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Pitra Paksha 2026: શ્રાદ્ધ પૂજા પછી ભૂલથી પણ ન કરો આ 4 કામ, નહીં તો તમારા પૂર્વજો થશે ગુસ્સે!

Pitra Paksha 2026: હિન્દુ ધર્મમાં, પિતૃ પક્ષ એ સંયમ અને ધ્યાનનો સમય છે. હકીકતમાં, પિતૃ પક્ષ દરમિયાન, પૂર્વજો ઘરની આસપાસ સૂક્ષ્મ સ્વરૂપોમાં રહે છે. તેથી, પિતૃ પક્ષ દરમિયાન શ્રાદ્ધ અથવા તર્પણ પછી તરત જ કેટલીક પ્રવૃત્તિઓ ન કરવી જોઈએ. ચાલો આ પ્રવૃત્તિઓ વિશે જાણીએ.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 25, 2026, 06:47 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 06:47 PM IST
Pitra Paksha 2026: શ્રાદ્ધ પૂજા પછી ભૂલથી પણ ન કરો આ 4 કામ, નહીં તો તમારા પૂર્વજો થશે ગુસ્સે!

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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