્વિક આહાર જ લેવો જોઈએ. આ દિવસો દરમિયાન માંસ, મદિરા, લસણ, ડુંગળી જેવો તામસિક આહાર લેવો વર્જિત છે. આવો આહાર ધન સંક્રાંતિમાં લેવાથી પુણ્ય ફળ ઘટે છે અને દોષ લાગે છે.
સૂર્ય દેવને અર્ધ્ય ન આપવો
ધન સંક્રાંતિ સૂર્ય દેવ સંબંધિત પર્વ છે. આ દિવસો દરમિયાન નિયમિત સૂર્યને જળ અર્પણ કરવું જોઈએ. જો સૂર્યની ઉપાસના કરવામાં ન આવે તો તેને શુભ માનવામાં આવતું નથી. સૂર્યની ઉપેક્ષા કરવાથી માન, સન્માન, સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા અને ધન હાનિ સહન કરવી પડે છે.
ઘરમાં ગંદગી
ધન સંક્રાંતિ દરમિયાન ઘરમાં સાફ-સફાઈનું વિશેષ ધ્યાન રાખવું. પૂજા સ્થાન, રસોડું અને મુખ્ય દ્વારની સફાઈ નિયમિત કરવી. જો ધન સંક્રાંતિમાં ઘરમાં ગંદકી હોય તો નકારાત્મકતા વધે છે અને ઘરમાં આર્થિક સંકટ શરુ થઈ જાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
