Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Spiritual
  • /Raksha Bandhan Story: રાજા બલીની દાનવીરતા સાથે જોડાયેલી છે રક્ષાબંધનની કથા, શું તમે જાણો છો ?

Raksha Bandhan Story: રાજા બલીની દાનવીરતા સાથે જોડાયેલી છે રક્ષાબંધનની કથા, શું તમે જાણો છો ?

Raksha Bandhan Story: આ તહેવાર સંબંધો સુધારવાનો પણ માનવામાં આવે છે, જે મતભેદો, અહંકાર અને કોઈપણ પ્રકારની કડવાશનો અંત લાવવાની તક આપે છે. 
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 25, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 03:54 PM IST
Raksha Bandhan Story: રાજા બલીની દાનવીરતા સાથે જોડાયેલી છે રક્ષાબંધનની કથા, શું તમે જાણો છો ?

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Raksha Bandhan Story: રાજા બલીની દાનવીરતા સાથે જોડાયેલી છે રક્ષાબંધનની કથા? જાણો
2
3
4
5