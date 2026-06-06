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11 દિવસ બાદ બનશે અત્યંત દુર્લભ ધ્રુવ યોગ, જાણો તેનું મહત્વ, 3 રાશિઓને કરાવશે ખોબલે ખોબલે ધનલાભ!

Dhruv Yog: ગ્રહોની ચાલ અને જ્યોતિષ ગણતરીઓના આધારે અનેક એવા શુભ અને અશુભ યોગ બનતા હોય છે જે રાશિઓને પ્રભાવિત કરે છે. આવો જ એક ધ્રુવ યોગ બનશે જે કેટલીક રાશિઓને ખુબ ફાયદો કરાવી શકે છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 06, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 04:00 PM IST
11 દિવસ બાદ બનશે અત્યંત દુર્લભ ધ્રુવ યોગ, જાણો તેનું મહત્વ, 3 રાશિઓને કરાવશે ખોબલે ખોબલે ધનલાભ!
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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