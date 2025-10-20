દિવાળી પર બની રહ્યા છે 5 રાજયોગ, આ 3 રાશિઓની પલટાઈ જશે કિસ્મત: થશે મહાલાભ!
Diwali 2025: આજે 20 ઓક્ટોબરના રોજ દિવાળીના દિવસે ગ્રહો નક્ષત્રોની સ્થિતિથી ઘણા શુભ સંયોજનો બની રહ્યા છે. જે રાશિઓના જીવનને પ્રભાવિત કરી રહ્યા છે. આ શુભ રાજયોગોથી ત્રણ રાશિઓના જાતકોને મહાલાભ થશે.
Diwali Rashifal: ગ્રહો અને નક્ષત્રોની સ્થિતિની રાશિઓના જીવન પર અસર કરે છે. આજે દિવાળીના દિવસે અનેક શુભ રાજયોગો બની રહ્યા છે, જે રાશિઓ માટે લાભકારી રહેશે. આજે દિવાળી પર શુક્રાદિત્ય, હંસ મહાપુરુષ, નીચભંગ રાજયોગ, નવપંચમ રાજયોગ અને કલાત્મક રાજયોગ બની રહ્યા છે, જે ખૂબ જ દુર્લભ યોગ છે. આ 5 રાજયોગોના નિર્માણથી ત્રણ રાશિઓને મલાલાભ થવાનો છે. દિવાળીના અવસરે આ રાશિઓને ભાગ્યનો સાથ મળશે અને સફળતા મળશે. ચાલો જાણીએ કે, દિવાળી પર બની રહેલ આ પાંચ રાજયોગોથી કઈ 3 રાશિઓને લાભ થશે.
આ દિવાળી પર આ 3 રાશિઓને થશે મહાલાભ
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકોને અચાનક ધનલાભ થઈ શકે છે. વાહન કે ઘર ખરીદવાનું વિચારી રહેલા જાતકોને સફળતા મળશે. બિઝનેસનો વિકાસ થશે અને સારી ડીલ થવાથી ફાયદો મળશે. તમે કોઈ શુભ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી શકો છો.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના જાતકોના માન-સન્માનમાં વધારો થશે અને વાણીનો પ્રભાવ વધશે. તમારું અટવાયેલું ધન પાછું મળશે અને આવકના નવા સ્ત્રોત બનાવશો. બિઝનેસમાં સારી ડીલ થવાથી તમને ફાયદો થઈ શકે છે.
મકર રાશિ
દિવાળી પર બની રહેલ પાંચ રાજયોગ મકર રાશિના જાતકો માટે અત્યંત લાભકારી રહેશે. આનાથી તમારા કરિયર અને બિઝનેસમાં લાભ થશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના સંબંધો ખીલશે અને વૈવાહિક જીવમાં ખુશીઓ આવશે. નોકરી કરતા જાતકોને પ્રગતિ અને ધનલાભ થશે.
