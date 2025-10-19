Prev
Diwali 2025 : આવતીકાલે કે પરમ દિવસે ક્યારે છે દિવાળી ? જાણી લો લક્ષ્મી પૂજાનું શુભ મુહૂર્ત

Diwali 2025 : આ વર્ષે કાર્તિક અમાવસ્યા 20 ઓક્ટોબરના રોજ બપોરે 3:44 વાગ્યે શરૂ થશે અને 21 ઓક્ટોબરના રોજ સાંજે 5:55 વાગ્યે સમાપ્ત થશે. દિવાળી પર પ્રદોષ અને નિશીથ કાળ ફરજિયાત છે. તેથી તમારે 20 ઓક્ટોબરના રોજ દિવાળી ઉજવવી જોઈએ.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 19, 2025, 11:47 AM IST

Diwali 2025 : આવતીકાલે કે પરમ દિવસે ક્યારે છે દિવાળી ? જાણી લો લક્ષ્મી પૂજાનું શુભ મુહૂર્ત

Diwali 2025 : દર વર્ષે કાર્તિક અમાવસ્યાના દિવસે દિવાળીનો તહેવાર ઉજવવામાં આવે છે. દિવાળીની કાળી રાત્રિને મહાનિશા પણ કહેવામાં આવે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે ધનની દેવી દેવી લક્ષ્મી દિવાળીની રાત્રે પૃથ્વી પર આવે છે. જે કોઈ દિવાળીની રાત્રે દેવી લક્ષ્મીની પૂજા કરે છે તેમની પ્રાર્થનાઓ ચોક્કસપણે સાંભળવામાં આવે છે અને તેમની સંપત્તિ અને સમૃદ્ધિમાં વધારો થાય છે. 

આ દિવસે દેવી લક્ષ્મીના સ્વાગત માટે ઘરના આંગણામાં અને મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર પર દીવા પ્રગટાવવામાં આવે છે. જો કે, આ વર્ષે દિવાળીની તારીખ અંગે ઘણી મૂંઝવણ છે. કેટલાક 20 ઓક્ટોબર કહી રહ્યા છે, જ્યારે કેટલાક 21 ઓક્ટોબર કહી રહ્યા છે. ત્યારે જાણી લઈએ કે દિવાળી ક્યારે છે. 

20 કે 21 ઓક્ટોબરે ક્યારે છે દિવાળી ? 

આ વર્ષે કાર્તિક અમાવસ્યા બે દિવસે આવે છે. કાર્તિક અમાવસ્યા 20 અને 21 ઓક્ટોબર બંને દિવસે આવશે. કાર્તિક અમાવસ્યા 20 ઓક્ટોબરના રોજ બપોરે 3:44 વાગ્યે શરૂ થશે અને 21 ઓક્ટોબરના રોજ સાંજે 5:55 વાગ્યે સમાપ્ત થશે. જો કે, દિવાળી પર પ્રદોષ અને નિશીથ કાળ ફરજિયાત છે. તેથી જ્યોતિષીઓ સૂચવે છે કે 20 ઓક્ટોબર, સોમવારના રોજ દિવાળી ઉજવવી યોગ્ય રહેશે.

દિવાળી પર પૂજા માટે શુભ મુહૂર્ત 

દિવાળી પર લક્ષ્મી અને ગણેશની સંયુક્ત પૂજા માટે ત્રણ શુભ મુહૂર્ત હશે. પહેલો શુભ મુહૂર્ત પ્રદોષ કાળ, સાંજે 5:46 થી 8:18 વાગ્યા સુધીનું રહેશે. જો તમે ઈચ્છો તો તમે વૃષભ કાળ દરમિયાન, સાંજે 7:08 થી 9:03 વાગ્યા સુધી પણ પૂજા કરી શકો છો. આ સમય પૂજા માટે ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે.

દિવાળી પર દેવી લક્ષ્મી અને ભગવાન ગણેશની પૂજા કરવાનો શ્રેષ્ઠ સમય સાંજે 7:08 થી 8:18 વાગ્યા સુધીનો રહેશે. આ સમય દરમિયાન, તમારી પાસે લક્ષ્મી અને ગણેશની પૂજા કરવા માટે લગભગ 1 કલાક અને 11 મિનિટનો સમય હશે.

દિવાળી પૂજા કેવી રીતે કરવી ? 

દિવાળીની સાંજે પૂજા માટે પૂર્વ અથવા ઉત્તર-પૂર્વ ખૂણામાં એક બાજોઠ મૂકો. પ્લેટફોર્મ પર લાલ કે ગુલાબી રંગનું કપડું પાથરો. પહેલા ભગવાન ગણેશની મૂર્તિ તેના પર મૂકો અને પછી તેમની જમણી બાજુ દેવી લક્ષ્મીની મૂર્તિ મૂકો. બાજોઠની આસપાસ ગંગાજળ છાંટો અને પછી પૂજા કરવાનું વ્રત લો. પહેલા લક્ષ્મી અને ગણેશની સામે એકમુખી ઘીનો દીવો પ્રગટાવો. પછી દેવી લક્ષ્મી અને ભગવાન ગણેશને ફૂલો, ફળો અને મીઠાઈઓ અર્પણ કરો. આ દિવસે દેવી લક્ષ્મીને ફુલેલા ચોખા અને મીઠાઈઓ અર્પણ કરવી પણ શુભ માનવામાં આવે છે. આ પછી દેવી લક્ષ્મી અને ભગવાન ગણેશને સમર્પિત મંત્રોનો જાપ કરો. તેમની આરતી કરો. છેલ્લે શંખ વગાડો.

ઉપરાંત, પૂજા દરમિયાન ઘરના વિવિધ ભાગોમાં દીવા પ્રગટાવો. પૂજા સ્થળ ઉપરાંત, નળ પાસે, છત પર, મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર પર અને ઉત્તર દિશામાં દીવા પ્રગટાવવાનું ભૂલશો નહીં. દિવાળી પૂજા દરમિયાન લાલ, પીળા અને તેજસ્વી રંગના કપડાં પહેરવાનું યાદ રાખો. કાળા કે સફેદ કપડાં પહેરવાનું ટાળો.

