Shaniwar Remedy: ઈમરજન્સી હોય તો પણ શનિવારે આ વસ્તુ ખરીદવી નહીં, લાગી જશે શનિ દોષ
Shaniwar Remedy: શાસ્ત્રો અનુસાર શનિવારે કેટલીક વસ્તુ ખરીદવાની મનાઈ હોય છે. આ વસ્તુઓ શનિવારે ખરીદવાથી ભયંકર શનિ દોષ લાગે છે. આ વસ્તુ શનિવારે ખરીદો તો તુરંત તેનો નકારાત્મક પ્રભાવ ઘરમાં દેખાવા લાગશે. તેથી આ ભુલ ક્યારેય કરવી નહીં.
Shaniwar Remedy: હિંદુ ધર્મ અનુસાર શનિવાર શનિદેવને સમર્પિત વાર છે. શનિદેવ ઉગ્ર અને ક્રૂર ગ્રહ ગણાય છે. શનિદેવ દરેક વ્યક્તિને તેના કર્મ અનુસાર ફળ આપે છે. સારા કર્મ કરનારને શનિ સારું ફળ આપે છે જ્યારે પાપ કર્મ કરનાર વ્યક્તિને ભયંકર દુ:ખ ભોગવવાનો વારો આવે છે. જો કે ફક્ત ખરાબ કે પાપ કર્મ કરનારને જ નહિં પરંતુ શનિવારે કેટલાક કામ કરનારને પણ શનિ દોષનો સામનો કરવો પડે છે. તમે પણ સાંભળ્યું હશે કે શનિવારે કેટલાક કામ કરવાની ઘરના વડિલો પણ મનાઈ કરતા હોય છે. આ ફક્ત વડિલોની માન્યતા હોય છે તેવું નથી. શાસ્ત્રોમાં પણ આવી વસ્તુઓનો ઉલ્લેખ છે જે શનિવારે ખરીદવાની ભુલ કરવી નહીં.
શનિ દેવ એવા ગ્રહ છે જેનાથી સંબંધિત નિયમોનું તમે પાલન કરો તો તે તમને ગરીબમાંથી પણ અમીર બનાવી શકે છે. શનિની દશા દરમિયાન પણ અનુકૂળ પરિણામ મળી શકે છે. પરંતુ જો તમે શનિવાર સંબંધિત નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરો છો તો શનિની વક્ર દ્રષ્ટિથી કોઈ બચાવી ન શકે. આ સ્થિતિમાં શનિ દેવ રાજાને પણ રંક બનાવી શકે છે. આવી જ ભુલ ઘણા લોકો શનિવારે અજાણતા કરી બેસે છે. શનિવારે અજાણતા એવી વસ્તુઓ ખરીદી લેતા હોય છે જેનાથી શનિ દોષ લાગી શકે છે.
જો તમારે શનિની સાડાસાતી અને ઢૈયાના નકારાત્મક પ્રભાવનો સામનો ન કરવો હોય તો આ વાત જાણવી જરૂરી છે. શનિવારે ઈમરજન્સી હોય તો પણ આ વસ્તુઓ ખરીદવી નહીં.
શનિવારે ન ખરીદો આ વસ્તુઓ
લોઢાની વસ્તુઓ
શાસ્ત્રો અનુસાર શનિવારે લોઢાની કોઈપણ વસ્તુ ખરીદવી અશુભ છે. લોઢું શનિ સંબંધિત છે. શનિવારે લોઢાથી બનેલી કોઈપણ વસ્તુ ઘરમાં લાવવાથી ઘરની સુખ, શાંતિ છિનવાઈ જાય છે અને ઘરમાં કલેશ વધી જાય છે. જો કે શનિવારે લોઢાનું દાન કરી શકાય છે પરંતુ તેના માટે પણ લોઢાની વસ્તુ એક દિવસ અગાઉ ખરીદી લેવી જોઈએ. દાન કરવા માટે પણ વસ્તુ શનિવારે ન ખરીદવી.
મીઠું
જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર શનિવારે મીઠું પણ ખરીદવું નહીં. માન્યતા છે કે શનિવારે મીઠું ખરીદવાથી આર્થિક સમસ્યા વધવા લાગે છે. શક્ય છે કે તમારા પર કજર વધી જાય. તેથી શનિવારે મીઠું ખરીદવું નહીં. તમે શનિવારે મીઠાનું દાન કરી શકો છો. પરંતુ તેના માટે મીઠું શુક્રવારે ખરીદી લેવું જોઈએ.
કાળા તલ
કાળા તલ શનિવારે શનિદેવને ચઢાવો તો સૌથી વધુ લાભ થાય પરંતુ શનિવારે કાળા તલ ખરીદવા વર્જિત છે. એવું માનવામાં આવે છે કે શનિવારે કાળા તલ ખરીદે તેના કાર્યોમાં બાધા આવવા લાગે છે. તેથી કાળા તલ શનિવાર સિવાય કોઈપણ વારે ખરીદવા.
તેલ
શનિવારે શનિદેવને તેલ ચઢાવવું શુભ ગણાય છે પરંતુ શનિવારે તેલની ખરીદી જીવનની સૌથી મોટી ભુલ સાબિત થઈ શકે છએ. ઘણા લોકો એવું માને છે કે શનિવારે સરસવનું તેલ ન ખરીદવું. પરંતુ શનિવારે કોઈપણ તેલ ખરીદવાથી બચવું જોઈએ. શનિવારે ઘરમાં તેલ લાવશો તો ઘર-પરિવારમાં સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ વધવા લાગશે.
જૂતા-ચપ્પલ
શનિવારે જૂતા-ચપ્પલની ખરીદી પણ કરવી નહીં. જો તમારે ઈમરજન્સી હોય તો પણ આ દિવસે જૂતા વિના ચલાવી લેવું પરંતુ જૂતા શનિવારે ખરીદવા નહીં. શનિવારે અન્ય કોઈના જૂતા પહેરવા માટે પણ લેવા નહીં. શનિવારે જૂતા લેવાથી જીવનમાં સમસ્યાઓ વધવા લાગે છે. કાર્યમાં નિષ્ફળતા મળવા લાગે છે.
શનિવારે કઈ વસ્તુઓ ખરીદવાથી લાભ થાય ?
શનિવારે ઉપર જણાવેલી વસ્તુઓ ખરીદવાથી શનિ દોષ વધી શકે છે. તેનાથી વિરુદ્ધ કેટલીક વસ્તુઓ ખરીદો તો શનિ દેવ પ્રસન્ન થાય છે. આ વસ્તુઓ નીચે દર્શાવ્યાનુસાર છે.
શનિવારે દાન કરવા માટે કાળા કપડા ખરીદી શકાય છે.
શિવ પૂજા માટેની સામગ્રી ખરીદી શકાય છે.
શનિદેવનો રત્ન નીલમ શનિવારે ખરીદી શકાય છે.
શનિવારે ચોખા, લોટ અને અન્ય અનાજની ખરીદી લાભકારી ગણાય છે.
