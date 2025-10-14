Prev
499 વર્ષ બાદ દિવાળી પર બનશે અત્યંત શક્તિશાળી રાજયોગ, આ રાશિવાળાના ઘરમાં ધન ઉભરાશે, પૈસાની રેલમછેલ થશે!

શુક્ર ગ્રહ કન્યા રાશિમાં પ્રવેશ કરીને નીચભંગ રાજયોગ બનાવી રહ્યો છે. જેનાથી 3 રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. જાણો લકી રાશિઓ વિશે...

Written By  Viral Raval |Last Updated: Oct 14, 2025, 01:14 PM IST

499 વર્ષ બાદ દિવાળી પર બનશે અત્યંત શક્તિશાળી રાજયોગ, આ રાશિવાળાના ઘરમાં ધન ઉભરાશે, પૈસાની રેલમછેલ થશે!

વૈદિક પંચાંગ મુજબ આ વર્ષે દિવાળીનો તહેવાર 20 ઓક્ટોબરે ઉજવાશે. આ દિવસે ધન અને વૈભવના દાતા શુક્ર ગ્રહ પોતાની નીચ રાશિ કન્યામાં ગોચર કરશે. આ સાથે જ નીચભંગ રાજયોગનું નિર્માણ કરશે. જેનાથી કેટલીક રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. આ સાથે જ ધન દૌલતમાં અપાર વધારો થઈ શકે છે. આ સમયગાળામાં તમે કોઈ વાહન, લક્ઝરી આઈટમ કે પ્રોપર્ટી ખરીદી શકો છો. આ સાથે જ મન પ્રસન્ન રહેશે. જાણો કઈ રાશિઓને થઈ શકે છે ફાયદો. 

મકર રાશિ
નીચભંગ રાજયોગ બનવાથી મકર રાશિના જાતકોના સારા દિવસ શરૂ થઈ શકે છે. કારણ કે શુક્ર ગ્રહ તમારી ગોચર કુંડળીથી નવમાં ભાવ પર ગોચર  કરશે. આથી આ સમય દરમિયાન ભાગ્યનો સાથ મળશે. અટકેલા કામો પાર પડશે. દેશ વિદેશની મુસાફરી કરી શકો છો. ધાર્મિક કે માંગલિક કાર્યક્રમમાં સામેલ થઈ શકો છો. આત્મવિશ્વાસ વધી શકે છે. સમાજમાં માન સન્માન મળી શકે છે. કાર્યક્ષેત્રે મહેનત અને ક્ષમતાના વખાણ થઈ શકે છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના વિદ્યાર્થીઓને સફળતા મળી શકે છે. 

કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના જાતકો માટે નીચભંગ રાજયોગ અનુકૂળ સિદ્ધ થઈ શકે છે. કારણ કે આ રાજયોગ તમારી રાશિથી લગ્ન ભાવ પર બની રહ્યો છે. આથી તમારા વ્યક્તિત્વમાં નીખર  આવશે. પરિણીત લોકોનું લગ્નજીવન શાનદાર રહેશે. અપરિણીત લોકોને લગ્નના માંગા આવી શકે છે. લાંબા સમયથી અટકેલા કામો પાર પડી શકે છે. મહેનતનું મીઠું ફળ મળશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. માન સન્માન વધશે. 

વૃશ્ચિક રાશિ
નીચભંગ રાજયોગ બનવાથી વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોના સારા દિવસો શરૂ થઈ શકે છે. કારણ કે તમારી રાશિથી આવક અને લાભના સ્થાને બનવા જઈ રહ્યો છે. આથી આ સમય દરમિયાન તમારી આવકમાં જબરદસ્ત વધારો થઈ શકે છે. આ સાથે જ કરિયરના ક્ષેત્રમાં નવી તકો મળી શકે છે. જેનાથી પ્રમોશનના યોગ બની શકે છે. વેપારમાં લાભની પણ શક્યતા છે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થઈ શકે છે. આવકના નવા નવા સ્ત્રોત બની શકે છે. રોકાણથી લાભ થશે. કંપનીઓમાં ઉચ્ચ પદો પર કાર્યરત લોકોને નેતૃત્વની નવી તકો મળી શકે છે. વિદેશ યાત્રા કે વિદેશ સંબંધિત કામોમાં પણ સફળતા મળી શકે છે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

