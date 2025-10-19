Prev
Ganesh Laxmi Pujan: દિવાળી પર ગણેશ-લક્ષ્મી પૂજા કેવી રીતે કરવી? જાણો વિધિ, સામગ્રી તથા શુભ મુહૂર્ત

Diwali ganesh laxmi puja muhurat 2025: દિવાળી પર ગણેશ-લક્ષ્મી પૂજનનું મહત્વ છે. માન્યતા છે કે પ્રદોષ કાળમાં ગણેશ-લક્ષ્મી પૂજન કરવાથી ઘરમાં સુખ-સમૃદ્ધિ અને ખુશીઓ આવે છે. જાણો દિવાળી પર ગણેશ-લક્ષ્મી પૂજાની વિધિ, સામગ્રીનું લિસ્ટ તથા પૂજનના શુભ મુહૂર્ત વિશે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 19, 2025, 09:00 AM IST

Ganesh Laxmi Pujan: દિવાળી પર ગણેશ-લક્ષ્મી પૂજા કેવી રીતે કરવી? જાણો વિધિ, સામગ્રી તથા શુભ મુહૂર્ત

Chirag Bejan Daruwalla: હિન્દુ ધર્મમાં દિવાળી એક મહત્વપૂર્ણ તહેવાર છે. આ પ્રકાશનો તહેવાર દર વર્ષે કારતક મહિનાના અમાસના દિવસે ઉજવવામાં આવે છે. આ તહેવારને લઈને સમગ્ર ભારતમાં એક અનોખો ઉત્સાહ જોવા મળે છે. આ દિવસે, સમગ્ર દેશ દીવાઓના પ્રકાશથી ઝળહળી ઉઠે છે. હિન્દુ ધર્મમાં, દિવાળીને સુખ અને સમૃદ્ધિ લાવનાર તહેવાર માનવામાં આવે છે. આ દિવસે, ધનની દેવી લક્ષ્મી અને સુખ અને સમૃદ્ધિના દેવતા ભગવાન ગણેશની પૂજા કરવામાં આવે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે દિવાળી પર રાવણનો વધ કરીને ભગવાન રામ અયોધ્યા પાછા ફર્યા હતા. 14 વર્ષનો વનવાસ પૂર્ણ કર્યા પછી ભગવાન રામના પુનરાગમનની ઉજવણી કરવા માટે, અયોધ્યાના લોકોએ સમગ્ર અયોધ્યાને દીવાઓથી શણગારી હતી. ત્યારથી, દેશભરમાં દિવાળી ઉજવવામાં આવે છે. પ્રકાશનો આ તહેવાર પાંચ દિવસ સુધી ચાલે છે.

દિવાળી પર લક્ષ્મી અને ગણેશ પૂજા પદ્ધતિ
દિવાળીના શુભ સમયે લક્ષ્મી અને ગણેશની પૂજા કરવામાં આવે છે. આ દિવસે, કળશ પર તિલક લગાવીને પૂજા શરૂ કરો. ત્યારબાદ, તમારા હાથમાં ફૂલો અને ચોખા રાખો અને દેવી લક્ષ્મી અને ભગવાન ગણેશનું ધ્યાન કરો. ત્યારબાદ, ભગવાન ગણેશ અને દેવી લક્ષ્મીની મૂર્તિઓને ફૂલો અને ચોખાના દાણા અર્પણ કરો. ત્યારબાદ, બંને મૂર્તિઓને એક થાળીમાં મૂકો, અને તેમને દૂધ, દહીં, મધ, તુલસી અને ગંગાજળના મિશ્રણથી સ્નાન કરાવો. ત્યારબાદ, તેમને સ્વચ્છ પાણીથી સ્નાન કરાવો અને તેમને બાજોટ પર પાછા મૂકો. ત્યારબાદ, લક્ષ્મી અને ગણેશની મૂર્તિઓને તિલક લગાવો. દેવી લક્ષ્મી અને ભગવાન ગણેશને ફૂલોના માળાથી શણગારો. ત્યારબાદ, લક્ષ્મી અને ગણેશજીની સામે મીઠાઈઓ, ફળો અને પૈસા મૂકો. ત્યારબાદ, આખા પરિવારને ભગવાન ગણેશ અને દેવી લક્ષ્મીની વાર્તા સાંભળવી અને દેવી લક્ષ્મીની આરતી કરો.

દિવાળી પર લક્ષ્મી પૂજાનું મહત્વ જાણો
દિવાળી પર દેવી લક્ષ્મી અને ભગવાન ગણેશની પૂજાનું વિશેષ મહત્વ છે. માન્યતાઓ અનુસાર, શુભ મુહૂર્તમાં દેવી લક્ષ્મીની પૂજા કરવાથી તેમના આશીર્વાદ મળે છે. તેથી, આ સમય દેવી લક્ષ્મીની પૂજા કરવાનો શ્રેષ્ઠ સમય માનવામાં આવે છે. શાસ્ત્રોમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જેમની પાસે જ્ઞાન છે તેમની પાસે ધન પણ છે. તેથી ભગવાન ગણેશની પૂજા કરવામાં આવે છે. એવું પણ કહેવાય છે કે જો અમાવસ્યા તિથિ પર દેવી લક્ષ્મી કોઈના પર પ્રસન્ન થાય છે, તો તેમને ધન પ્રાપ્ત થાય છે.

દિવાળીના પ્રતીકો
દિવાળી સાથે સંકળાયેલા ઘણા રિવાજો અને પરંપરાઓ છે. ચાલો દિવાળી સાથે સંકળાયેલા બધા પ્રતીકો પર એક નજર કરીએ.

દીવા: દિવાળી દરમિયાન દીવા પ્રગટાવવામાં આવે છે જે દુષ્ટતા પર સારા, અજ્ઞાન પર જ્ઞાન અને અંધકાર પર પ્રકાશના વિજયનું પ્રતીક છે. તે માટીથી બનેલા હોય છે અને તેલથી ભરેલા હોય છે.

રંગોળી: રંગોળી એક સુંદર પરંપરાગત ભારતીય કલા છે જેમાં ફૂલોની પાંખડીઓ, ચોખા અને રંગોનો ઉપયોગ કરીને ફ્લોર પર રંગબેરંગી ડિઝાઇન બનાવવામાં આવે છે. તે સારા નસીબ લાવે છે અને નકારાત્મક ઉર્જા સામે રક્ષણ આપે છે.

ફટાકડા: ફટાકડા ઉજવણીમાં ભવ્યતાની ભાવના ઉમેરીને ઉત્સવનું વાતાવરણ બનાવે છે. પરંપરાગત રીતે, ફટાકડાનો ઉપયોગ નકારાત્મક ઉર્જાને દૂર કરવા અને સકારાત્મક ઉર્જા આકર્ષવા માટે કરવામાં આવતો હતો.

લક્ષ્મી: દિવાળીના પ્રસંગે લક્ષ્મીની પૂજા કરવામાં આવે છે કારણ કે તેમને સમૃદ્ધિ અને સંપત્તિની દેવી માનવામાં આવે છે. તે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન અને શુદ્ધતાનું પણ પ્રતીક છે.

ગણેશ: વિનાયક, અથવા ભગવાન ગણેશ, શાણપણ અને સારી શરૂઆતના દેવ માનવામાં આવે છે. તેઓ શક્તિ, શાણપણ અને કોઈપણ પડકારને દૂર કરવાની ક્ષમતાનું પ્રતીક છે.

તોરણ: તોરણ એ પરંપરાગત સુશોભન વસ્તુ છે જે ગલગોટાના ફૂલો, આસોપાલવના પાન અને અન્ય રંગબેરંગી સામગ્રીમાંથી બનાવવામાં આવે છે. તેને પ્રવેશદ્વાર પર લટકાવવામાં આવે છે જેથી સારા નસીબ અને સમૃદ્ધિ આવે.

 

