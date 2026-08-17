/બોસ સાથે મતભેદ અને સ્વાસ્થ્યને નુકસાન, સૂર્ય-કેતુની યુતિ આજથી 30 દિવસ સુધી 5 રાશિઓને આપશે મુશ્કેલી!

Sun Ketu Conjunction: સૂર્ય અને ચંદ્ર રાહુ અને કેતુ સાથે યુતિમાં હોય ત્યારે ગ્રહણ થાય છે. દૃષ્ટિક પંચાંગ મુજબ, સવારે 8:03 વાગ્યે, સૂર્ય કર્ક રાશિ છોડીને સિંહ રાશિમાં પ્રવેશ કર્યો. સૂર્ય સિંહ રાશિમાં પ્રવેશતાની સાથે જ સૂર્યગ્રહણ સક્રિય થઈ ગયું. કેતુ પહેલેથી જ સિંહ રાશિમાં હતો, અને સૂર્યના સિંહ રાશિમાં પ્રવેશથી સૂર્ય અને કેતુ વચ્ચે યુતિ થઈ. જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, સૂર્ય અને કેતુનો યુતિ સૂર્યગ્રહણ બનાવે છે, જે ખૂબ જ અશુભ યુતિ માનવામાં આવે છે. સૂર્ય 17 સપ્ટેમ્બર, 2026 સુધી સિંહ રાશિમાં રહેશે. આ મહિનો 5 રાશિના લોકો માટે કેટલીક બાબતોમાં મુશ્કેલીઓનું કારણ બની શકે છે.
સૂર્યગ્રહણ યોગની અસરો
સૂર્ય અને કેતુનો યુતિ આત્મવિશ્વાસ, માન-સન્માન, પિતાના સ્વાસ્થ્ય અને સરકારી કાર્યમાં અવરોધો ઉભા કરી શકે છે. સૂર્ય આ બધાનો કારક છે, જ્યારે કેતુ અલગતા, રહસ્ય અને અચાનક ફેરફારોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તેથી, આ યુતિ બેચેની અને મૂંઝવણ પણ લાવે છે. કારકિર્દીમાં અથવા ઘરમાં પડકારોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. જાણો કે સૂર્યગ્રહણ યોગના આ મહિનામાં કઈ રાશિઓ સૌથી વધુ પ્રભાવિત થઈ શકે છે.
મિથુન: કામ પર બેદરકારી ખર્ચાળ સાબિત થશે
સૂર્યગ્રહણ યોગ મિથુન રાશિ માટે તેમની નોકરી અને વ્યવસાયમાં પડકારો વધારી શકે છે. ખાસ કરીને જેઓ કામ પર બેદરકારી દાખવે છે, તેમના માટે આ ખૂબ જ સાવધાન રહેવાનો સમય છે. કામ પર બોસ સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. આવી પરિસ્થિતિ ટાળવી શ્રેષ્ઠ છે. વ્યવસાયિકોએ પણ નવા સોદામાં ઉતાવળ કરવાનું ટાળવું જોઈએ.
કર્ક: ઘરમાં સંઘર્ષની શક્યતા
કર્ક રાશિના લોકો માટે, સૂર્ય અને કેતુનો યુતિ પરિવારના સભ્ય સાથે વિવાદ તરફ દોરી શકે છે. વડીલો સાથે સારો વ્યવહાર કરો. કોઈ જૂનો મુદ્દો સામે આવી શકે છે. ખોટી રીતે સાચી વાત કહીને તમે મુશ્કેલીમાં મુકાઈ શકો છો. મોટા નાણાકીય નિર્ણયો લેવાનું ટાળો.
સિંહ: અહંકાર અને મૂંઝવણ વધશે
સિંહ રાશિમાં સૂર્ય-કેતુ યુતિ છે, અને આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે ઘણી સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે. આ લોકોનો આત્મવિશ્વાસ ઘટી શકે છે. તમારો અહંકાર વધી શકે છે. તમે ભ્રમનો ભોગ બની શકો છો. તમારું અથવા તમારા પિતાનું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. તમને કારકિર્દીમાં મોટો પડકારનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
વૃશ્ચિક: કામ પર મુશ્કેલીઓ ઊભી થશે
વૃશ્ચિક રાશિના લોકો માટે કારકિર્દીની દ્રષ્ટિએ આ સમય મહત્વપૂર્ણ છે. તમને સોંપવામાં આવેલ કોઈપણ કાર્ય સંપૂર્ણ જવાબદારી અને સાવધાની સાથે પૂર્ણ કરો. તમારે વધુ મહેનત કરવી પડી શકે છે, પરંતુ આ નિષ્ફળતા તરફ દોરી જશે નહીં. સાથીદારો સાથે દલીલો ટાળો. ઉદ્યોગપતિઓએ દસ્તાવેજોમાં ભૂલો કરવાનું ટાળવું જોઈએ.
કુંભ: અધિકારીઓ સતર્ક રહેશે
કુંભ રાશિ માટે, સૂર્ય-કેતુ યુતિ કેટલીક બાબતોમાં કેટલીક મુશ્કેલીઓ સૂચવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, કેટલાક લોકોને નાણાકીય નુકસાન થઈ શકે છે. કાગળો પર સહી કરશો નહીં અથવા ફાઇલોને આગળ વધારશો નહીં જ્યાં સુધી તમે જાતે તેની ચકાસણી ન કરો. ભૂલો કરવાનું ટાળો. ખર્ચ વધી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)