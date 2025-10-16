દિવાળી પર આ 5 રાશિઓ થઈ શકે છે માલામાલ, માતા લક્ષ્મીની કૃપાથી અઢળક ધનલાભ થશે!
Maa Laxmi Favourite Zodiac Sign: દિવાળી પર કુલ 5 રાશિઓ પર માતા લક્ષ્મીની કૃપા થઈ શકે છે. એવું કહેવાય છે કે આ રાશિઓ માતા લક્ષ્મીની પ્રિય રાશિઓ છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે...
18 ઓક્ટોબરથી દિવાળીનો તહેવાર શરૂ થઈ રહ્યો છે. આ દિવસે ધનતેરસ છે અને 20 ઓક્ટોબરે દિવાળી ઉજવાશે. આ દરમિયાન ભગવાન શ્રીગણેશની સાથે સાથે લક્ષ્મીમાતાની પૂજા થાય છે. આ દિવસે માતા લક્ષ્મીને પૂજવાથી ધન ધાન્યમાં વધારો થાય છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ માતા લક્ષ્મીની પાંચ પ્રિય રાશિઓ છે. જેમના પર તેઓ કૃપા વરસાવે છે. એમ પણ કહેવાય છે કે આ દિવાળીએ તેમનું ભાગ્ય ઉઘડી શકે છે. જાણો તે રાશિઓ વિશે...
વૃષભ રાશિ
રાશિચક્રની બીજી રાશિ વૃષભ છે. તેનો સંબંધ પૃથ્વી તત્વ સાથે છે. આ રાશિના ગ્રહ સ્વામી શુક્ર છે. વૃષભ રાશિવાળાની અંદર ખુબ ધૈર્ય હોય છે. કોઈ પણ કામ તન મન લગાવીને પૂરું કરે છે. આ લોકો ઈમાનદાર અને વિશ્વાસપાત્ર હોય છે. માતા લક્ષ્મી આ રાશિના લોકોને ખુબ પસંદ કરે છે. દિવાળી પર આ રાશિના જાતકોએ માતા લક્ષ્મીની વિધિ વિધાનથી પૂજા કરવી જોઈએ.
કન્યા રાશિ
ન્યા રાશિનો નંબર રાશિચક્રમાં છઠ્ઠો આવે છે. આ રાશિનો સંબંધ પણ પૃથ્વી તત્વ સાથે છે. જેનો સ્વામી ગ્રહ બુધ છે. આ રાશિના લોકો પણ ખુબ મહેનતું હોય છે. તેમના પર આંખ બંધ કરીને વિશ્વાસ કરી શકાય છે. સ્વભાવથી લાગણીશીલ અને વ્યવહારિક કન્યા રાશિને બધા પસંદ કરે છે. તેમને વ્યવસ્થિત રહેવું ખુબ પસંદ છે. તેમને કુદરતથી ખાસ વળગણ હોય છે. માતા લક્ષ્મી હંમેશા તેમના પર કૃપા વરસાવે છે.
તુલા રાશિ
રાશિચક્રમાં સાતમાં નંબર પર તુલા રાશિ આવે છે. વાયુ તત્વ સાથે સંબંધ ધરાવતી આ રાશિના સ્વામી ગ્રહ શુક્ર છે. તુલા રાશિના જાતકો વ્યવસ્થિત જીવવાનું પસંદ કરે છે. સ્વભાવે સૌમ્ય તુલા રાશિવાળા ન્યાયપ્રિય હોય છે. તેઓ ખુબ ક્રિએટિવ હોય છે અને પોતાની વાણીથી દરેકના મન જીતે છે. આ રાશિને પણ માતા લક્ષ્મી ખુબ પસંદ કરે છે. દિવાળી પર આ રાશિ પર તેમની કૃપા જરૂર વરસશે.
કુંભ રાશિ
રાશિચક્રની 11મી રાશિ કુંભ છે. યાદીમાં તેમનું પણ નામ છે. આ રાશિનો સંબંધ વાયુ તત્વ સાથે છે. આ રાશિના જાતકો પોતાના બધા કામ પોતે જાતે કરવાનું પસંદ કરે છે. તેઓ મહેનતુ અને ઉર્જાવાન હોય છે. તેઓ બીજાને મદદ કરવાનું પસંદ કરે છે. માતા લક્ષ્મીને આ રાશિ પસંદ છે અને દિવાળી પર આ રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે.
મીન રાશિ
મીન રાશિ જળ તત્વ સંબંધિત રાશિ છે અને રાશિચક્રની છેલ્લી અને સૌથી મહત્વપૂર્ણ રાશિ છે. આ રાશિના જાતકોના સ્વામી ગ્રહ ગુરુ હોય છે. ગુરુ જ્ઞાન, ભાગ્ય, ઐશ્વર્ય અને ધન સહિત અનેક ચીજોના કારક છે. મીન રાશિના લોકો ખુબ લાગણીશીલ અને ક્રિએટિવ હોય છે. આ રાશિને પણ માતા લક્ષ્મીની પ્રિય રાશિ કહેવાય છે. મીન રાશિવાળા પર માતા લક્ષ્મીની કૃપા હંમેશા રહે છે. આવામાં દિવાળી સમયે તેમને પણ ખુબ લાભ થઈ શકે છે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
