/Raksha Bandhan Story: રાજા બલીની દાનવીરતા સાથે જોડાયેલી છે રક્ષાબંધનની કથા, શું તમે જાણો છો ?

Raksha Bandhan Story: શ્રાવણ પૂર્ણિમા (28 ઓગસ્ટ 2026)ના રોજ રક્ષાબંધન ઉજવવાની પરંપરા ભવિષ્ય પુરાણ અનુસાર રાજા બાલીની ઉદારતાની વાર્તા સાથે પણ જોડાયેલી છે. તેમણે ભગવાન વિષ્ણુને પોતાનું શરીર અર્પણ કર્યું અને તેમના દ્વાર પર હાજર થવાનું વરદાન પ્રાપ્ત કર્યું. આ વરદાન આપ્યા પછી, ભગવાન વિષ્ણુએ તેમના દ્વારપાલની ભૂમિકા ધારણ કરી. આનાથી વ્યથિત થઈને, લક્ષ્મીએ નારદની સલાહ પર, રાજા બાલીને રક્ષાસૂત્ર બાંધ્યું અને તેમને મુક્ત કર્યા. આ પરંપરા ત્યારથી શરૂ થઈ.
સચીએ ઇન્દ્રને પણ રક્ષાસૂત્ર બાંધ્યું
વિષ્ણુ પુરાણ અનુસાર, સચીએ ઇન્દ્રને પણ રક્ષાસૂત્ર બાંધ્યું. રક્ષાસૂત્ર ફક્ત ભાઈઓ અને બહેનો વચ્ચે જ નહીં, પરંતુ ગુરુઓ અને શિષ્યો, રાજાઓ અને પ્રજાઓ અને અન્ય કોઈપણ વચ્ચે પણ આત્મસન્માનનું રક્ષણ કરવા અને શુદ્ધ પ્રેમ પ્રદાન કરવા માટે બાંધવામાં આવે છે.
શાસ્ત્રોમાં રક્ષાસૂત્ર બાંધવા માટે વચનથી ભરેલો શ્લોક
રક્ષાસૂત્ર બાંધતા પહેલા વચનથી ભરેલો શ્લોક પણ બોલવામાં આવે છે: "યેન બદ્ધો બલી રાજા, દાનવેન્દ્ર મહાબલઃ। દશ ત્વમ્ કર્મિત્નામિ, રક્ષા મા ચલઃ. આપણા શાસ્ત્રોમાં આ મંત્રથી રક્ષાસૂત્ર બાંધવાનો ઉલ્લેખ છે. આ દિવસે શ્રવણ ઉપકર્મ પણ કરવામાં આવે છે, જેમાં આત્મશુદ્ધિ, ઋષિઓનું સન્માન, નવો પવિત્ર દોરો પહેરવો, પવિત્ર નદીઓમાં સ્નાન કરવું અને શિવ અને પાર્વતીની પૂજાનો સમાવેશ થાય છે. આ તહેવાર આપણને યાદ અપાવે છે કે જ્યારે સમાજમાં આદર, સુરક્ષા અને સમાનતા હશે, એટલે કે સંપત્તિ કે લિંગના આધારે કોઈ ભેદભાવ નહીં હોય, ત્યારે જ સમાજ તેની ઇચ્છિત પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરશે.
દિવસેને દિવસે ઘટતું જાય છે તહેવારની પવિત્રતા અને મહત્વ
આજના યુગમાં, લોકો ઝડપથી ભૌતિકતા તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. તેમના કારકિર્દી અને વ્યવસાયો વિશેની ચિંતાઓ, સમાજમાં આર્થિક અસમાનતાની વધતી દિવાલો અને સોશિયલ મીડિયા દ્વારા ઉત્પન્ન થતી વધતી જતી વૈચારિક કડવાશ, તેમને ખૂબ અસ્વસ્થ બનાવી રહી છે. આવી સ્થિતિમાં, આ તહેવારની પવિત્રતા અને મહત્વ દિવસેને દિવસે ઘટતું જાય છે. સાંસ્કૃતિક રીતે, આ તહેવાર સ્નેહ, ફરજ અને રક્ષણનો ત્રિકોણ બનાવે છે, જે ભાઈઓ અને બહેનો વચ્ચે નૈતિક જવાબદારી, સહાનુભૂતિ, નૈતિકતા અને વ્યક્તિગત મૂલ્યોના આધ્યાત્મિક અભ્યાસની ભાવના માટે તક પૂરી પાડે છે.
આખા વર્ષમાં પરિવારની સૌથી મોટી શક્તિને ફરીથી જાગૃત કરે
આજના વ્યસ્ત, ડિજિટલ વિશ્વમાં, જ્યારે સંબંધોની ભાષા ઘણીવાર ટૂંકા સંદેશાઓ સુધી મર્યાદિત થઈ જાય છે, ત્યારે રાખડી આપણને થોભો અને ચિંતન કરવાની તક આપે છે કે કેવી રીતે એક નાનો દોરો વિશ્વાસ, જવાબદારી અને પોતાનાપણું જાગૃત કરે છે. રાખડી બાંધતી બહેનો ફક્ત રક્ષણ માટે પ્રાર્થના કરતી નથી. તેઓ કહે છે, "હું હંમેશા તમારી સાથે છું, સમાન વ્યક્તિ તરીકે, અને ભાઈનું નાનું વચન, "હું હંમેશા તમારી સાથે છું અને તમને ક્યારેય ભૂલીશ નહીં, આખા વર્ષ દરમિયાન પરિવારની સૌથી મોટી શક્તિને ફરીથી જાગૃત કરે છે.