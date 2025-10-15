Diwali 2025: દિવાળી પર ઘરમાં ઘીનો દીવો કરવો કે તેલનો ? જાણો કેવી રીતે પ્રસન્ન થશે માં લક્ષ્મી
Diwali 2025: દિવાળી પર ઘરને શણગારવામાં આવે છે અને તેમાં સૌથી મહત્વના હોય છે દીવા. પરંતુ ઘણા લોકોના મનમાં પ્રશ્ન હોય છે કે ઘરમાં તેલના દીવા કરવા કે ઘી ના દીવા કરવો જોઈએ. તો ચાલો આજે તમને જણાવીએ દિવાળી પર ઘરમાં કયા દીવા કરવાથી માં લક્ષ્મી પ્રસન્ન થાય છે.
Diwali 2025: દિવાળી પ્રકાશનો પર્વ છે. આ પર્વની ઉજવણી લોકો દીવા કરીને કરે છે. ઘરમાં અવનવા પકવાન બને છે, લોકો એકબીજાને શુભેચ્છા પાઠવે છે અને રાત્રે આતિશબાજી થાય છે. દિવાળીમાં માતા લક્ષ્મીની પૂજા કરી તેમને પ્રસન્ન કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે દિવાળી 20 ઓક્ટોબર 2025 ના રોજ ઉજવાશે. દિવાળી પર ઘરમાં દીવા કરવામાં આવે છે. સાથે જ માં લક્ષ્મીની વિશેષ પૂજા અર્ચના કરવામાં આવે છે. જો કે ઘણા લોકોના મનમાં પ્રશ્ન હોય છે કે દિવાળી પર ઘરમાં તેલના દીવા કરવા શુભ રહે છે કે તેલના દીવા કરવા.
ઘીનો દીવો
હિંદુ રીત રિવાજ અનુસાર શુદ્ધ ઘીના દીવાનું મહત્વ છે. જ્યારે દિવાળીની પૂજા કરવાની હોય છે ત્યારે ઘીનો દીવો કરવો જોઈએ. પૂજામાં ઘીનો દીવો કરવાથી દેવતા ઝડપથી પ્રસન્ન થાય છે. દિવાળી પર શુદ્ધ ઘીનો દીવો ભગવાન ગણેશ, લક્ષ્મીજી પાસે કરવો જોઈએ. તેનાથી જીવનની પરેશાનીઓનો અંત આવે છે. શુદ્ધ ઘીનો દીવો કરી માં લક્ષ્મીને ઘરમાં આવવા આમંત્રણ આપવામાં આવે છે. ઘીનો દીવો કરવાથી ઘરમાં સકારાત્મકતા રહે છે અને પૈસાની તંગી થતી નથી.
તેલનો દીવો
દિવાળી પર ઘરના ખૂણેખૂણે જે દીવા કરવામાં આવે છે તે તેલના કરવાના હોય છે. આ દીવા પણ ઘી ના કરી શકાય છે પરંતુ તેલના કરવાથી પણ લાભ થાય છે. દિવાળીમાં સૂર્યોદય સમયે અને સૂર્યાસ્ત સમયે ઘરમાં તેલના દીવા કરી અલગ અલગ સ્થાન પર રાખવામાં આવે છે. આ દીવા માટે કોઈપણ તેલ યુઝ કરી શકો છો. પરંતુ સરસવના તેલનો દીવો કરો છો તો ઘરમાં નકારાત્મક ઊર્જા પ્રવેશ નહીં કરે. તેનાથી ઘરનું શુદ્ધીકરણ થઈ જાય છે. દીવામાં લાલ લાંબી વાટનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
