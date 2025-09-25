Dhunuchi Dance: ધુનુચી ડાંસ વિના અધુરી છે દુર્ગા પૂજા, જાણો શું છે આ ડાન્સ કરવા પાછળની માન્યતા
Dhunuchi Dance: દેશભરમાં નવરાત્રી ધામધૂમથી ઉજવાય છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં નવરાત્રીને દુર્ગા પૂજા પણ કહેવામાં આવે છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં દુર્ગા પૂજા ભવ્ય રીતે ઉજવવામાં આવે છે. દુર્ગા પૂજાના પંડાલમાં ધુનુચી ડાંસ કરવામાં આવે છે. આ ડાન્સનું મહત્વ શું છે ચાલો તમને જણાવીએ.
Dhunuchi Dance: દુર્ગા પૂજાનું નામ આવતા જ લોકોની આંખ સામે ભવ્ય પંડાલ, ઢોલનો અવાજ, ભક્તોની ભારે ભીડ અને ધુનુચી ડાન્સનો નજારો દેખાવા લાગે છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં નવરાત્રી ફક્ત પૂજા નહીં પરંતુ સાંસ્કૃતિક ઉત્સવ હોય છે. બંગાળમાં લોકો દુર્ગામાંની આરાધના કરવા સાથે પારંપરિક રિવાજોનું પાલન પણ કરે છે જેમાંથી એક છે ધુનુચી ડાન્સ.
દુર્ગા પૂજામાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર હોય છે ધુનુચી ડાંસ. માનવામાં આવે છે કે ધુનુચી ડાન્સ વિના દુર્ગા પૂજા અધુરી છે. બંગાળ સહિત જ્યાં પણ દુર્ગા પૂજા થાય છે ત્યાં ધુનુચી ડાંસ થતો જોવા મળે છે. આજે તમને જણાવીએ દુર્ગા પૂજામાં થતો આ ડાન્સ શા માટે મહત્વપૂર્ણ ગણાય છે.
ધુનુચી ડાંસનું મહત્વ
ધુનુચી ડાંસ પશ્ચિમ બંગાળ એક પારંપરિક નૃત્ય છે જેમાં માટીની ધૂપદાનીમાં નાળિયેરની જટા અને ધૂપ રાખી નૃત્ય કરવાનું હોય છે. ધૂપદાનીને હાથમાં લઈ ખાસ રીતે ડાંસ કરવાની પરંપરા છે. આમ કરી ભક્તો માં દુર્ગાને પ્રસન્ન કરે છે. ડાંસ દરમિયાન સળગતી ધુનુચીમાંથી ધુમાડો થાય છે તે માહોલમાં ભક્તિ અને ઊર્જા ભરી દે છે.
ધુનુચી ડાંસની માન્યતા
ઘણા લોકોનું માનવું છે કે ધુનુચી ડાંસ માત્ર પારંપરિક નૃત્ય નથી. તે શુદ્ધકરણની પ્રક્રિયા પણ છે. સળગતી ધુનુચીમાંથી જે ધુમાડો નીકળે છે તે નેગેટિવ એનર્જી દુર કરે છે અને માહોલને પવિત્ર બનાવે છે. આ ડાંસ માં દુર્ગા સામે પોતાની શ્રદ્ધા વ્યક્ત કરવા માટે કરવામાં આવે છે. લોક માન્યતા અનુસાર ધુનુચી ડાંસ માતાને સમર્પિત કરવાથી ઘરમાં સુખ-શાંતિ બની રહે છે.
ક્યારે થાય છે ધુનુચી ડાંસ?
દુર્ગા પૂજા દરમિયાન સાંજની આરતી સમયે ધુનુચી ડાંસ કરવામાં આવે છે. તે સમયે ચારે તરફ ઢાકનો અવાજ આવે છે અને મહિલાઓ તેમજ પુરુષો ડાંસ કરે છે. આ ડાંસના માધ્યમથી બંગાળની પરંપરા અને સંસ્કૃતિની એક ઝલક જોવા મળે છે. આ ડાન્સ કરતી વખતે મહિલાઓ પારંપરિક સફેદ સાડીમાં સજ્જ જોવા મળે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
