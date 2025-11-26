Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritual

આ મૂળાંકની જોડીવાળા કપલના રોજ ઝગડા થાય છે, ભૂલથી પણ લગ્ન ન કરતા

Numerology: કેટલીક મૂળાંક ધરાવતા કપલ વચ્ચે વારંવાર સંઘર્ષ થાય છે! તેથી તેમની સાથે લગ્ન કરવાનું ટાળો, જેનાથી તમારું લગ્ન જીવન પણ સુખી રહેશે

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Nov 26, 2025, 03:43 PM IST

Happy Married Life Secret : અંકશાસ્ત્ર જીવનમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. અંકશાસ્ત્ર એ પણ દર્શાવે છે કે કઈ સંખ્યાઓ સંપૂર્ણપણે અલગ વિચારસરણી ધરાવે છે. તેથી, આ લોકોએ ક્યારેય એકબીજા સાથે લગ્ન ન કરવા જોઈએ.

અંકશાસ્ત્ર અનુસાર, દરેક સંખ્યાનું એક અનોખું વ્યક્તિત્વ હોય છે. આ વ્યક્તિત્વ તેમના જીવનને પ્રભાવિત કરે છે. આ વ્યક્તિત્વ તમારું ભવિષ્ય પણ નક્કી કરે છે. આજે, અમે તમને જણાવીશું કે કયા વિવિધ સંખ્યાઓ ધરાવતા લોકો સંપૂર્ણપણે અલગ સ્વભાવના હોય છે. તેથી, આ લોકોએ એકબીજા સાથે લગ્ન કરવાનું સંપૂર્ણપણે ટાળવું જોઈએ.

નંબર 2 અને નંબર 4
આંકડો 2 ધરાવતા લોકો સ્વભાવે ભાવનાત્મક અને પ્રેમાળ હોય છે. જો કે, 4 ધરાવતા લોકો મહેનતુ હોય છે, પરંતુ તેઓ લાગણીઓને સરળતાથી સમજી શકતા નથી, જે સંબંધોમાં ભાવનાત્મક અંતર તરફ દોરી શકે છે.

નંબર 1 અને નંબર 4
અંકશાસ્ત્ર અનુસાર, 1 ધરાવતા લોકો વધુ સ્વતંત્ર અને નેતૃત્વ-લક્ષી હોય છે. જો કે, 4 ધરાવતા લોકો થોડા હઠીલા હોય છે, જેના કારણે તેમની વચ્ચે વારંવાર સંઘર્ષ થાય છે.

નંબર 3 અને નંબર 8
3 નંબર વાળા લોકો ખુશખુશાલ હોય છે, જ્યારે 8 નંબર વાળા લોકો વધુ ગંભીર હોય છે. પરિણામે, આ બંનેમાં ઘણીવાર સુસંગતતાનો અભાવ હોય છે.

નંબર 5 અને નંબર 7
5 નંબર વાળા લોકો સ્વતંત્ર અને સાહસિક હોય છે, જ્યારે 7 નંબર વાળા લોકો શાંતિમાં માને છે. પરિણામે, તેમના દ્રષ્ટિકોણ ઘણીવાર અસંમત હોય છે, જેના કારણે લગ્નમાં ગેરસમજ થાય છે.

નંબર 9 અને નંબર 5
9 નંબર વાળા લોકો આત્મવિશ્વાસુ હોય છે, જ્યારે 5 નંબર વાળા લોકો ચંચળ હોય છે. પરિણામે, ઘણીવાર બંને વચ્ચે સંકલનનો અભાવ હોય છે.

Disclaimer:
દરેક સંબંધમાં પ્રેમ અને આદર સૌથી મહત્વપૂર્ણ હોવા છતાં, તે નથી. જોકે, લગ્ન જેવા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેતા પહેલા તમારા જન્મ નંબરની સુસંગતતા તપાસવી સમજદારીભર્યું છે. જ્યોતિષીની સલાહ પણ ફાયદાકારક હોઈ શકે છે.

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

