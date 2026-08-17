Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Spiritual
  • /બોસ સાથે મતભેદ અને સ્વાસ્થ્યને નુકસાન, સૂર્ય-કેતુની યુતિ આજથી 30 દિવસ સુધી 5 રાશિઓને આપશે મુશ્કેલી!

બોસ સાથે મતભેદ અને સ્વાસ્થ્યને નુકસાન, સૂર્ય-કેતુની યુતિ આજથી 30 દિવસ સુધી 5 રાશિઓને આપશે મુશ્કેલી!

Sun Ketu Conjunction: 17 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ, સૂર્ય પોતાની રાશિ સિંહ રાશિમાં ગોચર કર્યો. ગ્રહોના રાજા સૂર્ય, પોતાની રાશિમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે શુભ હોય છે, પરંતુ કેતુ સાથે તેનો યુતિ પણ ગ્રહણનું કારણ બને છે. આગામી મહિનામાં કઈ પાંચ રાશિઓ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી શકે છે તે જાણો.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 17, 2026, 10:03 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 10:03 AM IST
બોસ સાથે મતભેદ અને સ્વાસ્થ્યને નુકસાન, સૂર્ય-કેતુની યુતિ આજથી 30 દિવસ સુધી 5 રાશિઓને આપશે મુશ્કેલી!

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ગુજરાત વહીવટી તંત્રમાં ઐતિહાસિક ઘટના: એક જ પરિવારના 4 સભ્યો ઉચ્ચ પદ પર; 3 IAS-1 IPS
2
3
4
5