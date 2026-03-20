Astro Tips: આ વસ્તુઓ ક્યારેય કોઈને હાથોહાથ ન આપવી, વસ્તુ લઈ જનાર સાથે ઘરની લક્ષ્મી, શાંતિ અને સુખ બધું જ જતું રહેશે
Astro Tips: શાસ્ત્રો અનુસાર ચાકુ, મીઠું સહિત એવી કેટલીક વસ્તુઓ છે જેને ક્યારેય કોઈને હાથોહાથ ન આપવી. હાથોહાથ એટલે કે પોતાના હાથથી બીજી વ્યક્તિના હાથમાં ડાયરેક્ટ વસ્તુ મુકવી. આ વસ્તુઓ કઈ કઈ અને તેને કોઈના હાથમાં આપવાથી કેવી તકલીફ થઈ શકે ચાલો જાણીએ.
Astro Tips: ઘરના વડિલો અમુક વસ્તુઓની લેતીદેતીને લઈ સાવધાન રહેતા હોય છે. કેટલીક વસ્તુઓ કોઈને આપતી વખતે પણ તકેદારી રાખે છે. પાડોશી સાથે વાટકી વહેવાર હોય તો ઘણીવાર વસ્તુઓની લેતી દેતી થતી હોય છે. આમ તો કોઈપણ વસ્તુ હાથોહાથ આપી દેવામાં આવે છે પણ અમુક વસ્તુઓ એવી છે જેને ઘણા લોકો હાથમાં આપવાનું ટાળે છે. આવી વસ્તુઓને નીચે મુકી દેવામાં આવે છે અને પછી સામેની વ્યક્તિને લેવાનું કહેવામાં આવે છે. આવી વસ્તુઓ કઈ છે અને શા માટે તેને હાથોહાથ નથી અપાતી ચાલો જાણીએ.
ઘરની કઈ વસ્તુઓ હાથોહાથ ન આપવી ?
ચાકુ
ચાકુને લઈને માન્યતા છે કે જો તમે કોઈને હાથોહાથ ચાકુ આપો છો તો તેની સાથે સંબંધો ખરાબ થાય છે, વ્યક્તિ સાથે ઝઘડો થઈ શકે છે. તેથી ચાકુને ટેબલ કે જમીન પર મુકીને બીજાને આપવામાં આવે છે.
મીઠું
મીઠું પણ એવી વસ્તુ છે જેને કોઈને હાથમાં ન આપવું. મીઠું એવી વસ્તુ છે જે પવિત્ર ગણાય છે પરંતુ જો તેને તમે કોઈના હાથમાં આપો છો તો તે તમારા માટે નકારાત્મક બની શકે છે. માન્યતા છે કે કોઈને હાથોહાથ મીઠું આપો તો તમારા પર કરજ વધે અને મીઠું આપનારના જીવનમાં આર્થિક સમસ્યા આવવા લાગે.
રુમાલ
હાથોહાથ આપવી ન જોઈએ તેવી વસ્તુઓમાં રુમાલનો પણ સમાવેશ થાય છે. પોતાનો રુમાલ અન્ય કોઈને આપવો નહીં. તેનાથી આર્થિક સ્થિતિ ખરાબ થઈ શકે છે. સાથે જ વ્યક્તિને પારિવારિક જીવનમાં પણ સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
પાણી
તરસ્યાને પાણી પીવડાવવું સૌથી મોટું પુણ્ય કાર્ય છે પરંતુ પોતાના હાથમાં પાણી રાખી કોઈ અજાણ્યાને પીવડાવવું નહીં. હાથથી કોઈને પાણી પીવડાવવું શુભ નથી. તેથી પાણી હંમેશા પીવાના પાત્રમાં ભરીને જ આપવું જોઈએ.
પીળી સરસવ
પીળી સરસવનો ઉપયોગ ધાર્મિક વિધિમાં થતો હોય છે. પીળી સરસવ ક્યારેય કોઈને હાથોહાથ ન આપો. કોઈને પીળી સરસવ આપવાનો અર્થ થાય છે તમે તમારા ઘરની લક્ષ્મી કોઈને આપી દો છો. આવી ભુલ કરવાથી બચવું જોઈએ.
લાલ મરચાં
ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર લાલ મરચાં પણ કોઈને હાથમાં ક્યારેય ન આપવા. જે વ્યક્તિને તમે મરચાં આપો છો તેની સાથે સંબંધ ખરાબ થઈ શકે છે. સારા સંબંધોમાં પણ આ ભુલ કરવાથી તકરાર થવા લાગે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
