/Pitra Paksha 2026: શ્રાદ્ધ પૂજા પછી ભૂલથી પણ ન કરો આ 4 કામ, નહીં તો તમારા પૂર્વજો થશે ગુસ્સે!

Pitra Paksha 2026: આ વર્ષે, પિતૃ પક્ષ રવિવાર, 27 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થાય છે અને શનિવાર, 10 ઓક્ટોબરના રોજ સમાપ્ત થાય છે. હિન્દુ ધર્મમાં, પિતૃ પક્ષ (શ્રાદ્ધ પક્ષ)નું વિશેષ ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક મહત્વ છે. આ 16 દિવસો દરમિયાન, ભાદ્રપદ પૂર્ણિમાથી શરૂ કરીને અને અશ્વિન અમાવસ્યા (સર્વપિત્રી અમાવસ્યા)ના રોજ સમાપ્ત થાય છે, પિંડ દાન, તર્પણ, અને શ્રાદ્ધ આપણા પૂર્વજોના આત્માઓ માટે શાંતિ, સંતોષ અને આશીર્વાદ મેળવવા માટે કરવામાં આવે છે.
ધાર્મિક માન્યતાઓ અનુસાર, પિતૃ પક્ષ દરમિયાન, આપણા પૂર્વજો અદ્રશ્ય સ્વરૂપમાં પૃથ્વી પર આવે છે અને પરિવારના સભ્યો દ્વારા અર્પણ કરાયેલ પાણી અને ખોરાક સ્વીકારે છે. જો કે, કેટલીકવાર લોકો નિર્ધારિત વિધિઓ અનુસાર ધાર્મિક વિધિઓ અને શ્રાદ્ધ વિધિઓ કરે છે, પરંતુ પછી કેટલીક અજાણતા ભૂલો કરે છે.
જ્યોતિષ અને શાસ્ત્રો અનુસાર, તર્પણ અથવા શ્રાદ્ધ પૂજા પછી તરત જ કરવામાં આવેલી આ ચાર ભૂલો સમગ્ર પૂજાને ખરાબ કરી શકે છે અને પિતૃ દોષનું કારણ બની શકે છે. ચાલો આપણે ચાર કાર્યો વિશે જાણીએ જે પૂર્વજોની પૂજા કર્યા પછી ન કરવી જોઈએ.
તર્પણ પછી તરત જ ખાવું અથવા જમવા માટે ઉતાવળ ન કરવી
શ્રાદ્ધ અથવા તર્પણ (અર્પણ) વિધિ પછી તરત જ જમવા બેસવું યોગ્ય માનવામાં આવતું નથી. જ્યાં સુધી બ્રાહ્મણોને ભોજન ન મળે અને પંચબલી (ગાય, કૂતરો, કાગડો, દેવતા અને કીડી) માટે ખોરાકનો એક ભાગ અલગ ન રાખવામાં આવે ત્યાં સુધી ગૃહસ્થે ખાવું જોઈએ નહીં. પૂર્વજોને ભોજન અને પંચબલી (પૂર્વજોને અર્પણ) કર્યા પછી જ સાત્વિક ખોરાક ખાવો.
લસણ, ડુંગળી અને તામસિક ખોરાકનું સેવન
તર્પણ અથવા શ્રાદ્ધ વિધિ કર્યા પછી પણ, પિતૃ પક્ષ દરમિયાન ઘરનું વાતાવરણ અને ખોરાક સાત્વિક રહેવું જોઈએ. શ્રાદ્ધ વિધિ પછી દારૂ, માંસ, લસણ અને ડુંગળીવાળા તામસિક ખોરાકનું સેવન કરવાનું ટાળવું જોઈએ. આમ કરવાથી પૂર્વજો ગુસ્સે થઈ શકે છે અને ઘરની શાંતિ અને સુખને અસર થઈ શકે છે.
ઘરમાં તકલીફ, ક્રોધ અથવા અનાદર
પિતૃ પક્ષ દરમિયાન, આપણા પૂર્વજો ઘરની આસપાસ સૂક્ષ્મ સ્વરૂપોમાં હાજર હોય છે. તર્પણ પછી કઠોર શબ્દો બોલવાથી કે અશાંતિ પેદા કરવાથી નકારાત્મક ઉર્જા આવે છે. ખાસ કરીને શ્રાદ્ધ પૂજા પછી, પરિવારના સભ્યો અથવા વડીલો સાથે ગુસ્સો, અહંકાર અને દલીલો ટાળવી જોઈએ. વધુમાં, તમારા દરવાજા પર આવતા કોઈપણ ગરીબ, લાચાર વ્યક્તિ, પ્રાણી કે પક્ષીને ઠપકો આપશો નહીં કે ભગાડશો નહીં, તેમને ખોરાક અને પાણી અર્પણ કરવાનું ભૂલશો નહીં.
વાળ કાપવા કે નવા કપડાં અને દાઢી કરવાનો સમય
હિન્દુ પરંપરામાં, પિતૃ પક્ષને ભૌતિક ઉજવણી કે સજાવટ માટે નહીં, પરંતુ પૂર્વજો પ્રત્યે સંયમ, ધ્યાન અને આદરનો સમય માનવામાં આવે છે. તર્પણ અને શ્રાદ્ધ પૂજાના દિવસે વાળ, નખ કે દાઢી કરવાનું ટાળવું જોઈએ. આ ઉપરાંત, પૂજા પછી તરત જ નવા કપડાં, વાહન કે મિલકત જેવી ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓ ખરીદવાનું ટાળો, અથવા કોઈપણ નવું શુભ કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો.
શ્રાદ્ધ પૂજાનો સંપૂર્ણ લાભ મેળવવાનો સૌથી સરળ રસ્તો
પિતૃ પક્ષ દરમિયાન તર્પણ અને પિંડદાન કર્યા પછી, ગાયને લીલો ચારો અથવા ગોળ અને રોટલી અને કાગડા અને કૂતરાઓને ખોરાકનો ભાગ અર્પણ કરો. કાગડાઓને પૂર્વજોના સંદેશવાહક માનવામાં આવે છે, તેથી તેમના દ્વારા પહોંચાડાયેલ ખોરાક સીધો તેમના સુધી પહોંચે છે. આ પછી, પરિવારના સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ માટે નિઃસ્વાર્થ ભાવનાથી પૂર્વજોને પ્રાર્થના કરો.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)