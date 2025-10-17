Diwali 2025: દિવાળીની રાત્રે પૂજા પછી મળે આ સંકેત તો સમજી લેજો માં લક્ષ્મીએ ઘરમાં કર્યો છે પ્રવેશ
Diwali 2025 : દિવાળીની રાત્રે લક્ષ્મી પૂજા કરવામાં આવે છે. માન્યતા અનુસાર લક્ષ્મી પૂજા પછી ઘરમાં કેટલાક ફેરફાર કે સંકેત જોવા મળે તો સમજવું જોઈએ કે પૂજાથી માં લક્ષ્મી પ્રસન્ન થયા છે અને ઘરમાં પ્રવેશ કર્યો છે. આ સંકેતો કયા છે ચાલો જાણીએ.
Diwali 2025 : આ વર્ષે દિવાળી 20 ઓક્ટોબર 2025 અને સોમવારે ઉજવવામાં આવશે. આસો મહિનાની અમાવસ્યા એટલે કે દિવાળીની રાત્રે લક્ષ્મી પૂજા કરવાની હોય છે જેથી લક્ષ્મીજી પ્રસન્ન થાય. શાસ્ત્રો અનુસાર જ્યારે લક્ષ્મીજી પ્રસન્ન થાય છે તો કેટલાક આખા સંકેતો પણ આપે છે. આ દિવાળી પર લક્ષ્મી પૂજા કરો અને તમને આ સંકેતો જોવા મળે તો સમજી લેજો કે તમારા ઉપર લક્ષ્મીજી પ્રસન્ન થયા છે.
ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર દિવાળીની રાત્રે ધનના દેવી લક્ષ્મીજી સ્વયં ધરતી પર ભ્રમણ કરવા નીકળે છે તેથી જ લોકો દિવાળી પહેલા ઘરની સાફ-સફાઈ કરી સજાવટ કરે છે અને પૂજા કરે છે જેથી લક્ષ્મીજી પ્રસન્ન થઈ તેના ઘરમાં સ્થાયી નિવાસ કરે. જ્યારે લક્ષ્મીજીનું આગમન ઘરમાં થવાનું હોય છે તો કેટલાક ખાસ સંકેતો મળે છે. આ સંકેતો કયા છે ચાલો જાણીએ.
માં લક્ષ્મી પ્રસન્ન થયાના સંકેત
- જો દિવાળીની રાત્રે તમને ઘુવડ દેખાય જાય તો સમજી લેજો કે તમારું ભાગ્ય ખુલવાનું છે. ઘુવડ ધનના દેવીમાં લક્ષ્મીનું વાહન છે જ્યારે માં લક્ષ્મી પ્રસન્ન થાય છે અને દિવાળીની રાત્રે ઘુવડ દેખાય જાય તો જીવનમાંથી આર્થિક સમસ્યાઓનો નાશ થઈ જાય છે.
- જો તમારા ઘરમાં તુલસીનો છોડ હોય અને તે અચાનક હર્યો ભર્યો થઈ જાય તો સમજી લેજો કે ઘરમાં પૈસા વધવાના છે. આ સંકેત સ્પષ્ટ રીતે જણાવે છે કે તમારા ઘરમાં લક્ષ્મીનો પ્રવેશ થયો છે અને હવે ધન સમૃદ્ધિ વધશે.
- જો માં લક્ષ્મી તમારા પર પ્રસન્ન થાય તો અચાનક જ ઉન્નતિ થવા લાગે છે અને માન સન્માન વધવા લાગે છે સાથે જ ધનની આવક પણ વધી જાય છે. આ સંકેત મળે તો સમજી લેવું કે લક્ષ્મીજીની કૃપા થઈ છે.
- જો ઘરમાં અકારણ જ દુર્ગંધ આવવા લાગે તો તેને નકારાત્મકતાનો સંકેત ગણવામાં આવે છે પરંતુ અચાનક જ ઘરનું વાતાવરણ સકારાત્મક રહે અને સુગંધિત લાગે તો સમજી લેવું કે માં લક્ષ્મી પ્રસન્ન થયા છે અને ઘરમાં તેમનો વાસ થયો છે. માં લક્ષ્મીના આગમનથી ઘરમાં વાતાવરણ સકારાત્મક બની જાય છે.
દિવાળીના દિવસે લક્ષ્મીજીની પૂજા કરવાની સાથે કનકધારા સ્ત્રોતનો પાઠ કરવો જોઈએ અને સાથે જ પોતાની આવકનો કેટલોક ભાગ દાન કે ધર્મમાં લગાડવો આમ કરવાથી લક્ષ્મીજીની કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે અને ઘરમાં સમૃદ્ધિ આખું વર્ષ રહે છે.
