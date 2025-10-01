Vastu Tips: ભુલથી પણ આ 4 વસ્તુઓ ન રાખો કબાટમાં, ઘરમાં છવાઈ જશે ઘનઘોર દરિદ્રતા
Vastu Tips For Wardrobe: કબાટમાં કેટલીક વસ્તુઓ રાખવી જીવનની મોટામાં મોટી ભુલ સાબિત થઈ શકે છે. આર્થિક તંગીથી બચવું હોય તો વાસ્તુના આ નિયમનું પાલન થાય તે વાતનું ધ્યાન રાખવું અને કબાટમાં આ વસ્તુઓ ન મુકવી.
Vastu Tips For Wardrobe: વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર ઘરની એક એક વસ્તુને લઈને કેટલાક નિયમો છે. જો આ નિયમોને ધ્યાનમાં રાખીને ઘરમાં વસ્તુઓ રાખવામાં આવે તો ઘરમાં સુખ-સમૃદ્ધિ રહે છે. ઘરમાં સકારાત્મક ઊર્જાનો સંચાર જળવાઈ રહે તે માટે કેટલીક વસ્તુઓને તેના યોગ્ય સ્થાન પર રાખવું જરૂરી છે. વસ્તુઓ તેના યોગ્ય સ્થાન પર હોય તો સમસ્યાનો અંત આવી શકે છે. તો ચાલો તમને આજે વાસ્તુશાસ્ત્રના આ મહત્વના નિયમ વિશે જણાવીએ. આજે જાણીએ કે ઘરમાં કબાટમાં કઈ ચાર વસ્તુઓ ભૂલથી પણ કબાટમાં રાખવી નહીં.
કબાટમાં ન રાખો આ 4 વસ્તુઓ
1. કબાટમાં ભૂલથી પણ અત્તર કે પરફ્યુમ રાખવા નહીં. તેનાથી વાસ્તુદોષ લાગે છે. જો ઘરના કબાટમાં ખુશ્બુદાર અત્તર હોય તો તેનાથી ધન બરબાદ થાય છે અને સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓ પણ આવતી રહે છે.
2. જો તમે કબાટમાં અરીસો રાખો છો તો તેનાથી પણ વાસ્તુદોષ લાગે છે. કબાટમાં અરીસો લગાડવો અશુભ ગણાય છે તેનાથી આર્થિક સ્થિતિ ખરાબ થાય છે અને દરિદ્રતા વધે છે.
3. કબાટ કે તિજોરીમાં માં લક્ષ્મી વાસ કરે છે તેવામાં ફાટેલા કાગળ કે વધારાની પસ્તી કબાટમાં રાખવી નહીં. તેનાથી માં લક્ષ્મી નારાજ થાય છે અને ધન સંબંધિત સમસ્યા ઊભી થાય છે.
4. વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર કબાટમાં કાળા રંગની વસ્તુઓ પણ ન રાખો. જેમકે કાળા પર્સ કે કાળી બેગ હોય તો તેને કબાટમાં ન રાખો. શક્ય હોય ત્યાં સુધી કાળા વસ્ત્રમાં બાંધીને કોઈ વસ્તુ પણ કબાટમાં ન મૂકો તેનાથી ધનહાની થાય છે અને સુખના રસ્તા બંધ થાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
