Astro Tips: બીજાની આ વસ્તુઓ ક્યારેય ન પહેરવી, ભાગ્યના દરવાજા થઈ જાય બંધ, રુપિયાના પડવા લાગે ફાંફાં

Astro Tips: ઘણા લોકો એવા હોય છે જે જરૂર પડે ત્યારે બીજાની સારી વસ્તુઓ માંગી તેનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. પરંતુ કેટલીક વસ્તુઓ એવી હોય છે જે બીજાનું દુર્ભાગ્ય પણ પોતાની સાથે લાવે છે. આ વસ્તુઓનો ઉપયોગ થઈ જાય તો તમારું સૌભાગ્ય પણ દુર્ભાગ્યમાં બદલી શકે છે.
Astro Tips: સામાન્ય રીતે એકબીજા સાથે વસ્તુઓ શેર કરવી સારી મનાઈ છે. પરંતુ તમે કઈ વસ્તુ બીજા સાથે શેર કરો છો તે જાણવું પણ જરૂરી છે. જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર જો ખોટી વસ્તુની અદલાબદલી કરવામાં આવે કે બીજાની વસ્તુ માંગીને તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો તે ભારે પણ પડી શકે છે. આ સામાન્ય લાગતી વાત તમને કંગાળ પણ કરી શકે છે.
જો તમે કેટલીક વસ્તુઓ બીજાની માંગીને પહેરો છો તો તેનાથી તમારું સૌભાગ્ય દુર્ભાગ્યમાં બદલી શકે છે. ઘણી વખત આ ભૂલ ગંભીર બીમારીનું કારણ પણ બની શકે છે. તેથી આ ભૂલ કરવાથી બચવું જોઈએ. આજે તમને આવી વસ્તુઓ વિશે જણાવી દઈએ જે બીજાની ક્યારેય પહેરવી નહીં કે ઉપયોગમાં લેવી નહીં. આ વાત જાણી લીધા પછી તમે પણ આ ભૂલ કરવાનું ટાળશો.
બીજાની કઈ વસ્તુનો ઉપયોગ ન કરવો
વાસ્તુશાસ્ત્ર અને જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં જણાવ્યું છે કે કેટલીક વસ્તુઓ એવી છે જે બીજાની માંગીને વાપરવાથી દુર્ભાગ્ય પાછળ પડી જાય છે. આ વસ્તુઓ નીચે દર્શાવ્યા અનુસાર છે.
ઘડિયાળ
સમય જોવા માટે જે ઘડિયાળનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તે ઘડિયાળ જો બીજાની પહેરો તો તમારો સમય બગડી પણ શકે છે. ઘણા લોકો બીજાની સારી ઘડિયાળ જોઈને તેને માંગીને પહેરી લેતા હોય છે પરંતુ જો તે વ્યક્તિનો સમય ખરાબ ચાલી રહ્યો હોય તો તેની ઘડિયાળ પહેરવાથી તેની નકારાત્મક અસર તમારા જીવન પર પણ જોવા મળી શકે છે તેથી બીજાની ઘડિયાળ પહેરવાનું હંમેશા ટાળવું.
કપડા
ઘણા લોકો એકબીજાના કપડા શેર કરીને પહેરતા હોય છે પરંતુ આ ભૂલ સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક છે. જો કોઈને ઇન્ફેક્શન થયું હોય તો તેના કપડાં પહેરવાથી તે સ્કીન પ્રોબ્લેમ તમારા સુધી પણ પહોંચી શકે છે. આ સિવાય કપડામાં પણ આપણી ઊર્જા હોય છે બીજાના કપડા પહેરવાથી કે બીજાને કપડાં આપવાથી તેની ઊર્જા કે ખરાબ નજરની અસર તમારા જીવન પર પણ થઈ શકે છે. જો તમારા કપડાં કોઈએ પહેર્યા હોય કે તમે બીજાના કપડા પહેરવા માટે લાવો તો સૌથી પહેલા તેને મીઠાના પાણીમાં ધોઈ લેવા અને ત્યાર પછી જ ઉપયોગમાં લેવા.
જ્વેલરી
વીંટી, મંગળસૂત્ર, બંગડી જેવા ઘરેણા પણ અન્ય કોઈને પહેરવા આપવા નહીં. આ વસ્તુઓનો સંબંધ ગ્રહ અને સૌભાગ્ય સાથે હોય છે. આ સિવાય જરૂરી નથી કે દરેક ધાતુ અને રત્ન દરેક વ્યક્તિને શૂટ કરે. જો તમે ઘરેણાની અદલાબદલી કરો છો તો કુંડળીમાં ગ્રહોનો વિપરીત પ્રભાવ પડી શકે છે.
જુતા ચપ્પલ
જુતા અને ચપ્પલનો સંબંધ શનિ ગ્રહ સાથે હોય છે. બીજાના જૂતા પહેરવાથી શનિ નારાજ થાય છે અને જીવનમાં ગરીબી વધે છે. બીજાના જૂતા પહેરવાથી કારણ વિના કષ્ટ સહન કરવા પડે છે અને કામમાં પણ બધા આવવા લાગે છે. તેનાથી બનતા કામ બગડવા લાગે છે.
