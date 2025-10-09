Prev
Astrology: બુધવારે ન ખરીદવી આ વસ્તુઓ, બુદ્ધિ થઈ જાય ભ્રષ્ટ, કરિયરમાં પણ આવે સમસ્યાઓ

Budhwar Astrology: સપ્તાહનો દરેક દિવસ ખાસ હોય છે. સામાન્ય રીતે શનિવારે શું ખરીદવું અને શું નહીં તે વાતની ચર્ચા થતી હોય છે પરંતુ બુધવાર પણ એવો દિવસ છે જે દિવસે કેટલીક વસ્તુઓ ખરીદવામાં આવે તો જીવનમાં સમસ્યા વધે છે.
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Oct 09, 2025, 07:46 PM IST

Budhwar Astrology: હિન્દુ ધર્મ અને જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં સપ્તાહના દરેક દિવસનો સંબંધ વિવિધ ગ્રહ સાથે અને દેવી-દેવતાઓ સાથે છે તેમ કહેવાયું છે. સાથે જ દરેક દિવસ માટે કેટલાક નિયમો પણ જણાવેલા છે. જેમ કે કયા દિવસે કયું કામ કરવું, કયું કામ ન કરવું, કયા દિવસે કઈ વસ્તુ ખરીદવી, કઈ વસ્તુની ખરીદી કરવાનું ટાળવું જોઈએ વગેરે. ખાસ કરીને ખરીદી સંબંધ નિયમનું ધ્યાન રાખવામાં આવે તો વિશેષ લાભ થાય છે.

બુધવાર પણ એવો દિવસ છે જે દિવસે કેટલીક વસ્તુઓની ખરીદી કરવાનું ટાળવું જોઈએ. જો તમે આ નિયમને અપનાવો છો તો જીવનમાં સમૃદ્ધિ અને ખુશહાલી વધે છે. પરંતુ જો તમે બુધવારે કેટલીક વસ્તુઓ ખરીદીને લાવો છો તો તેનાથી જીવનમાં સમસ્યાઓ અને ગરીબી વધે છે. વ્યક્તિના બનતા કામ પણ બગડવા લાગે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ બુધવારના દિવસે કઈ વસ્તુની ખરીદી કરવાનું ટાળવું જોઈએ. 

બુધવારે કઈ વસ્તુઓ ન ખરીદવી ?

બુધવારનો દિવસ બુદ્ધિના દેવતા ભગવાન ગણેશને સમર્પિત છે. સાથે જ બુધવારનો સંબંધ વેપાર, વાણી, બુદ્ધિના કારક ગ્રહ બુધ સાથે પણ છે. બુધવારે કેટલીક ખાસ વસ્તુઓની ખરીદી કરવાથી બચવું જોઈએ. જો આ વસ્તુઓ બુધવારે ખરીદવામાં આવે તો કુંડળીમાં બુધ ગ્રહ નબળો થાય છે અને અશુભ ફળ આપવા લાગે છે. 

1. બુધવારે દૂધથી બનેલી વસ્તુ જેમ કે ખીર, રબડી જેવી મીઠાઈ ખરીદીને ઘરે ન લાવો. તેનાથી દોષ લાગે છે.જો દૂધથી બનેલી મીઠાઈની જરૂર પડે એમ હોય તો પ્રયત્ન કરવો કે ઘરમાં જ બનાવી લો અથવા તો અગાઉથી લઈ આવીને રાખો. બુધવારે દૂધથી બનેલી વસ્તુ ખરીદવાથી વ્યક્તિને નિર્ણય ક્ષમતા નબળી પડે છે. બુધવારે ચોખા ખરીદવાથી પણ બચવું જોઈએ. 

2. બુધવારે લીલા ધાણા, મરચા, મગ જેવી વસ્તુઓ ખરીદવાથી પણ બચવું. આ વસ્તુઓ બુધ ગ્રહ સંબંધિત છે બુધવારે તેનું દાન કરી શકાય છે પરંતુ બુધવારે ખરીદીને ઘરે લાવવાથી બુધ ગ્રહની સ્થિતિ નબળી થાય છે. દાન કરવા માટે પણ આ વસ્તુઓ બુધવારના દિવસે ખરીદવી નહીં અગાઉ ખરીદી લેવી અને પછી બુધવારે દાન કરવું. 

3. બુધવારે વાળ સંબંધિત કોઈપણ વસ્તુ પણ ખરીદવી નહીં જેમ કે કાંસકો, વાળમાં નાખવાનું તેલ વગેરે. આ વસ્તુઓ બુધવારે ખરીદવાથી પણ નુકસાન થઈ શકે છે.

4. બુધવારના દિવસે જ્વલનશીલ વસ્તુ જેમ કે લાકડા ગેસ સહિતની વસ્તુ પણ ખરીદવી અશુભ ગણાય છે. તેનાથી કરિયરમાં બાધા ઉત્પન્ન થાય છે અને સંબંધ નબળા પડે છે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

