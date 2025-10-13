100 વર્ષ પછી દિવાળી પર બનશે બુધ અને મંગળનો દુર્લભ સંયોગ, આ રાશિઓના શરૂ થશે અચ્છે દિન; છપ્પરફાડ ધનલાભનો યોગ!
Mars And Budh Conjunction In Tula: વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર, તુલા રાશિમાં બુધ અને મંગળની યુતિ બનવા જઈ રહી છે. જેનાથી આ રાશિના જાતકોને લાભ થઈ શકે છે.
Mars And Budh Conjunction In Tula: વૈદિક પંચાંગ અનુસાર, આ વર્ષે દિવાળી પર ઘણા ગ્રહો પોતાની રાશિ પરિવર્તન કરી રહ્યા છે, જેનાથી શુભ અને રાજયોગ બની રહ્યા છે. આમાં ગ્રહોનો સેનાપતિ મંગળ અને વ્યવસાયના દાતા બુધ પણ શામેલ છે. તમને જણાવી દઈએ કે, દિવાળી પર આ બે ગ્રહો એક યુતિ બનાવવા જઈ રહ્યા છે. આ બન્ને ગ્રહોની યુતિ તુલા રાશિમાં બનશે. જેનાથી દિવાળી પર કેટલીક રાશિઓ કિસ્મત ચમકી શકે છે. સાથે જ આ રાશિના જાતકોને અણધાર્યા ધનલાભની સાથે પ્રગતિનો યોગ બની રહ્યો છે. ચાલો જાણીએ કે, આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે.
ધન રાશિ
ધન રાશિના જાતકો માટે મંગળ અને બુધની યુતિ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે, આ યુતિ તમારી રાશિથી 11મા ભાવમાં બનશે. તેથી આ સમયગાળા દરમિયાન તમારી આવકમાં જબરદસ્ત વધારો થઈ શકે છે. સાથે જ તમને પૌત્ર કે પુત્રની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. તમને રોકાણમાંથી સારું વળતર પણ મળી શકે છે. કરિયરની નવી તકો ઊભી થઈ શકે છે, જેનાથી પ્રમોશન મળી શકે છે. વ્યવસાયમાં પણ નફો થવાની શક્યતા છે અને તમારી નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત થઈ શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તમને શેરબજાર, સટ્ટા અને લોટરીથી પણ ફાયદો થઈ શકે છે.
કન્યા રાશિ
મંગળ અને બુધની યુતિ કન્યા રાશિના જાતકો માટે અનુકૂળ સિદ્ધ થઈ શકે છે. કારણ કે આ યુતિ તમારી રાશિમાં ધન અને વાણીના ભાવમાં થઈ રહી છે. તેથી આ સમય દરમિયાન તમને સમયાંતરે અણધાર્યા ધનલાભનો થઈ શકે છે. સાથે જ નવી વ્યવસાયિક તકો ઉભરી આવશે અને અટકેલા પ્રોજેક્ટને વેગ મળી શકે છે. તમારા પારિવારિક જીવનમાં લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા વિવાદનો ઉકેલ આવી શકે છે. સંબંધો વધુ સૌહાર્દપૂર્ણ અને વિશ્વાસપાત્ર બનશે. આ સમય દરમિયાન વ્યવસાયિકોને લોન મળી શકે છે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં પણ સુધારો થશે.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના જાતકો માટે મંગળ અને બુધની યુતિ સકારાત્મક સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે આ યુતિ તમારી ગોચર કુંડળીના ચોથા ભાવમાં બની રહી છે. તેથી આ સમય દરમિયાન તમારી સુખ-સુવિધાઓ અને વૈભવમાં વધારો થશે. તમે વાહન અથવા મિલકત પણ ખરીદી શકો છો. આ સમય દરમિયાન તમારા આત્મવિશ્વાસ વધારો થશે અને તમને સમાજમાં માન-સન્માન પણ મળી શકે છે. કામ પર તમારી મહેનત અને ક્ષમતાઓની પ્રશંસા થઈ શકે છે. નવી વ્યવસાયિક તકો ઉભરી આવશે અને અટકેલા પ્રોજેક્ટને વેગ મળી શકે છે. તમારા કૌટુંબિક જીવનમાં લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા વિવાદનો ઉકેલ આવી શકે છે. તમારી માતા સાથેના તમારા સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે. તમે પૂર્વજોની મિલકતના લાભનો પણ આનંદ માણી શકો છો.
