દિવાળીની રાત્રે જો આ પક્ષી કે પ્રાણીના દર્શન થાય, તો સમજો થશે ધનવર્ષા, મા લક્ષ્મી થશે પ્રસન્ન

Diwali 2025 : દિવાળીનો દિવસ ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. આ દિવસે આ પક્ષી કે પ્રાણીના દર્શન થવાને શુભ માનવામાં આવે છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે કયા પક્ષી કે પ્રાણી દેવી લક્ષ્મીના આશીર્વાદ આપે છે.
Diwali 2025 : આ વર્ષે 20 ઓક્ટોબરે દિવાળીનો તહેવાર ઉજવવામાં આવશે. દિવાળી ફક્ત પ્રકાશ અને ખુશીનું પ્રતીક જ નથી, પરંતુ સમૃદ્ધિ, સૌભાગ્ય અને મા લક્ષ્મીના આશીર્વાદ પણ લાવે છે. હિન્દુ ધર્મમાં દિવાળી પર કેટલાક સંકેતોને ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. દિવાળીની રાત્રે જો આ પક્ષી કે પ્રાણીના દર્શન થાય તો એવું મનાય છે કે મા લક્ષ્મીના આશીર્વાદ તમારા પર છે અને આવનારો સમય સુખ અને સમૃદ્ધિ લાવશે.
ઘુવડ - ઘુવડને મા લક્ષ્મીનું વાહન માનવામાં આવે છે. તેથી દિવાળી પર ઘુવડ જોવું એ ખૂબ જ શુભ સંકેત માનવામાં આવે છે. વધુમાં જો તમે તમારા ઘરની આસપાસ ઘુવડ ઉડતું જુઓ છો, તો સમજો કે ધનની દેવી લક્ષ્મી તમારા પર પ્રસન્ન છે. દેવી લક્ષ્મીના આશીર્વાદથી, તમારા જીવનની બધી સમસ્યાઓનું નિરાકરણ થઈ શકે છે.
પોપટ - દિવાળી પર પોપટ જોવો એ ખૂબ જ શુભ સંકેત માનવામાં આવે છે. સદીઓથી આપણા સમાજમાં પક્ષીઓ વિશે ઘણી માન્યતાઓ રહી છે અને પોપટ તેમાંથી એક છે. પોપટને શાણપણનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. દિવાળી પર પોપટના દર્શન થવા એ સૂચવે છે કે ઘરમાં શાણપણ અને વિવેક વધશે.
હાથી - હિન્દુ ધર્મમાં હાથીને સમૃદ્ધિ અને બુદ્ધિનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. જો તમે દિવાળી પર આ વિશાળ પ્રાણી જુઓ છો, તો તમારા જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફારો આવી શકે છે. હાથીના દર્શન થવા એ પણ સૂચવે છે કે તમને તમારા જીવનની સમસ્યાઓનો ઉકેલ મળશે. મા લક્ષ્મી તમારા પર પોતાના આશીર્વાદ વરસાવશે.
ચકલી - ભારતીય સંસ્કૃતિમાં ચકલી સાથે જોડાયેલી ઘણી માન્યતાઓ અને પ્રાચીન પરંપરાઓ છે. આ પક્ષી ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. ચકલી સુખી અને સમૃદ્ધ જીવનનું પ્રતીક છે. તમારા ઘરમાં અથવા તેની આસપાસ ચકલી જોવી એ સૂચવે છે કે તમે સમૃદ્ધ અને સુવ્યવસ્થિત જીવન જીવી રહ્યા છો. દિવાળી દરમિયાન ચકલી જોવી એ સૂચવે છે કે મા લક્ષ્મી તમને આશીર્વાદ આપતા રહેશે અને આખા વર્ષ દરમિયાન સંપત્તિ અને સમૃદ્ધિમાં વધારો થશે.
મોર - ભારતીય સંસ્કૃતિમાં મોરને સુંદરતા અને આનંદનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. ફક્ત દિવાળી પર જ નહીં પરંતુ કારતક મહિનામાં પણ મોરના દર્શન થવા એ સૂચવે છે કે તમારા ઘરમાં ખુશી આવશે. આ ખુશી સંપત્તિના રૂપમાં આવવાની સંભાવના છે.
