Vastu Tips: ઘરના મંદિરમાં ઘંટ ટીંગાળવો વર્જિત, તમે કરી હોય આ ભુલ તો કારણ જાણી સુધારી લેજો
Vastu Tips: સાર્વજનિક મંદિરોમાં તમને અનેક ઘંટીઓ લટકતી જોવા મળશે. મંદિરના પ્રવેશ દ્વાર પર મોટો ઘંટ રાખવામાં આવે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ઘરમાં જે મંદિર હોય તેમાં ઘંટ રાખવાની મનાઈ હોય છે ? આ વાત લોકો જાણતા નથી અને ઘરના મંદિરમાં ઘંટ લગાવતા હોય છે. તો ચાલો આજે તમને જણાવીએ આ ભુલ શા માટે ન કરવી.
Vastu Tips: હિંદુ ધર્મમાં અને વાસ્તુ શાસ્ત્રમાં સાર્વજનિક મંદિર અને ઘરના મંદિરને લઈને અલગ અલગ નિયમો છે. જે મંદિર ઘરની અંદર હોય તેમાં પૂજા-પાઠના નિયમ અલગ હોય છે અને ઘરની બહાર જે મોટા મંદિર હોય તેના નિયમો અલગ અલગ હોય છે. ઘરના પૂજા સ્થળ સંબંધિત કેટલાક મહત્વના નિયમો હોય તેનું પાલન થાય તે જરૂરી છે. આજે તમને આવા જ એક જરૂરી નિયમ વિશે જણાવીએ.
જ્યારે પણ તમે કોઈ મંદિરમાં દર્શન કરવા જાવ ત્યારે પ્રવેશ દ્વાર પર મોટો ઘંટ અને નાની ઘંટીઓ લટકાવેલી હોય છે. મંદિરમાં આવતા જતાં લોકો ઘંટ વગાડે પણ છે. પરંતુ આવા ઘંટ ઘરના મંદિરમાં રાખવાની મનાઈ હોય છે. ઘરના મંદિરમાં ઘંટીઓ લટકાવવાની મનાઈ શા માટે છે ચાલો જાણીએ.
સૌથી સામાન્ય કારણ છે કે ઘરનું મંદિર નાનું હોય છે તેમાં મોટા ઘંટની ધ્વનિની જરૂર નથી હોતી. મંદિર માટે નાની ઘંટી જે હાથથી વગાડી શકાય તે જ રાખવાની હોય છે. મોટા ઘંટનો તીવ્ર અવાજ ઘરના મંદિરમાં ન કરવો જોઈએ.
ધાર્મિક દ્રષ્ટિએ ઘરનું મંદિર એકાંત અને વ્યક્તિગત હોય છે. જ્યાં શાંત થઈ વ્યક્તિગત રીતે પૂજા અને ભગવાનનું ધ્યાન કરવાનું હોય છે. તેવામાં મંદિરની જેમ ઘરમાં ઘંટી વગાડવાથી શાંતિ ભંગ કરી શકે છે. વધારે પડતા અવાજથી ઘરનું વાસ્તુ પણ ખરાબ થાય છે.
ઘરમાં પૂજા સરળ વિધિથી પૂર્ણ કરવામાં આવે છે. પૂજા દરમિયાન હાથથી વગાડી શકાય તેવી નાની ઘંટીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ વિધિ ધાર્મિક રીતે યોગ્ય છે. સામાન્ય પૂજામાં મોટો ઘંટ ઘરમાં વગાડવાથી ગ્રહ દોષ આકર્ષિત થઈ શકે છે.
ઘરના મંદિર પારિવારિક પ્રેમ અને સકારાત્મકતાનો સંચાર કરવા માટે હોય છે. અહીંના વાતાવરણની શુદ્ધિ માટે મોટા ઘંટ વગાડવાની જરૂર હોતી નથી. મોટા ઘંટના અવાજથી ઘરની ઊર્જા ખરાબ થાય છે અને ઘરની શાંતિ પણ ભંગ થાય છે. આ દોષના કારણે ઘરમાં ક્લેશ પણ વધી શકે છે.
