Dhanteras 2025 Mistakes: ધનતેરસ પર ન કરવા આ કામ, બેંક અકાઉંટ થઈ જાય ખાલી, આખું વર્ષ ઘરમાં રહે આર્થિક તંગી
Dhanteras 2025 Mistakes: ધનતેરસનો દિવસ ખાસ હોય છે આ દિવસ ધનવંતરી, કુબેર દેવ અને માં લક્ષ્મીને સમર્પિત હોય છે. ધનતેરસના દિવસે એવા કોઈ કામ કરવા નહીં જેનાથી દેવ નારાજ થાય. આજે તમને એવા કામ વિશે જણાવીએ જેને કરવાથી ઘરમાં આર્થિક તંગી વધે છે.
Dhanteras 2025 Mistakes: ધનતેરસનાથી દિવાળીનો મહાપર્વ શરુ થાય છે. આ તહેવારો 5 દિવસ સુધી ચાલે છે. તહેવારના પહેલા દિવસે એટલે કે ધનતેરસના દિવસે ભગવાન ધનવંતરી, માતા લક્ષ્મી અને કુબેર દેવની પૂજા કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે ધન ત્રયોદશીનો દિવસ ધન, સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે ખાસ છે.
ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર ધનતેરસના દિવસે ભગવાન ધનવંતરી અમૃત કળશ સાથે સમુદ્ર મંથનમાંથી પ્રગટ થયા હતા. તેથી આ દિવસે આરોગ્યના દેવતાની પૂજા કરવામાં આવે છે. ધર્મ અને જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર ધનતેરસના દિવસે કેટલાક અશુભ કાર્ય કરવાથી બચવું જોઈએ. આ ભુલ વ્યક્તિને કંગાળ કરી નાખે છે.
ધનતેરસ પર કઈ ભુલો ન કરવી ?
1. ધનતેરસ પર બપોર સુધી ઘરમાં સાફ-સફાઈનું કામ કરી લેવું. ધનતેરસની સાંજે કે રાત્રે ભુલથી પણ ઘરમાં ઝાડુ કરવું નહીં. આ ભુલ કરવાથી માં લક્ષ્મી નારાજ થાય છે. ખાસ કરીને સાંજ પહેલા મુખ્ય દ્વારની સફાઈ કરી લેવી.
2. આમ તો સામાન્ય દિવસોમાં પણ સૂર્યાસ્ત પછી કોઈને મીઠું, દહીં કે ખાટી વસ્તુ આપવી જોઈએ નહીં. પરંતુ ધનતેરસના દિવસે તો આ ભુલ ભુલથી પણ ન કરવી. સાંજે મીઠું, દહીં જેવી વસ્તુ કોઈને દહીં આપવાથી બરકત જતી રહે છે. તેનાથી ઘરમાં તણાવ વધે છે અને રાહુ અશુભ ફળ આપે છે.
3. ધનતેરસની રાત્રે દેવી લક્ષ્મી પૃથ્વી પર આવે છે અને શુભતાના આશીર્વાદ આપે છે. તેથી ધનતેરસની સાંજે ઘરનો દરવાજો બંધ કરવો નહીં.
4. ધનતેરસની સાંજે કોઈને પૈસા ઉધાર આપવા નહીં. આમ કરવાથી કુબેર દેવ નારાજ થાય છે અને ધન હાનિ પણ થઈ શકે છે. આ ભુલ કરવાથી ઘરમાં પૈસા ટકતા નથી.
5. ધનતેરસના દિવસે લોકો તાંબા, પીતળના વાસણ ખરીદતા હોય છે પરંતુ વાસણ ખરીદ્યા પછી તેને ખાલી રાખી ઘરે ન લાવો. તેમાં ચોખા, ગોળ, ખાંડ, પતાશા જેવી વસ્તુઓ ભરીને ઘરમાં લાવવા જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
