Diya Rituals Diwali 2025: દિવાળીમાં ઘરમાં દીવા કરો ત્યારે નીચે રાખી દો આ વસ્તુ, ભાગ્યના બંધ દરવાજા ખુલી જશે

Diya Rituals Diwali 2025: દિવાળીના દિવસે દીવા કરવાનું વિશેષ મહત્વ છે. આ દિવસે આખા ઘરમાં દીવા કરવામાં આવે છે. આજે તમને જણાવીએ આ દીવા નીચે કઈ વસ્તુઓ રાખવાથી લાભ પ્રાપ્ત થાય છે. 

Written By  krupa shah|Last Updated: Oct 19, 2025, 08:16 AM IST

Diya Rituals Diwali 2025: હિંદુ ધર્મમાં સૌથી મુખ્ય અને મહત્વનો તહેવાર દિવાળી છે. દિવાળીનો પર્વ અંધકાર પર પ્રકાશ અને નકારાત્મકતા પર સકારાત્મકતાના વિજયનું પ્રતીક છે. પૌરાણિક માન્યતા અનુસાર આ રાત્રે દેવી લક્ષ્મી ભક્તોના ઘરે આવે છે અને ધન, સૌભાગ્ય અને ખુશહાલીનું વરદાન આપે છે. કહેવાય છે કે આ દિવસે કેટલાક વિશેષ ઉપાય કરવામાં આવે તો લક્ષ્મીજી પ્રસન્ન થાય છે. 

દિવાળીના આ ઉપાય કરવાથી માં લક્ષ્મી અપાર સમૃદ્ધિ પ્રદાન કરે છે. તો ચાલો જાણીએ દિવાળીનો સરળ અને ચમત્કારી ઉપાય કયો છે. આ ઉપાય દિવાળી પર થતા દીવા સંબંધિત છે. દિવાળીના દીવાની નીચે કેટલીક વસ્તુઓ રાખવાથી ઘર-પરિવારમાં શુભતાનો સંચાર થાય છે. 

વૈદિક પરંપરા અનુસાર દીવાને જમીન પર ન મુકવો જોઈએ. માનવામાં આવે છે કે દીવા નીચે પવિત્ર વસ્તુ રાખવાથી ધનના દેવી શીઘ્ર પ્રસન્ન થાય છે. આમ કરવાથી ઘરમાં સુખ, શાંતિ, સમૃદ્ધિ અને સફળતા આવે છે. દીવો અગ્નિ જેવનું પ્રતીક હોય છે. જે રીતે દેવતાને ઊંચું સ્થાન આપવામાં આવે છે તે જ રીતે દીવાને પણ સમ્માનપૂર્વક રાખવો જોઈએ. 

ચોખા

હિંદૂ રીત-રિવાજો અનુસાર અક્ષત એટલે કે ચોખાને પૂર્ણતા, શુદ્ધતા અને સમૃદ્ધિનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. પૂજામાં તેનો ઉપયોગ અનિવાર્ય છે. ચોખાનો સંબંધ શુક્ર ગ્રહ સાથે પણ છે. દીવા નીચે થોડા ચોખા રાખવાથી શુક્રનો પ્રભાવ વધે છે જેના કારણે આર્થિક પ્રગતિ અને સુખ વધે છે. 

હળદર

હળદર અત્યંત પવિત્ર ગણાય છે. તેનાથી સૌભાગ્ય, સ્વાસ્થ્ય અને સમૃદ્ધિનું પ્રતીક ગણાય છે. હળદરની આખી ગાંઠ શુભ માનવામાં આવે છે. દીવો કરતા પહેલા ચોખા પર હળદર રાખો અને તેના પર દીવો કરો. તેનાથી સમૃદ્ધિ આકર્ષિત થાય છે. 

સિક્કા

દિવા નીચે સિક્કો રાખવાથી ધનનો સ્થિર પ્રવાહ વધે. દિવાળીની રાત્રે દીવો કરો તેની નીચે સિક્કો રાખી દો. બીજા દિવસે આ સિક્કાને તિજોરીમાં મુકી દો. માન્યતા છે કે તેનાથી આખું વર્ષ ઘરમાં સમૃદ્ધિ બની રહે છે. 

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

