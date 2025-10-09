Prev
આ દીવાળીએ બનશે 4 અત્યંત દુર્લભ યોગ, આ રાશિવાળા થશે રાતોરાત અમીર! સોના-ચાંદીના સિક્કા વરસશે

વર્ષ 2025માં દીવાળી પર અતિ શુભ યોગ બની રહ્યા છે. જેમાં માતા લક્ષ્મીની પૂજા કરવાથી અનેક ગણું ફળ મળી શકે છે. આ સાથે ગ્રહોની ચાલ અપાર ધન સમૃદ્ધિ મેળવવાના યોગ પણ બનાવી રહ્યા છે. જાણો કઈ રાશિઓ રહેશે ભાગ્યશાળી....

Written By  Viral Raval |Last Updated: Oct 09, 2025, 12:04 PM IST

આ દીવાળીએ બનશે 4 અત્યંત દુર્લભ યોગ, આ રાશિવાળા થશે રાતોરાત અમીર! સોના-ચાંદીના સિક્કા વરસશે

કારતક માસની અમાસને રાતે ધનની દેવી માતા લક્ષ્મીની પૂજા થાય છે અને દીવાળીના પર્વની ઉજવણી થાય છે. આ વર્ષે 20 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ સોમવારે દીવાળી ઉજવાશે. આ દીવાળીએ ગ્રહો અને નક્ષત્રોની ચાલ અનેક શુભ યોગ બનાવી રહી છે. આ શુભ યોગોમાં લક્ષ્મીજીની પૂજા કરવાથી અનેક ગણું ફળ મળશે. આ સાથે જ લક્ષ્મી માતાની વિશેષ કૃપા રહેશે. આ વર્ષે દીવાળી પર કયા કયા શુભ યોગ બની રહ્યા છે તે જાણો. આ સાથે લક્ષ્મી પૂજા માટે સૌથી શુભ મુહૂર્ત પણ કયું હશે તે જાણો. 

દીવાળી 2025 પર શુભ યોગ

શનિ વક્રી યોગ
આ વર્ષે દીવાળીના દિવસે ન્યાયના દેવતા શનિ વક્રી અવસ્થામાં રહેશે. આવો સંયોગ દુર્લભ રીતે બને છે. આ વર્ષે તે વૃષભ મિથુન સહિત કેટલીક રાશિઓને બંપર લાભ કરાવી શકે છે. દીવાળી પર શનિની ઉલ્ટી ચાલ આકસ્મિક ધનલાભ અને સફળતાના યોગ બનાવે છે. 

હંસ મહાપુરુષ યોગ
દીવાળીના દિવસે સુખ અને સૌભાગ્યના દાતા દેવગુરુ બૃહસ્પતિ પોતાની ઉચ્ચ રાશિ કર્કમાં ગોચર કરશે. જેનાથી હંસ રાજયોગ બનશે. જ્યોતિષ મુજબ હંસ મહાપુરષ રાજયોગ અપાર ધન, સન્માન, જ્ઞાન અને સફળતા આપે છે. 

બુધાદિત્ય રાજયોગ
દીવાળીથી 3 દિવસ પહેલા 17 ઓક્ટોબરના રોજ સૂર્ય તુલા રાશિમાં ગોચર કરશે અને ત્યાં પહેલેથી જ બિરાજમાન બુધ સાથે યુતિ કરીને બુધાદિત્ય રાજયોગ બનાવશે. ધન વિલાસતા, વૈભવના દાતા શુક્રની રાશિ તુલામાં બુધાદિત્ય રાજયોગનું  બનવું બુદ્ધિ, નેતૃત્વ ક્ષમતા અને સફળતા આપશે. 

કલાત્મક યોગ
દીવાળીના દિવસે કન્યા રાશિમાં શુક્ર અને ચંદ્રની યુતિથી કળાત્મક યોગ બનશે. આ યોગ અપાર સુખ સુવિધાઓ, માનસિક શાંતિ અને સંબંધોમાં પ્રેમ લાવનારો છે. 

આ રાશિઓ માટે દીવાળી સૌથી શુભ
દીવાળી પર બનતા ગ્રહ ગોચર 3 રાશિના જાતકો માટે વિશેષ શુભ છે. જ્યોતિષ મુજબ આ દીવાળી વૃષભ, સિંહ અને કુંભ રાશિના જાતકો માટે ખુબ શુભ રહેશે. આ રાશિના જાતકોને આકસ્મિક ધનલાભ અને પ્રગતિના યોગ છે. 

દીવાળી પર લક્ષ્મી પૂજાના શુભ મુહૂર્ત
અભિજિત મુહૂર્ત- દિવસમાં 11:43 થી 12:28 સુધી
અમૃત કાળ- બપોરે 01:40 થી 03:26 સુધી
લક્ષ્મી પૂજા મુહૂર્ત- સાંજે 07:08 વાગ્યાથી રાતે 08:18 વાગ્યા સુધી
પ્રદોષ કાળ- સાંજે 05:46 વાગ્યાથી રાતે 08:18 વાગ્યા  સુધી
વૃષભ કાળ- સાંજે 07:08 વાગ્યાથી રાતે 09:03 વાગ્યા સુધી
નિશીથ કાળ પૂજા મુહૂર્ત- મધરાત 11:41 થી 12:31 વાગ્યા સુધી

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

