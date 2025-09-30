3 રાશિની સુધરી જશે દિવાળી, ગુરૂ મિથુન રાશિથી કર્ક રાશિમાં કરશે ગોચર !

Prev
Jupiter Transit: ઓક્ટોબરમાં ગુરુ પોતાની રાશિ બદલવાનો છે. ગુરુ મિથુન રાશિથી કર્ક રાશિમાં જશે, જેના કારણે કેટલીક રાશિઓ માટે શુભ પરિણામો આવશે. જાણો કઈ રાશિઓ કર્ક રાશિમાં ગુરુના ગોચર માટે શુભ રહેશે.

Jupiter Transit: ગુરુ હાલમાં અતિચારી સ્થિતિમાં મિથુન રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યો છે. અતિચારી એટલે કે કોઈપણ ગ્રહ સામાન્ય કરતાં વધુ ઝડપથી આગળ વધે છે. જ્યોતિષીય ગણતરીઓ અનુસાર, ગુરુ 18 ઓક્ટોબરે મિથુન રાશિ છોડીને કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે અને 4 ડિસેમ્બર સુધી ત્યાં રહેશે. 

કર્ક રાશિમાં ગુરુનું ગોચર

આ વર્ષે દિવાળી 20 ઓક્ટોબરે ઉજવવામાં આવશે. દિવાળી પહેલા, કર્ક રાશિમાં ગુરુનું ગોચર મેષ રાશિથી મીન રાશિ સુધીના રાશિચક્ર પર અસર કરશે. કર્ક રાશિમાં ગુરુનું ગોચર કેટલીક રાશિઓ પર સકારાત્મક અસર કરશે. કર્ક રાશિમાં ગુરુના ગોચર દરમિયાન, ત્રણ ભાગ્યશાળી રાશિઓને શુભ અને સકારાત્મક પરિણામો પ્રાપ્ત થશે. જાણો કઈ રાશિઓ કર્ક રાશિમાં ગુરુના ગોચર માટે શુભ રહેશે.

વ્યવસાયિક સ્થિતિ સારી રહેશે

મિથુન: કર્ક રાશિમાં ગુરુનું ગોચર મિથુન રાશિ માટે ફાયદાકારક રહેશે. આ વખતે, તમને કારકિર્દી વૃદ્ધિ અને આવકના નવા સ્ત્રોતો માટે નવી તકો મળી શકે છે. ખર્ચમાં ઘટાડો થશે, જેના કારણે નાણાકીય સ્થિરતા આવી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય અનુકૂળ રહેશે. પ્રેમ સંબંધોમાં સુધારો થશે. વ્યવસાયિક સ્થિતિ સારી રહેશે.

તમારા સ્વપ્ન સાકાર થઈ શકે

કન્યા: ગુરુનું ગોચર કન્યા રાશિના જાતકો માટે અનુકૂળ રહેશે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને આવકમાં વધારો થવાની સાથે પ્રમોશન પણ મળી શકે છે. વ્યવસાયિક સ્થિતિ સુધરશે. કૌટુંબિક સમસ્યાઓનો અંત આવશે. સામાજિક સન્માન પ્રાપ્ત થશે. બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે. આ સમય દરમિયાન તમારા સ્વપ્ન સાકાર થઈ શકે છે.

સમસ્યાઓનો ઉકેલ મળશે

મીન: મીન રાશિના જાતકોને આ સમય દરમિયાન આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે. પ્રેમ, શિક્ષણ અને પૈસા સંબંધિત બાબતોમાં સારા પરિણામો પ્રાપ્ત થશે. તમારી મહેનત રંગ લાવશે. નસીબ તમારી તરફેણ કરશે, અને બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે. પ્રેમ જીવનમાં સુધારો થશે. વ્યવસાયોને ભાગીદારી સંબંધિત સમસ્યાઓનો ઉકેલ મળશે. તમે સારી નાણાકીય સ્થિતિમાં હોઈ શકો છો.

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી

