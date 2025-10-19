Prev
Guru Gochar 2025: દિવાળી પર ગુરુનું રાશિ પરિવર્તન, આ 4 રાશિઓના શરૂ થશે અચ્છે દિન; છપ્પરફાડ ધનલાભનો યોગ!

Diwali Guru Gochar 2025: આ વર્ષે દિવાળી 20 ઓક્ટોબરે ઉજવવામાં આવશે. તેના એક દિવસ પહેલા એટલે કે 19 ઓક્ટોબરે ગુરુ કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ગુરુનું આ ગોચર ચાર રાશિઓને નોંધપાત્ર લાભ આપી શકે છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 19, 2025, 09:58 PM IST

Diwali Guru Gochar 2025: આ વર્ષે દિવાળી 20 ઓક્ટોબરના રોજ છે અને દિવાળીના એક દિવસ પહેલા 19 ઓક્ટોબરની રાત્રે દેવગુરુ બૃહસ્પતિ અતિચારી અવસ્થામાં કર્ક રાશિમાં ગોચર કરશે. ગુરુ આ રાશિમાં 11 નવેમ્બર સુધી વક્રી રહેશે અને પછી આ વર્ષે 3 ડિસેમ્બરે મિથુન રાશિમાં ગોચર કરશે. જ્યોતિષીઓનું કહેવું છે કે, અતિચારી દશામાં ગુરુની ઉચ્ચ રાશિ કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ ઘણી રાશિઓ માટે ફાયદાકારક યોગ બનાવશે.

મેષ રાશિ
નોકરી કરતા જાતકો માટે એક અદ્ભુત સમય શરૂ થશે. કાર્યસ્થળ પર તમને ખૂબ જ લાભ મળશે. વરિષ્ઠ અધિકારીઓ તરફથી માન-સન્માન મળશે. તમે જે શુભ ક્ષણની રાહ જોઈ રહ્યા હતા તે ટૂંક સમયમાં આવવાની છે. તમે તમારા પરિવાર સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવશો. તમને કોઈ ધાર્મિક ઉત્સવ અથવા ધાર્મિક વિધિમાં ભાગ લેવાની તક મળી શકે છે.

કર્ક રાશિ
નવી નોકરી કે રોજગાર શોધી રહેલા જાતકો માટે આ ગોચર સારી તકો લાવી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓમાં ઘટાડો થવાથી રાહત મળશે. ખર્ચમાં ઘટાડો અને રૂપિયા બચાવવાની શક્યતા છે. તમારા આવકના સ્ત્રોતોમાંથી સારો નફો પ્રાપ્ત થશે. આ સમયગાળા દરમિયાન તમે ઉર્જાવાન અને સક્રિય અનુભવશો. લાંબી બીમારીમાંથી કાયમી રાહત મળવાની શક્યતા છે. પરિવારના વૃદ્ધોનું સ્વાસ્થ્ય પણ સંતોષકારક રહેશે.

ધન રાશિ
આ સમય વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા જાતકો માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. ઓછા રોકાણ સાથે વધુ નફો મેળવવાની તકો ઉપલબ્ધ છે. ઘર, વાહન અથવા મિલકત ખરીદવાની શક્યતા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન કરવામાં આવેલી ખરીદી ભવિષ્યમાં ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમને અણધાર્યા અથવા ગુપ્ત સ્ત્રોતો દ્વારા રૂપિયા મળી શકે છે. તમારા માતાપિતાના સહયોગથી કોઈ મહત્વપૂર્ણ કાર્ય સફળ થશે. ખર્ચમાં ઘટાડો સંતોષ અને ખુશી લાવશે.

મીન રાશિ
નવા કાર્યની શરૂઆત કરવા માટે આ સારો સમય છે. માં લક્ષ્મી અને ભગવાન કુબેરના આશીર્વાદથી તમારી આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે. આવકમાં વધારો અને ખર્ચમાં ઘટાડો તમારા બજેટને સંતુલિત કરશે. રૂપિયાની બચત થશે. તમને કોઈ મોટી માનસિક મૂંઝવણમાંથી રાહત મળી શકે છે. પારિવારિક વાતાવરણ સુખદ અને આનંદદાયક રહેશે. અભ્યાસ અથવા સરકારી નોકરી માટે તૈયારી કરતા જાતકો તેમની એકાગ્રતામાં સુધારો જોશે, જેનાથી તેમની સફળતાની શક્યતાઓ વધશે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

