Diwali 2025: ધનના દેવી લક્ષ્મીને અતિ પ્રિય છે આ 10 સામગ્રીનો ભોગ, દિવાળી પર ધરાવવાથી ધન પ્રાપ્તિની ઈચ્છા થઈ શકે છે પુરી
Diwali 2025: દિવાળી પર માં લક્ષ્મીની વિશેષ પૂજા કરવામાં આવે છે. આ પૂજા દરમિયાન જો તમે લક્ષ્મીજીને પ્રિય વસ્તુનો ભોગ ધરાવો તો તેનાથી માતા લક્ષ્મીના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય છે.
Diwali 2025: દિવાળી પર માતા લક્ષ્મીની વિશેષ પૂજા અર્ચના કરવાનું વિધાન છે. જ્યારે લક્ષ્મી પૂજા સાચા મનથી કરવામાં આવે છે તો ભગવાન વિષ્ણુની પણ કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે. દિવાળી પર્વ પર માતા લક્ષ્મીની પૂજા કરો તો એવા દરેક પ્રયત્ન કરવા જેનાથી માતા લક્ષ્મી પ્રસન્ન થાય. જીવનમાં સુખ-સમૃદ્ધિ આપનાર ધનના દેવી માતા લક્ષ્મીને દિવાળી સમયે તેમની પ્રિય વસ્તુઓનો ભોગ અર્પણ કરવો પણ શુભ ગણાય છે. માનવામાં આવે છે કે માતા લક્ષ્મીને કેટલીક ખાસ વસ્તુઓનો ભોગ ધરાવવાથી તે પ્રસન્ન થાય છે.
દિવાળીની પૂજા સમયે માતા લક્ષ્મીજીને કેટલીક વિશેષ વસ્તુઓ ભોગમાં ધરાવવી જોઈએ. માતા લક્ષ્મીને પૂજા દરમિયાન ચોખા, બદામ, પિસ્તા જેવા ડ્રાયફ્રૂટ અર્પણ કરવા જોઈએ સાથે જ કમળ અને કેવડાના ફૂલનો ઉપયોગ પણ પૂજામાં કરવો જોઈએ. આ વસ્તુઓની સાથે લક્ષ્મીજીને જે સૌથી વધારે પ્રિય છે તે વસ્તુ પણ અર્પણ કરવી જોઈએ. માન્યતા છે કે દિવાળીના દિવસોમાં જો તમે માતા લક્ષ્મીને આ વસ્તુઓ અર્પણ કરો છો તો ઘરમાં શાંતિ અને સમૃદ્ધિ બની રહે છે અને ધન સંબંધિત સમસ્યા દૂર થાય છે.
માતા લક્ષ્મીને પ્રિય વસ્તુઓ
1. માતા લક્ષ્મીને કેસર ભાત સૌથી પ્રિય છે. લક્ષ્મી પૂજા દરમિયાન ભોગમાં કેસર ભાત ધરાવવાથી ધન ધાન્યના આશીર્વાદ મળે છે.
2. માતા લક્ષ્મીને પીળી તેમજ સફેદ મીઠાઈ પણ અતિપ્રિય છે આ મીઠાઈ અર્પણ કરવાથી ધનપ્રાપ્તિનું વરદાન મળે છે.
3. માતા લક્ષ્મીને ચોખાની ખીર પણ અર્પણ કરવી જોઈએ. જેમાં કિસમિસ, મખાના અને કાજુ ઉમેરવા.
4. માતા લક્ષ્મીને શેરડી અતિ પ્રિય છે. દિવાળીની પૂજા દરમિયાન શેરડીનો ભોગ ધરાવવાથી જીવનની બધી જ સમસ્યાનો અંત થાય છે તેવી માન્યતા છે.
5. લક્ષ્મી પૂજા દરમિયાન માતા લક્ષ્મીને શિંગોડા અર્પણ કરવા જોઈએ તેનાથી લક્ષ્મીજી પ્રસન્ન થાય છે.
6. મખાના પણ લક્ષ્મીજીની પ્રિય વસ્તુઓમાંથી એક છે, મખાનાનો ભોગ પ્રાપ્ત કરીને લક્ષ્મીજી તૃપ્ત થાય છે અને ધનનું વરદાન આપે છે.
7. દિવાળીની રાત્રે માતા લક્ષ્મીને પતાશાનો ભોગ ધરાવવો પણ શુભ ગણાય છે
8. દિવાળીની પૂજામાં શ્રીફળ રાખવું અને પછી તેને પ્રસાદ તરીકે ગ્રહણ કરવું પણ અતિ શુભ છે. તેનાથી ઘરમાં ધનની આવક વધે છે તેવું માનવામાં આવે છે.
9. માતા લક્ષ્મીની પૂજામાં મીઠું પાન પણ મૂકવું જોઈએ તેનાથી ઘરમાં ખુશહાલી રહે છે.
10. માતા લક્ષ્મીને દાડમ પણ અતિપ્રિય છે. લક્ષ્મી પૂજામાં દાડમનો ઉપયોગ કરવો સમૃદ્ધિનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
