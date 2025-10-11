Garuda Purana: જે ઘરમાં આ 5 કામ થતા હોય ત્યાં ન ફરકે દુ:ખ-તકલીફો, હંમેશા રહે ખુશહાલી અને સમૃદ્ધિ
Garuda Purana: ગરુડ પુરાણ અનુસાર જીવનમાં કેટલાક નિયમનું પાલન કરવામાં આવે તો દુ:ખ-તકલીફો આસપાસ પણ ન ફરકે. આજે તમને એવા 5 કામ વિશે જણાવીએ જેને રોજ કરવાથી ઘરમાં સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિનો વાસ થાય છે.
Garuda Purana: ગરુડ પુરાણમાં એવી વાતો અને નિયમો વિશે જણાવવામાં આવ્યું છે જે જીવનમાં અત્યંત ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે. જો તમે જીવનમાં સુખી, સમૃદ્ધ થવા માંગો છો તો તે પણ શક્ય છે. તેના માટે રોજ કેટલાક કામ નિયમપૂર્વક કરવાનું શરુ કરી દો. ગરુડ પુરાણ અનુસાર આ કામ રોજ કરવાથી જીવનમાં પોઝિટિવિટી આવે છે અને દુ:ખ-તકલીફો આસપાસ પણ ફરકશે નહીં.
કુલદેવતાની પૂજા
ગુરડ પુરાણ અનુસાર જે ઘરમાં રોજ કુલદેવતાનું પૂજન કરવામાં આવે છે ત્યાં દુ:ખ-તકલીફો આવતા નથી. કુલદેવતાનું પૂજન તેમજ પિતૃઓનું શ્રાદ્ધ કરવાથી પરિવારમાં તેમના આશીર્વાદ હંમેશા રહે છે અને તેનું ફળ સાત પેઢીને મળે છે.
અન્ન દાન
ધર્મ શાસ્ત્રો અનુસાર દાન એ પુર્ણ કર્મ છે. ગરુડ પુરાણ અનુસાર અન્ન દાન કરવાથી મનુષ્યને જીવનમાં સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. વ્યક્તિએ પોતાની ક્ષમતા અનુસાર જીવનમાં ગરીબ અને જરૂરીયાતમંદને અન્ન દાન કરવું જોઈએ અથવા ભોજન કરાવવું જોઈએ.
રસોડામાં સ્વચ્છતા
ગરુડ પુરાણ અનુસાર રસોડામાં હંમેશા સ્વચ્છતા રાખો. રસોડામાં એઠા વાસણ રાખવા નહીં. રસોડામાં માં અન્નપૂર્ણાનો વાસ હોય છે તેથી આ જગ્યાને હંમેશા સાફ અને સ્વચ્છ રાખો. ગરુડ પુરાણ અનુસાર જે લોકો પોતાના ઘરનું રસોડું સાફ રાખે છે ત્યાં માં લક્ષ્મીની કૃપા હંમેશા રહે છે.
ગ્રંથોનું અધ્યયન
ગરુડ પુરાણમાં કહેવાયું છે કે જે ઘરમાં ધર્મ ગ્રંથો, વેદનું અધ્યયન કરવામાં આવે છે ત્યાં હંમેશા સુખ, શાંતિ અને ખુશહાલીનું વાતાવરણ રહે છે.
ગાય સહિત પશુઓની સેવા
ઘરમાં ભોજન બને એટલે સૌથી પહેલી રોટલી ગાય માટે કાઢો. ગરુડ પુરાણ અનુસાર આ કામ પુણ્ય આપનાર છે. આ સિવાય માછલીને લોટની ગોળી બનાવી ખવડાવો અને પક્ષીઓને પણ ચણ નાખો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
